Nhân viên ngân hàng ở Nghệ An tử vong trong nhà kho

Lên nhà kho tầng 3 kiểm kê hàng hóa, nhân viên ngân hàng ở Nghệ An tá hỏa phát hiện một đồng nghiệp tử vong.

Chiều 8/8, lãnh đạo phường Thành Vinh (tỉnh Nghệ An) cho biết lực lượng chức năng đang khám nghiệm hiện trường, điều tra nguyên nhân tử vong của một người đàn ông trong tòa nhà chi nhánh ngân hàng trên địa bàn.

Hiện trường vụ việc

Thông tin ban đầu, vào đầu giờ chiều cùng ngày, nhân viên làm việc tại chi nhánh của một ngân hàng trên đường Lê Hồng Phong (phường Thành Vinh) lên nhà kho tầng 3 để kiểm kê hàng hóa.

Khi mở cửa nhà vệ sinh trong nhà kho, nhân viên ngân hàng tá hỏa phát hiện một đồng nghiệp nam tử vong trong tư thế dựa vào tường. Sự việc sau đó được trình báo lực lượng chức năng.

Nhận tin báo, lực lượng chức năng nhanh chóng có mặt, bảo vệ hiện trường. Nạn nhân được xác định tử vong từ khoảng 3 ngày trước.

Nạn nhân là anh N.T.C (37 tuổi, trú xã Đông Lộc, tỉnh Nghệ An).

Một số nguồn tin cho biết, anh C. vừa chuyển đến làm việc tại ngân hàng từ hơn hai tháng trước. Hiện, gia đình đã đến làm thủ tục đưa thi thể nạn nhân về mai táng.