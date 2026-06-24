Nhân viên cây xăng nhảy nhót khi được 'chị đẹp' cho ngồi thử xe sang

Khi bày tỏ sự ngưỡng mộ với chiếc xe của nữ khách hàng, Trí bất ngờ được mời ngồi thử ở vị trí lái. Trải nghiệm lần đầu tiên trong đời khiến chàng trai vui sướng, reo hò.

Nhân viên cây xăng vui sướng khi được ngồi thử Porsche Lần đầu được trải nghiệm vị trí lái trên chiếc xe sang của khách hàng, chàng trai 21 tuổi không giấu nổi sự phấn khích.

Ngày 22/6, clip ghi lại khoảnh khắc một nhân viên cây xăng được ngồi thử xe sang của khách đến đổ xăng bất ngờ lan truyền trên mạng xã hội. Trong video, sau khi được trải nghiệm ở vị trí lái, chàng trai bước xuống xe, hò reo và nhảy cẫng lên vì thích thú.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, Nguyễn Trọng Trí (sinh năm 2004, Cần Thơ) cho biết sự việc xảy ra hoàn toàn tình cờ. Khi thấy một khách hàng lái chiếc Porsche đến đổ xăng, Trí buột miệng nói với đồng nghiệp rằng không biết đến bao giờ mới có cơ hội được ngồi trên chiếc xe như vậy.

Nghe được câu chuyện, sau khi đổ xăng xong, nữ khách hàng chủ động hỏi Trí có muốn ngồi thử xe hay không. Ban đầu, nam nhân viên còn ngỡ mình nghe nhầm và chỉ định ngồi ở hàng ghế sau. Tuy nhiên, người phụ nữ đã xuống xe, nhường hẳn vị trí lái để anh trải nghiệm.

"Thật sự cảm giác lúc đó khó tả lắm, rất thích, rất vui và thấy hạnh phúc vì gặp được người tốt như chị ấy", Trí kể.

Nam thanh niên cho biết bản thân rất yêu thích ôtô nhưng điều kiện gia đình không cho phép nên chỉ dừng lại ở mức mơ ước. Vì vậy, việc lần đầu được ngồi sau vô lăng một chiếc xe sang mang đến cho anh cảm xúc đặc biệt.

Sau đó, Trí đăng tải đoạn video lên mạng xã hội với mục đích lưu giữ kỷ niệm và lan tỏa hành động đẹp của khách hàng. Anh không nghĩ video sẽ lan truyền mạnh và nhận được nhiều sự chú ý đến vậy.

"Tôi không được phép ngỏ lời xin ngồi xe của khách hàng. Tôi chỉ nói ra ước mơ và điều tôi thích, vô tình chị ấy nghe được nên mới cho tôi ngồi thử thôi", chàng trai chia sẻ.

Theo Trí, điều khiến anh vui hơn cả là phần lớn bình luận của cộng đồng mạng đều tích cực. Sau trải nghiệm đáng nhớ, nam nhân viên chỉ kịp gửi lời cảm ơn tới chủ xe vì sự tử tế mà cô dành cho mình.

Dưới phần bình luận, nhiều người bày tỏ sự thích thú trước phản ứng chân thật của chàng trai trẻ, đồng thời dành lời khen cho sự tinh tế của chủ xe: "Dễ thương quá, nhìn bạn ấy vui mà mình cũng thấy vui lây. Chỉ một trải nghiệm nhỏ nhưng chắc sẽ là kỷ niệm nhớ cả đời", "Chủ xe quá tinh tế và tử tế. Không phải ai cũng sẵn sàng tạo niềm vui cho người lạ như vậy".