Nhận về 'cục gạch' khi mua card đồ họa đắt tiền

Một khách hàng Amazon cho biết họ nhận được cục pin cũ bọc trong túi chống tĩnh điện thay vì card đồ họa RTX 5080, nêu bật rủi ro từ chiêu tráo hàng tồn kho.

Một khách hàng nhận về viên gạch khi mua GPU trên Amazon. Ảnh: GlassHistorial5303.

Trên Reddit, một khách hàng của Amazon đã chia sẻ trải nghiệm gây sốc khi thay vì chiếc card đồ họa RTX 5080 vừa đặt hàng, người này lại nhận được một viên gạch bọc trong túi chống tĩnh điện.

Người dùng có nickname GlassHistorical5303 cho biết đã mua card PNY GeForce RTX 5080 từ cửa hàng chính thức của hãng trên Amazon. Tuy nhiên, khi mở hộp, sản phẩm bên trong chỉ là một cục pin công nghiệp, được đóng gói giống hệt cách bảo quản GPU thật. Sự việc cho thấy khả năng sản phẩm đã bị tráo đổi trước khi tới tay khách hàng.

Theo giả thuyết phổ biến, kẻ gian có thể đã mua card thật, lấy nó ra khỏi hộp rồi thay thế bằng vật có trọng lượng tương đương trước khi trả lại hàng cho Amazon. Khi hệ thống kho trộn lẫn hàng tồn kho, vốn gộp sản phẩm từ nhiều nhà bán khác nhau để đơn giản hóa vận hành, món hàng bị tráo đã quay trở lại vòng lưu thông. Việc chỉ cần cân bằng trọng lượng hộp khiến hành vi gian lận này khó bị phát hiện.

Trong trường hợp này, có khả năng chiếc hộp chứa GPU giả lẽ ra phải bị phát hiện tại kho nhưng đã “lọt lưới”. Một khả năng khác là nhân viên kho đã trực tiếp lợi dụng sơ hở để đánh tráo sản phẩm. Dù nguyên nhân nào, khách hàng vẫn là người chịu thiệt. Người dùng nói trên đã gửi yêu cầu hoàn tiền lên Amazon và đang chờ giải quyết.

Các vụ việc tương tự không còn xa lạ. Trước đây, nhiều khách hàng từng nhận được hộp chứa mì gói, gạo hay thậm chí một túi muối thay vì card đồ họa cao cấp. Thậm chí, một trường hợp mua GPU từ Newegg cũng gặp cảnh “nhận gạch” thay vì sản phẩm đặt mua. Những sự cố này thường trở thành trò đùa trong cộng đồng nhưng lại khiến người mua vừa mất tiền vừa mất thời gian chờ đợi dịch vụ chăm sóc.

Các chuyên gia cảnh báo xu hướng lừa đảo kiểu “trộn lẫn hàng tồn kho” ngày càng gia tăng. Người tiêu dùng, ngay cả khi mua từ cửa hàng chính thức trên các sàn thương mại điện tử lớn, vẫn có thể đối mặt rủi ro.