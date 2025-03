Nhân vật gây tiếc nuối trong 'Khi cuộc đời cho bạn quả quýt'

"When Life Gives You Tangerines" để lại nhiều tiếc nuối trong lòng khán giả sau khi kết thúc. Ngoài ghi điểm về mặt cảm xúc, bộ phim chưa thể trọn vẹn bởi một vài hạn chế.

When Life Gives You Tangerines (tựa Việt: Khi cuộc đời cho bạn quả quýt) cho thấy sức hút ấn tượng xuyên suốt 16 tập. Điều này hiếm khi xảy ra khi đa số series Hàn Quốc chỉ giữ chân khán giả tới nửa chặng đường. Ngoài ra, việc phát sóng 4 tập mỗi tuần đã thay đổi thói quen xem phim. Với tâm lý sợ bỏ lỡ - Fear of Missing Out (FOMO), nhiều khán giả muốn cập nhật những tình tiết từ sớm, tránh bị spoil (tiết lộ tình tiết phim).

Dẫu hương vị quả quýt có chua cay hay mặn ngọt, When Life Gives You Tangerines đã khép lại sau một tháng đồng hành cùng khán giả. Tập cuối với tựa đề Chúc mừng bố mẹ đã sống đời trọn vẹn lấy đi không ít nước mắt của người xem. Dù được dự báo trước qua trailer, song nhiều khán giả vẫn hụt hẫng, tiếc nuối với cái kết mà bộ phim mang lại.

Hồi kết đẫm nước mắt

Chương cuối When Life Gives You Tangerines khởi đầu bằng lễ mừng thôi nôi con trai của Eun Myeong. Ngoài những lời chúc phúc dành cho đứa bé kháu khỉnh, Eun Myeong bức xúc vì bố mẹ chưa bao giờ kỳ vọng ở cậu. Chẳng ai nhường ai, cuộc cãi vã dần đi vào bế tắc.

Ở một diễn biến khác, cuộc khủng hoảng tài chính năm 1997 khiến nhiều doanh nghiệp phá sản, trong đó có công ty của Geum Myeong (IU). Trái ngược công việc bế tắc thì tình duyên nở hoa. Và rồi, duyên số chắp cánh cho đôi tình nhân Geum Myeong và Chung Seop. Ra mắt gia đình nhà vợ, anh chàng liên tiếp khiến người xem bật cười bởi loạt hành động vụng về. Hơn hết, cả hai về chung một nhà sau đám cưới hạnh phúc.

Dẫu vậy, hạnh phúc luôn đứng trước mặt, còn bất hạnh thì ở sau lưng. Bị bạn bè lừa gạt, Eun Myeong bỗng chốc trở thành con nợ, lâm vào cảnh tù tội. Một lần nữa cuộc cãi vã lại nổ ra giữa cậu và bố mẹ. Dù nỗ lực đến đâu, Eun Myeong uất ức cho rằng chị gái luôn được cưng chiều, thiên vị hơn mình. Gác lại bất hòa, Gwan Sik cắn răng bán đi con tàu đánh cá, chiếc cần câu cơm nhiều năm qua để trả nợ cho con trai.

Xấu hổ trở về, Eun Myeong lủi thủi, giấu gia đình đi bán rong buổi đêm. Thế nhưng, cậu chóng phát hiện ra những người mua hàng đều do bố sắp đặt. Quẫn trí, Eun Myeong làm thuyền viên trên tàu cá khiến cả nhà cuống quýt đi tìm. May mắn, thuyền trưởng chịu quay đầu về bờ, đó cũng là lúc tháo gỡ mọi khúc mắc trong lòng Eun Myeong.

When Life Gives You Tangerines mang đến nhiều khung bậc cảm xúc.

Tưởng chừng mọi chuyện êm xuôi thì sóng gió lại ập tới. Geum Myeong kinh doanh thua lỗ còn Eun Myeong bị thương tới ba ngón tay. Quyết tâm vượt qua nghịch cảnh, Gwan Sik và Ae Sun làm một cú tất tay, dồn toàn bộ tiền vào một khu đất. Tiếc là mảnh đất vô giá trị, đôi vợ chồng già bị lừa gạt bởi môi giới. Cả nhà lại cãi vã om xòm, song lần này Geum Myeong là người đứng ra vay tiền giải nguy.

Trụ cột, chị cả và con gái lớn, Geum Myeong đã sống với những gánh nặng đó trên vai. Nếu như Eun Myeong bức xúc vì chị gái được thiên vị thì Geum Myeong bực bội vì áp lực trở thành đứa con hoàn hảo. Cô tủi thân tới mức mang thai cũng không báo cho bố mẹ. Chỉ tới khi sinh nở, Geum Myeong mới thấu hiểu cho nỗi lòng của đấng sinh thành.

Sau cơn mưa, trời lại sáng, cả nhà bắt đầu hưởng những trái quýt ngọt. Kinh doanh khởi sắc, danh tiếng vang xa, Geum Myeong thành đạt, giàu có và kẻ hãm hại Eun Myeong khi xưa bị bắt. Cuộc sống đó chỉ đẹp cho tới khi trái quýt chua quay trở lại. Qua chẩn đoán, Gwan Sik bị ung thư, sức khỏe sa sút nhanh chóng.

BIết rằng phép màu không xảy ra, Gwan Sik căn dặn kỹ càng từng thành viên, tận hưởng từng khoảnh khắc ở bên gia đình. Ngày đó cũng tới, Ae Sun, Geum Myeong, Eun Myeong đón nhận theo những cách khác nhau. Song, họ vẫn phải tiếp tục sống mà không có "trụ gang đức". Nhìn lại chặng đường đã qua, Ae Sun và Geum Myeong hài lòng vì cuộc đời mà họ đã sống.

Khán giả tiếc nuối

Sinh lão bệnh tử có lẽ là cụm từ ám ảnh nhất với khán giả trong tập cuối. Dẫu cho quy luật tự nhiên không thể tránh khỏi, song nhiều người mong muốn Gwan Sik có một cái kết có hậu hơn. Bởi lẽ, ông đã dành trọn thanh xuân, thậm chí là cả cuộc đời cho gia đình. Xuyên suốt 16 tập phim, Gwan Sik chỉ âm thầm, lặng lẽ chăm lo cho vợ con từng miếng ăn, giấc ngủ bằng tình yêu thương chân thành.

Xét về diễn xuất, IU ghi điểm bởi sự lăn xả, biến hóa. Cái khó của IU không chỉ dừng ở việc vào vai Ae Sun, Geum Myeong. Hơn hết, cô cho khán giả thấy được sự chuyển biến về tâm lý, tính cách các nhân vật theo từng giai đoạn. Ngoài việc thể hiện cảm xúc nhân vật, IU - Park Bo Gum hay IU - Kim Seon Ho còn tạo chemistry khiến người xem thích thú.

Thực tế, When Life Gives You Tangerines không có nhiều thay đổi về kịch bản trong hồi cuối. Từng tập phim tuân theo khuôn mẫu "gương vỡ lại lành", đẩy nhân vật vào bi kịch rồi để gia đình họ cùng nhau chữa lành. Tuy nhiên, tác phẩm vẫn hạn chế với cách kể chuyện dài dòng, để nhân vật tự thuật, diễn giải quá nhiều.

Một cái kết để lại nhiều tiếc nuối trong lòng người xem.

Ngay sau khi 4 tập cuối lên sóng, When Life Gives You Tangerines trở thành chủ đề bàn luận sôi nổi trên các nền tảng mạng xã hội. Nhiều khán giả kêu gọi các fanpage, hội nhóm hạn chế tiết lộ các tình tiết vì chưa kịp xem. Một số khán giả khác cảm thấy tiếc nuối cho các nhân vật.

"Có một người chồng yêu thương che chở bao bọc từng tí như thế đúng là đáng sống mà", "Sinh lão bệnh tử là chuyện tất phải xảy ra mà. Quan trọng 50 năm đó cả 2 đều chung thuỷ, yêu thương nhau, thế là hạnh phúc rồi. Còn hơn là sống lâu dài nhưng trong khoảng thời gian đó phản bội, hành hạ nhau. Phim hơi tốn nước mắt chút nhưng siêu ý nghĩa", "Xem phim thấy tội Gwan Sik thật sự, cả một đời hy sinh vì người mình yêu vì gia đình của anh ấy. Thấy cứ tội tội, lủi thủi", khán giả bày tỏ cảm xúc khi bộ phim kết thúc.