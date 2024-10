Nhan sắc diễn viên Thái Lan là 'nàng thơ' của MONO

Sau khi tốt nghiệp, ngôi sao 24 tuổi tập trung cho sự nghiệp diễn xuất. Juné Plearnpichaya đóng vai chính trong bộ phim The Sun, sau đó là One Year: The Series. Vai diễn nổi bật nhất, giúp Juné Plearnpichaya nổi tiếng hơn là Lynn trong Bad Genius: The Series, Thiên tài bất hảo phiên bản truyền hình.