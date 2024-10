Tranh cãi 78.000 khán giả tới xem concert Anh trai 'say hi'

Ê-kíp sản xuất thông báo có "78.000 khán giả đã trực tiếp theo dõi hai đêm Anh trai 'say hi' Concert 2024 tại 2 địa điểm". Chia sẻ này đang gây tranh cãi.

Ngày 22/10, trên nền tảng Threads, tài khoản của đơn vị sản xuất Anh trai “say hi” thông báo 2 concert vừa diễn ra của chương trình thu hút 78.000 khán giả. Cụ thể ê-kíp thông báo: “Trân trọng cảm ơn 78.000 khán giả đã trực tiếp theo dõi hai đêm Anh trai 'say hi' Concert 2024 tại 2 địa điểm Công viên bờ sông Sài Gòn và đô thị Vạn Phúc City”.

Thông báo trên lập tức gây tranh cãi trên mạng xã hội và khiến nhiều khán giả hoài nghi về con số “78.000 khán giả đã trực tiếp theo dõi”. Theo đơn vị tài trợ lớn nhất cho Anh trai “say hi”, đêm concert đầu tiên có 15.000 khán giả theo dõi trực tiếp. Trong khi đó, ở trực tiếp đêm concert, Trấn Thành thông báo số khán giả của ngày 1 là 20.000 người. Như vậy để đạt được con số 78.000 khán giả như đơn vị sản xuất thông báo thì ngày 2 cần tới 58.000 hoặc 63.000 khán giả.

Lượng khán giả tham gia 2 đêm concert mà ê-kíp sản xuất công bố đang gây tranh cãi. Ảnh: NSX.

Tuy nhiên, con số khán giả trong 2 ngày trên bài đăng của các anh trai lại chưa thống nhất. Erik chia sẻ trước ngày concert 2 diễn ra: “Đếm ngược tới ngày gặp 25.000 khán giả”.

Trong khi đó, ở bài đăng sau khi concert 1 kết thúc, Hurrykng bày tỏ: “Trên đời trên đất, chưa diễn một show nào khủng bố như vậy. Cảm ơn 20.000 khán giả đã dành cuống họng cho concert hôm nay”. Ở bài viết của Đỗ Phú Quí thì anh lại cho biết số khán giả là 30.000.

Con số 58.000 hay 63.000 khán giả trong một đêm concert là điều chưa từng có ở Vpop. Ngay cả concert của BlackPink ở Sân vận động Mỹ Đình vào tháng 7/2023 cũng chỉ thu hút 67.000 khán giả trong 2 ngày.

Trong năm ngoái, khi chuyến lưu diễn Eras đi qua 17 tiểu bang tại Mỹ Taylor Swift đã phá vỡ kỷ lục về lượng khán giả đến tham dự ở hầu hết nơi cô đến. Cô đã biểu diễn tại các sân vận động và đấu trường thể thao khổng lồ với khoảng 50.000 đến 70.000 người, theo tin tức đăng vào tháng 2 của The Guardian.

Tính đến nay, đêm nhạc có lượng khán giả đông nhất là của Taylor Swift tại Sân vận động Hard Rock với 85.000 người, theo Marca đưa tin cách đây ít ngày. Tuy nhiên, Taylor Swift đã là siêu sao thế giới nên tới nay những con số cô lập được thuộc hàng kỷ lục.

Do đó, khi so sánh trường hợp các ngôi sao thế giới, khán giả càng thắc mắc về con số 78.000 khán giả đã được ê-kíp Anh trai "say hi" đưa ra. Đặc biệt, khu đô thị Vạn Phúc cũng được nhận xét là không quá rộng lớn để có sức chứa lên tới 50.000-70.000 người như vậy. Bên cạnh đó, khán giả còn đặt câu hỏi liệu con số 78.000 có được thống kê từ cả các nền tảng xem livestream.

Không thể phủ nhận, Anh trai “say hi” đã có 2 concert hoành tráng, đầu tư chỉn chu, thành công với những tiết mục hấp dẫn đến từ 30 anh trai. Với sức nóng lớn, concert 2 rất có thể đông khán giả hơn nhiều so với ngày đầu tiên. Tuy nhiên, xem xét nhiều vấn đề, khán giả vẫn tranh cãi về con số 78.000.

Hiện, ê-kíp sản xuất chưa phản hồi thêm về vấn đề này.