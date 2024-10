Lý do Tiến Luật gây tranh luận

Tiến Luật là một trong 17 anh tài gia nhập Gia tộc toàn năng. Việc này gây tranh luận trên mạng xã hội ngay sau khi kết quả được công bố.

Với đêm chung kết diễn ra tối 19/10, Anh trai vượt ngàn chông gai đã tìm ra 17 nghệ sĩ có điểm hỏa lực cao nhất để gia nhập Gia tộc toàn năng. Chỉ 6 nghệ sĩ bị loại, bao gồm Phan Đinh Tùng, Tuấn Hưng, Hà Lê, Duy Khánh, Thiên Minh và Kiên Ứng.

Lần hiếm hoi có một cuộc thi âm nhạc mà số người bị loại trong đêm chung kết lại chỉ bằng 1/3 so với số người chiến thắng như vậy. Nhưng ngay cả thế, kết quả vẫn gây tranh cãi, khi Tuấn Hưng hay Duy Khánh, Phan Đinh Tùng nằm trong số ít bị loại, còn Tiến Luật lại ở đội hình gia tộc toàn năng.

Lý do khán giả phản đối Tiến Luật phần nhiều là hát kém. Tiến Luật vốn xuất thân diễn viên nên giọng hát khó có thể so sánh với những anh tài khác trong chương trình. Tình huống của Tiến Luật tương tự Diệu Nhi, Lan Ngọc… ở Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023. Nhưng tại sao Lan Ngọc không gây tranh cãi khi thành đoàn như Tiến Luật?

Tranh luận quanh Tiến Luật

Chiến thắng của Tiến Luật có thể gây tranh cãi nhưng từ đầu đã dễ đoán, bởi trong suốt hành trình tham gia cuộc thi này, nam diễn viên luôn đạt điểm hỏa lực cao. Thậm chí ở phần trình diễn solo của công diễn 4, Tiến Luật đã đánh bại những ca sĩ lâu năm là Tuấn Hưng, S.T Sơn Thạch và Phan Đinh Tùng để giành số phiếu bầu cao nhất. Ở tiết mục đó, Tiến Luật nổi trội so với đối thủ bởi sự hài hước, ý tưởng độc đáo. Còn nếu để so về giọng hát, vũ đạo, anh chắc chắn không thể vượt qua các đối thủ.

Sự hài hước, dí dỏm cũng gần như signature của Tiến Luật trong suốt chương trình này. Sự vui vẻ không chỉ thể hiện trong phong cách trình diễn mà ở cả cách Tiến Luật đối đáp, nói chuyện với các anh tài. Bởi thế, trong mắt khán giả hay đồng nghiệp, Tiến Luật rất được yêu mến khi luôn mang đến sự thoải mái, năng lượng tươi mới, tích cực. Tiến Luật cũng từng đứng đầu về độ thảo luận tuần, theo Socialite.

Tiến Luật luôn có điểm hỏa lực cá nhân tương đối cao. Ảnh: NSX.

Tuy nhiên, Anh trai vượt ngàn chông gai vẫn là chương trình giải trí thiên về âm nhạc. Do đó, với nhiều khán giả, các yếu tố hát, rap hoặc nhảy vẫn là điều kiện cần để một anh trai có thể ra mắt. Sự hài hước, dí dỏm có chăng chỉ là yếu tố thêm vào để tăng sự thú vị. Đáng tiếc, Tiến Luật hát, rap và nhảy đều chưa tốt. Giọng hát của anh phô, ngang, thiếu cảm xúc trong khi kỹ năng nhảy, trình diễn cũng chưa được bộc lộ, tiến bộ nhiều.

Ngược lại, Lan Ngọc giọng hát yếu, chênh phô và đến giờ, nữ diễn viên cũng tự thừa nhận điều đó nhưng cô lại rất sáng sân khấu. Thần thái biểu diễn là điều khó ai chê được ở Ninh Dương Lan Ngọc. Mỗi lần bước lên sân khấu, Lan Ngọc đều thu hút sự chú ý với gương mặt đẹp, biểu cảm lôi cuốn và cả kỹ năng nhảy cũng rất ấn tượng. Điểm khác biệt đó đã khiến Tiến Luật và Lan Ngọc có cùng xuất thân diễn viên nhưng lại nhận phản ứng rất khác nhau khi họ chiến thắng ở 2 chương trình.

Lợi thế của Tiến Luật

Theo thể lệ của chương trình, gia tộc toàn năng gồm 17 anh tài. 11 vị trí đầu tiên được chọn lựa dựa trên số suất ra mắt mỗi nhà giành được sau 3 vòng đấu của chung kết. Trước đó, ở 3 vòng đấu, đội giành chiến thắng lần lượt nhận được 3, 3 và 5 suất ra mắt. 6 người còn lại được lựa chọn dựa trên những người có điểm hỏa lực cao nhất trong 10 người còn lại. Số điểm này bao gồm 30% trung bình điểm hỏa lực qua các công diễn cộng điểm hỏa lực cá nhân của 2 đêm chung kết do 350 khán giả trường quay bình chọn.

Nhà Tinh hoa do Cường Seven dẫn dắt giành chiến thắng 2 vòng nên có tới 8 suất ra mắt, trong khi nhà Thiếu nhi chỉ có 3. Và Tiến Luật không nằm trong lượt gọi tên đầu tiên đó. Tức anh không phải một trong 3 anh tài có tổng điểm hỏa lực cao nhất trong Thiếu nhi.

Tiến Luật là một trong 17 anh tài của gia tộc toàn năng. Ảnh: NSX.

Thực tế, kết quả này là một cú lật ngược tình thế. Nếu chỉ xét điểm hỏa lực trung bình các công diễn, Tiến Luật đứng đầu nhà Thiếu nhi với 157 điểm, trong khi Binz đứng thứ 2 với 146 điểm, Thanh Duy 121 điểm, Bùi Công Nam 107 điểm… Tuy nhiên, sau khi cộng thêm điểm bình chọn của khán giả trường quay ở vòng chung kết, cục diện thay đổi hoàn toàn. Binz vươn lên dẫn đầu, theo sau là Bùi Công Nam và Rhymastic.

Nếu xét tổng điểm hỏa lực cá nhân sau khi cộng cả kết quả chung kết trong tất cả 23 anh tài, Tiến Luật với 352 điểm chỉ đứng hạng 15, cách biệt khá xa so với những vị trí đầu tiên. Do đó, nếu gia tộc toàn năng chỉ lấy đội hình 7 thành viên như Chị đẹp đạp gió rẽ sóng, Tiến Luật cùng nhiều anh tài đã không có cơ hội gia nhập. Tuy nhiên, việc mở rộng đội hình lên tới 17 người, bám sát ý tưởng của bản gốc Call Me by Fire của Trung Quốc nên chương trình đã tạo ra thêm rất nhiều cơ hội khác cho các anh tài.

Không biết tương lai của gia tộc toàn năng ra sao, họ có hoạt động cùng nhau không. Nhưng nếu cũng chỉ như nhóm nhạc thành đoàn từ Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 2023 không có bất cứ hoạt động chung nào suốt một năm qua, thì việc gọi tên các anh tài vào gia tộc toàn năng cũng mang phần nhiều ý nghĩa vinh danh cho những cống hiến, nỗ lực của họ suốt thời gian qua chứ không phải hướng tới dự án tương lai.

Do đó, nhiều khán giả cho rằng Tiến Luật không đáng nhận tranh cãi. Chưa kể, với xuất phát điểm là diễn viên, không có nền tảng, kinh nghiệm âm nhạc, Tiến Luật đã nỗ lực để hoàn thiện các phần trình diễn. Và sự nỗ lực đó là đáng ghi nhận.

Cũng như Tuấn Hưng chia sẻ: “Những phần thưởng và sự vinh danh đều xứng đáng. Ai giỏi thì được điểm giỏi. Ai sáng tạo thì được giải sáng tạo. Ai có sức nào nhận đúng sức đó”.