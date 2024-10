78.000 khán giả xem concert Anh trai 'say hi' có vô lý?

Nhà sản xuất vẫn im lặng khiến những thắc mắc quanh chuyện 78.000 khán giả xem concert Anh trai "say hi" chưa có lời giải đáp.

“Trân trọng cảm ơn 78.000 khán giả đã trực tiếp theo dõi hai đêm Anh trai 'say hi' Concert 2024 tại 2 địa điểm Công viên bờ sông Sài Gòn và đô thị Vạn Phúc City”, tuyên bố của nhà sản xuất đã làm từ khóa “Anh trai ‘say hi’ concert" phủ sóng mạng xã hội dù sự kiện kết thúc từ cách đây vài ngày.

Khán giả tranh luận, đặt nghi vấn về con số 78.000 mà đơn vị sản xuất đưa ra. Có nhiều lý do khiến cộng đồng mạng không tin 2 concert bán vé này lại có thể thu hút 78.000 khán giả.

Những thắc mắc quanh con số 78.000

Trước khi đưa ra thông tin là 78.000 khán giả trực tiếp theo dõi hai đêm thì đơn vị sản xuất Anh trai 'say hi' không có công bố chính thức nào về lượng khán giả mỗi đêm. 15.000 - 25.000 khán giả là ước tính của công chúng dựa trên những thông tin mà nhà tài trợ, MC, các anh trai đưa ra đồng thời xem xét sơ đồ tổ chức địa điểm.

Cụ thể, trên trang web chính thức, đơn vị tài trợ lớn nhất cho Anh trai “say hi” thông báo đêm concert đầu tiên có 15.000 khán giả theo dõi trực tiếp. Nhưng ở concert đó, MC Trấn Thành cho biết số khán giả là 20.000. Đây cũng là con số Hurrykng đưa ra sau khi concert 1 kết thúc. Trong khi đó, ở bài viết của Đỗ Phú Quí, nam ca sĩ lại cho biết số khán giả lên tới 30.000.

Lượng khán giả tham gia concert ngày 2 của Anh trai "say hi" đang gây tò mò. Ảnh: NSX.

Sang đến concert 2 diễn ra tối 19/10, Erik chia sẻ trước thềm sự kiện: “Đếm ngược tới ngày gặp 25.000 khán giả”. Tức lượng khán giả mà anh trai này đưa ra là 25.000. Trong sự kiện, MC Trấn Thành không nói con số cụ thể nhưng khẳng định số khán giả theo dõi cao hơn ngày 1.

Nhìn chung, các số liệu của mỗi ngày đều chưa thống nhất và thông báo chính thức duy nhất được đưa từ tài khoản của nhà sản xuất đến lúc này chỉ là con số 78.000 người (2 đêm). Tức, mỗi đêm khoảng 39.000 người và cũng chưa rõ đây là lượng khán giả tới xem trực tiếp tại địa điểm diễn ra concert hay cả qua livestream nền tảng.

Tuy nhiên, trong trường hợp khán giả tới xem trực tiếp đêm đầu tiên chỉ có 15.000-20.000 thì để đáp ứng con số 78.000 người, đêm thứ 2 cần tới 58.000-63.000 người. Con số này càng gây tranh cãi. 63.000 người cho một concert bán vé là điều chưa từng diễn ra ở Việt Nam.

Trong nhiều năm qua, Heartbeat vào cuối năm 2014 tại sân vận động Quân khu 7, TP.HCM vẫn được xem là liveshow đông đảo, hoành tráng nhất của một ca sĩ Việt. Liveshow của Mỹ Tâm thu hút tới 35.000 khán giả nhưng đây là show miễn phí. Cũng có concert diễn ra cuối năm 2023 tại TP.HCM gồm Sơn Tùng M-TP, JustaTee, Phương Ly, HIEUTHUHAI, Pháo, DOUBLE2T… thông báo đưa ra con số 50.000 khán giả nhưng đây cũng là sự kiện không bán vé. Vé vào cửa được đơn vị sản xuất phát tới khán giả qua nhiều hình thức khác nhau.

Với các liveshow, concert bán vé, quy mô sẽ hạn chế hơn, trung bình là 10.000-30.000 nhưng số nghệ sĩ làm được điều đó cũng không hề nhiều. Show Tri ân năm 2022 của Mỹ Tâm ở Sân vận động Mỹ Đình đến nay vẫn là một trong những show thành công nhất với 30.000 khán giả. Live show Ten On Ten của Đông Nhi diễn ra ngày 22/12/2018 tại SVĐ Quân khu 7 TP.HCM với hơn 25.000 khán giả. M-TP Ambition - Chuyến bay đầu tiên tại sân vận động Phú Thọ, TP.HCM của Sơn Tùng kỳ vọng 20.000 khán giả nhưng thực tế con số đạt được chỉ bằng một nửa.

Concert Anh trai "say hi" đã tổ chức được 2 đêm. Ảnh: NSX.

Nếu thu hút 58.000-63.000 khán giả, concert Anh trai “say hi” thậm chí lớn hơn cả concert thuộc khuôn khổ tour diễn Born Pink của BlackPink tại SVĐ Mỹ Đình vào tháng 7/2023. Theo Touring Data, hai show ở Hà Nội của BlackPink bán được 67.443 vé.

GENfest quy tụ những gương mặt đình đám như Lee Hyo Ri, HyunA, ZICO, Zion.T cùng 11 nghệ sĩ Việt là GREY D, MONO, tlinh, HIEUTHUHAI, Wren Evans… với giá vé “mềm” hơn cũng chỉ thu hút gần 35.000 người trong 2 ngày khi diễn ra ở TP.HCM vào cuối năm 2023. Tương tự, 2 đêm nhạc của Westlife ở TP.HCM “chốt sổ” với con số khoảng 30.000 khán giả.

Có thể xảy ra hay không?

Đương nhiên, Anh trai “say hi” có dàn nghệ sĩ nam trẻ trung, đang phủ sóng làng nhạc với lượng fan lớn cộng hưởng sức nóng quá mạnh mẽ từ chương trình vừa kết thúc. Tuy nhiên, con số 78.000, vượt trội so với cả các sao quốc tế, khó tránh được tâm lý nghi hoặc từ dư luận.

Đáng nói, cũng trong ngày 19/10, concert của Anh trai vượt ngàn chông gai diễn ra ở TP.HCM. Đơn vị sản xuất xác nhận concert này có 20.000 khán giả. Sức nóng, độ nổi tiếng của 2 chương trình này khó có con số nào phân định được rõ ràng ai cao, ai thấp. Hai chương trình đã có sự so kè khốc liệt suốt 4 tháng qua và “khó phân thắng bại”. Do đó, sự chênh lệch con số lớn như trên, trong khi 2 show vốn được đánh giá “cân tài cân sức”, càng khiến khán giả đặt câu hỏi.

Một chuyên gia truyền thông trong lĩnh vực tổ chức sự kiện trao đổi với Tri Thức – Znews rằng con số 50.000-60.000 cho concert 2 của Anh trai “say hi” là… “hơi vô lý”. Chuyên gia dẫn chứng concert của BlackPink ở SVĐ Mỹ Đình phủ gần như kín mặt sân và 2 tầng khán đài nhưng cũng chỉ có hơn 67.000 khán giả cho 2 đêm.

Lượng khán giả của concert Anh trai "say hi" được cho là khoảng 22.000. Ảnh: NSX.

“Chiều ngang của SVĐ Mỹ Đình là 68 m, tương đương với mặt ngang của sân khấu BlackPink là khoảng 60 m. Nhìn qua sơ đồ 2 sự kiện, có thể thấy quy mô của concert Anh trai ‘say hi’ khá tương đương với mặt SVĐ Mỹ Đình. Concert BlackPink còn có thêm lượng khán giả ở 2 tầng cộng một mặt vòng cua khán đài.

Trong khi đó, lượng khán giả của BlackPink mỗi ngày là khoảng hơn 30.000 người. Số ghế ngồi ở SVĐ Mỹ Đình trừ bỏ 1/4 góc sân sẽ có khoảng 29.000 người ngồi và tỷ lệ lấp đầy khoảng 70%, tương đương với 20.000 người. Ở mặt sân ngồi được khoảng 13.000 người nữa. Tổng sự kiện là 33.000 người. Do đó, xét theo quy mô Anh trai 'say hi' tương đương mặt sân vận động, tôi cho rằng concert có thể là 16.000-17.000 hoặc cao nhất sẽ vào khoảng 20.000-22.000 khán giả”, chuyên gia phân tích.

Khi được hỏi concert quy tụ 50.000-60.000 khán giả có khả thi ở thị trường Việt hiện tại hay không, chuyên gia trả lời: “Con số đi xem khả thi hay không phụ thuộc vào giá vé bán ra. Hiện nhu cầu giải trí của người Việt tăng cao và độ phổ cập các chương trình bán vé của nghệ sĩ Việt cũng tăng, quy mô tăng theo nhiều. Từ việc 19/10 vừa qua có nhiều concert diễn ra tại TP.HCM, tôi thấy đây là tín hiệu rất đáng kỳ vọng cho việc phát triển ngành kinh doanh văn hóa tại Việt Nam”.

Trước những tranh cãi của khán giả, ê-kíp sản xuất concert Anh trai "say hi" vẫn chưa lên tiếng giải thích hay có thông báo mới về lượng khán giả đã tham gia 2 đêm. Dẫn đến con số 78.000 vẫn là điều gây tò mò và cần một lời giải đáp rõ ràng hơn.