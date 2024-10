Bạn trai đến thăm ngôi sao Thái Lan ở trại giam

Trưa 22/10, tờ Komchadluek đưa tin bà Kanokwan Jiewchuephan, Giám đốc Cơ quan Cải huấn Phụ nữ Trung ương, cho biết mẹ và bạn trai tên Kelvin của Min Pechaya tới thăm cô ở nơi tạm giam vào 10h sáng nay. Tuy nhiên, 2 người né tránh ống kính truyền thông và không trả lời bất cứ câu hỏi nào. Họ tới thăm hỏi và mang thuốc cho Min Pechaya rồi nhanh chóng rời đi để tránh gây chú ý.

Bà Kanokwan Jiewchuephan cũng cho biết Min Pechaya và các nghi phạm khác không bị yêu cầu cắt tóc ngắn, chỉ cần buộc gọn gàng. Họ cũng được mở tài khoản mới để người nhà chuyển tiền vào (không quá 15.000 baht). Trong thời gian này, luật sư có thể đến thăm hàng ngày và không giới hạn thời gian. Về phần người thân, họ sẽ được vào thăm mỗi ngày một lần, mỗi lần 15-20 phút.

Theo MGR Online, từ 10/10 đến 21/10, đã có tổng cộng 6.979 nạn nhân đến trình báo với tổng thiệt hại lên tới 2.046 triệu baht (gần 61 triệu USD ). Sáng 22/10, tại Cục Điều tra Trung ương, Tướng Kittirat Phanphet, cho biết tất cả 18 nghi phạm đều đang trong quá trình điều tra. Hôm nay, tổng cộng 11 địa điểm được khám xét để tìm bằng chứng. Đây là nơi ở, làm việc… của nhân viên hoặc những người thân cận với 18 nghi phạm. Kết quả khám xét đang được tổng hợp.

MGR Online đưa tin 18 người liên quan đến vụ The iCon Group, bao gồm 3 ngôi sao Sam Yuranunt Pamornmontri, Kan Kantathavorn và Min Pechaya bị bắt giữ vào 16/10. Ngày 17/10, tất cả đã được đưa đến nơi tạm giam. Nam bị giam giữ ở Nhà tù đặc biệt Bangkok, còn nữ ở trại giam dành cho nữ phạm nhân.

Theo Thairath, The iCon Group hoạt động theo mô hình đa cấp và bị buộc tội lừa đảo người dân đầu tư đồng thời chiêu mộ khách hàng trở thành thành viên nhưng không thực sự bán sản phẩm. Nơi này tạo dựng uy tín bằng cách đưa diễn viên, ca sĩ nổi tiếng đến quảng bá. Nhiều nạn nhân thua lỗ, mất trắng tiền khi tham gia hệ thống này. Trong tập đoàn này, Min Pechaya giữ chức vụ Giám đốc Truyền thông.

Sách tham khảo: Người khôn ngoan ứng xử giao tiếp như thế nào? do nhóm tác giả Douglas Stone, Bruce Pation và Sheila Heen viết, lọt danh sách best-seller theo bình chọn của The New York Times. Cuốn sách như một cẩm nang nhỏ chứa đựng kỹ năng ứng xử cần thiết cho mỗi người.