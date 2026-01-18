Nhan sắc của bạn gái thủ môn U23 Trung Quốc

Li Hao, thủ môn góp công lớn đưa U23 Trung Quốc vào bán kết U23 châu Á, gây sốt với khoảnh khắc làm trái tim cảm ơn bạn gái.

Tỏa sáng khi giúp đội tuyển U23 Trung Quốc giữ sạch lưới suốt 4 trận đấu từ vòng bảng đến tứ kết và tiến thẳng vào bán kết U23 châu Á, thủ môn Li Hao (sinh năm 2004) khiến mạng xã hội bùng nổ.

Trước đó, sau trận đối đấu với U23 Thái Lan và thành công giành tấm vé vào tứ kết hôm 14/1, trong khi các đồng đội cùng nhau ăn mừng, Li Hao gây chú ý khi hướng về khán đài nơi bạn gái đang ngồi và làm biểu tượng trái tim.

Từ phía khán đài, bạn gái của thủ môn 21 tuổi ghi lại khoảnh khắc làm tay hình nửa trái tim dành cho anh.

Li Hao làm hình trái tim hướng về bạn gái trên khán đài. Ảnh: ppsports.com.

Những hình ảnh được truyền thông ghi lại và nhanh chóng lan truyền khiến nhiều người tò mò về nửa kia của thủ thành 21 tuổi. Tuy nhiên, thông tin về cô nàng không được tiết lộ nhiều, trang Weibo cá nhân cũng không sử dụng tên thật mà chỉ là biệt danh theo một nhân vật hoạt hình.

Trên mạng xã hội, bạn gái của Li Hao đã dành sự cổ vũ lớn cho nửa kia. "Hãy tiếp tục tiến về phía trước nhé! Có em ở đây mà", cô viết.

Li từng chia sẻ trên mạng xã hội rằng U23 Trung Quốc chưa từng thua khi bạn gái anh ngồi trên khán đài cổ vũ, điều này khiến cô giống như "ngôi sao may mắn" của đội bóng.

Chia sẻ trong cuộc phỏng vấn độc quyền với Xinhua sau chiến thắng trước U23 Uzbekistan, Li tự hào nhắc đến bạn gái, kể rằng cô và bố mẹ đã nhắn tin chúc mừng và đều rưng rưng trước thành tích của anh.

Li nói rằng bạn gái đã đồng hành cùng anh trong những giai đoạn khó khăn. Ảnh: ppsports.com

Thủ thành 21 tuổi cũng bày tỏ trân trọng khi bạn gái đồng hành cùng anh trong giai đoạn khó khăn của sự nghiệp, khi chưa tìm được chỗ đứng trong câu lạc bộ.

Năm 2016, cậu bé 12 tuổi Li Hao thu xếp hành lý và bay đến Tây Ban Nha để gia nhập học viện đào tạo trẻ của câu lạc bộ Atlético Madrid. Đến năm 2023, anh ký hợp đồng chuyên nghiệp với Atlético Madrid và sau đó được cho mượn đến Cornellà, một đội bóng ở giải hạng ba Tây Ban Nha.

Tại đội bóng này, thời gian thi đấu của Li không ổn định và thường xuyên phải ngồi dự bị. Anh mô tả trải nghiệm ở nước ngoài của mình bằng ba từ khóa: học hỏi, chờ đợi và kiên trì.

Bạn gái Li Hao được khen là "ngôi sao may mắn" của U23 Trung Quốc. Ảnh: ppsports.com.

"Hồi đó tôi không có nhiều cơ hội vì không phải huấn luyện viên nào cũng thích mình, và các thủ môn khác trong đội cũng khá giỏi", Li nhớ lại, nói rằng những gì xảy ra lúc đó là một cú sốc lớn, nhưng anh cuối cùng đã vượt qua khó khăn.

"Trong suốt thời gian chờ đợi đó, bạn gái tôi luôn ở bên cạnh, cùng tôi đi tàu điện ngầm đến sân tập. Gia đình tôi cũng gọi điện video cho tôi, lắng nghe những lời than phiền của tôi và giúp tôi vượt qua giai đoạn khó khăn", anh bày tỏ.

Đầu năm 2025, Li trở về nước đầu quân cho CLB Qingdao West Coast. Trong mùa giải năm ngoái, Li đã có 29 lần ra sân tại Chinese Super League, giữ sạch lưới 8 trận, thể hiện phong độ ấn tượng. Kinh nghiệm tại Qingdao West Coast đóng vai trò quan trọng trong sự phát triển của anh.

Tại giải U23 châu Á lần này, Li Hao là niềm hy vọng lớn cho đội bóng xứ tỷ dân. Không chỉ làm tốt vai trò "người gác đền", anh còn liên tục chỉ huy hàng phòng ngự.

Tại trận tứ kết, trong phần sút luân lưu, Li gây chú ý khi đọc phần chữ ghi chú dán trên chai nước. Trả lời Xinhua, Li nói rằng trên đó ghi mô tả cách đá của cầu thủ đối phương, nhưng thực tế họ không đá giống như vậy.

Khi được hỏi vì sao biết ghi chú không chính xác nhưng anh vẫn nhìn chăm chú, Li tiết lộ: "Đó là một chiến thuật tâm lý. Khi người thực hiện quả phạt đền thấy bị tôi nghiên cứu, họ chắc chắn sẽ lo lắng và phải suy nghĩ xem có nên thay đổi hướng sút hay tư thế sút hay không".

Chiến thuật này đã chứng minh hiệu quả. Ngay cả khi một đồng đội sút hỏng phạt đền, Li cũng không lo lắng và quay ra trấn an. Kết quả, chiến thắng đã về tay U23 Trung Quốc.

Theo QQ, giá trị của Li trên thị trường chuyển nhượng có thể tăng vọt sau màn thể hiện xuất sắc tại U23 châu Á. Hiện tại, giá trị của Li Hao trên Transfermarkt là 350.000 euro ( 406.000 USD ). Các nhà phân tích trong ngành dự đoán sau giải đấu này, giá trị của Li Hao sẽ tăng ít nhất gấp đôi.