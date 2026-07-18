Nhẫn đính hôn 45.000 USD trên tay 'cô gái đẹp nhất thế giới'

Người mẫu Pháp Thylane Blondeau khoe chiếc nhẫn đính hôn sáng lóa khi nhận lời cầu hôn của DJ Milan Meritte vào tháng 3.

Thylane Blondeau - ngôi sao thời trang 24 tuổi từng được mệnh danh là “cô gái đẹp nhất thế giới” - nhận lời cầu hôn của DJ Milan Meritte trong chuyến nghỉ dưỡng lãng mạn tại khách sạn sang trọng Four Seasons Astir Palace Athens, khu nghỉ dưỡng nằm bên bờ biển Aegean thuộc Athens Riviera (Hy Lạp).

"Tôi đã nói đồng ý với người bạn thân nhất của mình. Hướng tới một cuộc đời bên nhau", Blondeau chia sẻ tin vui với 6,8 triệu người theo dõi trên Instagram bằng dòng trạng thái ngắn gọn.

Những bức ảnh ghi lại màn cầu hôn cho thấy khung cảnh ngập tràn sự lãng mạn. Cặp đôi dùng bữa tối ngoài trời dưới ánh nến, hướng ra biển. Một lối đi phủ kín cánh hoa hồng đỏ dẫn đến nơi Meritte quỳ gối cầu hôn. Giữa khung cảnh bờ biển Hy Lạp và bầu trời đầy sao, Blondeau lần đầu khoe chiếc nhẫn đính hôn - thiết kế kim cương solitaire dáng oval theo phong cách tối giản, phản ánh xu hướng trang sức cưới thanh lịch đang được ưa chuộng.

Chiếc nhẫn gắn viên kim cương oval khoảng 2 carat, được cố định bằng chấu 4 chân trên đai vàng vàng 18K. Theo các chuyên gia, viên kim cương có chất lượng cắt xuất sắc, màu E (gần như không màu) và độ tinh khiết VVS rất cao. Thiết kế được tối giản với phần đai mảnh, giúp toàn bộ sự chú ý dồn vào viên kim cương dáng thuôn dài. Giá trị của chiếc nhẫn được ước tính khoảng 45.000 USD .

Thylane Blondeau nhận lời cầu hôn của DJ Milan Meritte trong chuyến nghỉ dưỡng ở Hy Lạp. Ảnh: @thylaneblondeau/Instagram.

Trong vài năm gần đây, kim cương cắt dáng oval trở thành một trong những kiểu cắt được săn đón nhất. Dáng thuôn dài giúp ngón tay trông thanh thoát hơn, đồng thời tạo cảm giác viên đá lớn hơn kích thước thực tế. Đây là lựa chọn được nhiều cô dâu hiện đại yêu thích nhờ sự kết hợp giữa vẻ đẹp cổ điển và phong cách đương đại.

Việc đính hôn cũng đánh dấu cột mốc mới trong cuộc đời Thylane Blondeau. Cô là con gái của cựu cầu thủ bóng đá Patrick Blondeau và người dẫn chương trình truyền hình Veronika Loubry. Thylane được phát hiện từ khi còn rất nhỏ. Năm 3 tuổi, cô tình cờ lọt vào mắt xanh của nhà thiết kế huyền thoại Jean Paul Gaultier khi đang đi dạo cùng mẹ trên đại lộ Champs-Élysées (Paris). Ấn tượng với đôi mắt xanh và thần thái tự nhiên của cô bé, Gaultier đã mời Thylane trình diễn trong show thời trang của ông ngay ngày hôm sau.

Sự nghiệp người mẫu của Thylane phát triển rất nhanh. Đến năm 6 tuổi, cô đã xuất hiện trên nhiều tạp chí thời trang và được Vogue Enfants gọi là "cô gái đẹp nhất thế giới" - danh xưng đưa cô trở thành gương mặt nổi tiếng toàn cầu.

Kể từ đó, Blondeau xây dựng sự nghiệp ấn tượng trong làng thời trang cao cấp. Cô từng hợp tác với nhiều nhà mốt danh tiếng như Dolce & Gabbana, Versace, Ralph Lauren và Hugo Boss, đồng thời là đại sứ thương hiệu của L'Oréal Paris. Năm 2017, cô có màn ra mắt trên sàn diễn dành cho người mẫu trưởng thành tại Tuần lễ Thời trang Milan, đánh dấu quá trình chuyển mình từ thần đồng nhí thành người mẫu chuyên nghiệp.

Hiện tại, bên cạnh sự nghiệp thời trang, Thylane còn theo đuổi các hoạt động kinh doanh và duy trì sức ảnh hưởng trên mạng xã hội, nơi cô thường xuyên chia sẻ về cuộc sống, những chuyến du lịch và công việc.

Ba tháng sau khi khoe chiếc nhẫn kim cương oval lấp lánh trên tay, Thylane và nửa kia chính thức bước sang một chương mới của cuộc đời bằng đám cưới được tổ chức vào tháng 6.