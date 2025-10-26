Nhạc Trịnh được dịch sang tiếng Anh

Dự án âm nhạc “Hãy yêu Jazz đi” ra mắt ngày 24/10, hướng tới việc làm mới nhạc Trịnh Công Sơn theo phong cách jazz và chuyển sang nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Ngày 24/10, dự án âm nhạc cộng đồng Hãy yêu Jazz đi do ca sĩ Quỳnh Phạm khởi xướng chính thức ra mắt, với sự đồng hành của ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - trong vai trò “Sứ giả ký ức Trịnh”.

Dự án hướng tới việc làm mới và lan tỏa các ca khúc của Trịnh Công Sơn thông qua phối khí theo phong cách Jazz, Fusion và Acoustic, đồng thời chuyển ngữ sang tiếng Anh, Nhật và Hàn.

Các bản chuyển ngữ sẽ được thực hiện với sự cố vấn của giảng viên Nguyễn Nhật Tuấn (trường đại học Hà Nội), với mong muốn chuyển ngữ nhưng vẫn giữ trọn tinh thần và cảm xúc đặc trưng của nhạc Trịnh.

Về khó khăn trong qua trình làm dự án, Nguyễn Nhật Tuấn nhận định: “Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm, giàu thanh điệu - chỉ cần một dấu nhỏ cũng làm đổi sắc cảm xúc, còn tiếng Anh lại có nhịp điệu trọng âm, có chỗ nhấn, chỗ buông hoàn toàn khác. Vì vậy, xử lý một ca khúc Trịnh bằng tiếng Anh là hành trình song song giữa nghĩa và nhạc: giữ nghĩa thì dễ làm gãy nhạc, còn giữ nhạc thì dễ mất hồn Trịnh nên không thể dịch từng câu từng chữ”.

Dự án chuyển ngữ nhạc Trịnh sang tiếng Anh, Nhật và Hàn. Ảnh: BTC.

Bên cạnh đó, giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung cho biết việc phối lại nhạc Trịnh bằng jazz không nhằm làm mới để khác đi, mà để đối thoại giữa hai tinh thần âm nhạc.

"Tôi cân nhắc để làm sao kết hợp phong cách jazz với nhạc Trịnh, vẫn giữ được sự đơn giản, vẫn gần gũi với người nghe nhưng với một màu sắc khác hơn, thú vị hơn”, ông nói.

Dự án kéo dài đến năm 2028, gồm ba giai đoạn: tìm kiếm giọng ca trẻ và sản xuất album song ngữ (2025–2026); mở rộng hợp tác quốc tế, tổ chức hòa nhạc trong và ngoài nước (2027); và phát hành album, chuỗi giao lưu jazz Việt - quốc tế (2028).

Sản phẩm đầu tiên là EP gồm 5 ca khúc song ngữ, dự kiến phát hành trên nền tảng nhạc số. Phiên bản mở rộng với 8 ca khúc sẽ ra mắt vào 28/2/2026, đúng ngày sinh cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Ê-kíp thực hiện gồm các cố vấn nghệ thuật Vũ Quang Trung, Quyền Thiện Đắc, cố vấn ngôn ngữ Nguyễn Nhật Tuấn, Lê Phương Khanh, cùng nhiều nghệ sĩ trẻ trong nước.