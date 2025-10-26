Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Giải trí

Nhạc Trịnh được dịch sang tiếng Anh

  • Chủ nhật, 26/10/2025 20:40 (GMT+7)
  • 8 giờ trước

Dự án âm nhạc “Hãy yêu Jazz đi” ra mắt ngày 24/10, hướng tới việc làm mới nhạc Trịnh Công Sơn theo phong cách jazz và chuyển sang nhiều ngôn ngữ khác nhau.

Ngày 24/10, dự án âm nhạc cộng đồng Hãy yêu Jazz đi do ca sĩ Quỳnh Phạm khởi xướng chính thức ra mắt, với sự đồng hành của ca sĩ Trịnh Vĩnh Trinh - em gái cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn - trong vai trò “Sứ giả ký ức Trịnh”.

Dự án hướng tới việc làm mới và lan tỏa các ca khúc của Trịnh Công Sơn thông qua phối khí theo phong cách Jazz, Fusion và Acoustic, đồng thời chuyển ngữ sang tiếng Anh, Nhật và Hàn.

Các bản chuyển ngữ sẽ được thực hiện với sự cố vấn của giảng viên Nguyễn Nhật Tuấn (trường đại học Hà Nội), với mong muốn chuyển ngữ nhưng vẫn giữ trọn tinh thần và cảm xúc đặc trưng của nhạc Trịnh.

Về khó khăn trong qua trình làm dự án, Nguyễn Nhật Tuấn nhận định: “Tiếng Việt là ngôn ngữ đơn âm, giàu thanh điệu - chỉ cần một dấu nhỏ cũng làm đổi sắc cảm xúc, còn tiếng Anh lại có nhịp điệu trọng âm, có chỗ nhấn, chỗ buông hoàn toàn khác. Vì vậy, xử lý một ca khúc Trịnh bằng tiếng Anh là hành trình song song giữa nghĩa và nhạc: giữ nghĩa thì dễ làm gãy nhạc, còn giữ nhạc thì dễ mất hồn Trịnh nên không thể dịch từng câu từng chữ”.

Nhac Trinh anh 1

Dự án chuyển ngữ nhạc Trịnh sang tiếng Anh, Nhật và Hàn. Ảnh: BTC.

Bên cạnh đó, giám đốc âm nhạc Vũ Quang Trung cho biết việc phối lại nhạc Trịnh bằng jazz không nhằm làm mới để khác đi, mà để đối thoại giữa hai tinh thần âm nhạc.

"Tôi cân nhắc để làm sao kết hợp phong cách jazz với nhạc Trịnh, vẫn giữ được sự đơn giản, vẫn gần gũi với người nghe nhưng với một màu sắc khác hơn, thú vị hơn”, ông nói.

Dự án kéo dài đến năm 2028, gồm ba giai đoạn: tìm kiếm giọng ca trẻ và sản xuất album song ngữ (2025–2026); mở rộng hợp tác quốc tế, tổ chức hòa nhạc trong và ngoài nước (2027); và phát hành album, chuỗi giao lưu jazz Việt - quốc tế (2028).

Sản phẩm đầu tiên là EP gồm 5 ca khúc song ngữ, dự kiến phát hành trên nền tảng nhạc số. Phiên bản mở rộng với 8 ca khúc sẽ ra mắt vào 28/2/2026, đúng ngày sinh cố nhạc sĩ Trịnh Công Sơn.

Ê-kíp thực hiện gồm các cố vấn nghệ thuật Vũ Quang Trung, Quyền Thiện Đắc, cố vấn ngôn ngữ Nguyễn Nhật Tuấn, Lê Phương Khanh, cùng nhiều nghệ sĩ trẻ trong nước.

Cuốn sách Lược sử âm nhạc của nhà nghiên cứu âm nhạc bậc thầy thế giới Robert Philip, dẫn dắt độc giả trên hành trình khám phá cực kỳ lôi cuốn mọi hình thái âm nhạc. 40 chương sách đưa người đọc đi từ dạng thức sơ khai của âm nhạc đến khi con người sử dụng âm nhạc, qua giai đoạn sự lên ngôi của các nhạc cụ, dàn nhạc, đến khi âm nhạc tạo ra những cơn bão trong tâm trí con người thời cách mạng, cuối cùng là âm nhạc trong nhịp sống hiện đại và âm nhạc hướng về tương lai.

Cuốn sách làm nổi bật rằng, âm nhạc không chỉ là một hình thức nghệ thuật mà còn là một hiện tượng xã hội phức tạp. Nó phản ánh cấu trúc xã hội, các mối quan hệ quyền lực và những thay đổi trong xã hội. Âm nhạc phát triển theo nhiều chiều hướng khác nhau trong các nền văn hóa.

Đàm Vĩnh Hưng lên tiếng

Giọng ca "Say tình" vướng tranh luận sau khi bình luận tại bức ảnh của NSND Xuân Bắc. Anh mới đây đã lên tiếng đính chính.

9 giờ trước

Sự kệch cỡm, ồn ào và lố lăng trong phim 16+ ‘Nhà ma xó’

"Nhà ma xó" khởi đầu với một ý tưởng không tồi, nhưng cách phát triển lại vụng về, thậm chí lệch lạc.

10 giờ trước

Chân dung 'tổng tài' phim Việt gây sốt

Lê Thanh Hải được nhiều khán giả yêu mến sau khi xuất hiện trong "Cách em 1 milimet" với hình tượng tổng tài điển trai, lịch thiệp, lại gần gũi và hài hước.

11 giờ trước

Minh An

Nhạc Trịnh Trịnh Công Sơn Trinh Công Sơn Trịnh Vĩnh Trinh giải trí

  • Trịnh Công Sơn

    Trịnh Công Sơn

    Trịnh Công Sơn được coi là một trong những nhạc sĩ lớn của âm nhạc đại chúng, tân nhạc Việt Nam với nhiều tác phẩm rất phổ biến như Diễm xưa, Cát bụi, Hạ trắng, Một cõi đi về,.... Nhạc của Trịnh Công Sơn được nhiều ca sĩ thể hiện, nhưng thành công hơn cả là Khánh Ly và Hồng Nhung. Ngoài ra, ông còn được xem là một nhà thơ, một họa sĩ, một ca sĩ và một diễn viên không chuyên.

    • Ngày sinh: 28/2/1939
    • Ngày mất: 1/4/2001
    • Nguyên quán: Thừa Thiên - Huế
    • Sáng tác: Diễm xưa, Tuổi đá buồn, Một cõi đi về, Mỗi ngày tôi chọn một niềm vui, Nhớ mùa thu Hà Nội, Nối vòng tay lớn,...

Đọc tiếp

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý