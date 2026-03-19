Nhạc sĩ Minh Khang dọa đấm tài xế: Lời xin lỗi như 'thêm dầu vào lửa'

Lời xin lỗi muộn màng của nhạc sĩ Minh Khang không đủ xoa dịu dư luận. Việc Grab vội vã chấm dứt hợp tác với tài xế càng làm bùng nổ thêm tranh cãi.

Nhạc sĩ Minh Khang và vợ siêu mẫu Thúy Hạnh.

"Tôi xin nhận lỗi về phía mình. Tối hôm đó tôi đã uống nhiều rượu và không kiểm soát được lời nói, dẫn đến việc có những lời lẽ khiếm nhã và không đúng mực với tài xế".

Sáng 18/3, nhạc sĩ Minh Khang lần đầu chia sẻ trên trang cá nhân về ồn ào dọa đấm tài xế Nguyễn Tiến Hùng trên cuốc xe muộn tối 10/3 ở TP.HCM. Chồng siêu mẫu Thúy Hạnh cho rằng dù trong hoàn cảnh nào, việc nói năng thiếu tôn trọng người khác là điều mình không nên làm và gửi lời chân thành xin lỗi tài xế.

Tuy nhiên, lời xin lỗi, đến sau một tuần xảy ra sự việc, không khiến câu chuyện lắng xuống. Dư luận tiếp tục tranh cãi về sự hối lỗi "cho có", nhất là khi phía nam nhạc sĩ đã gửi khiếu nại đến Grab, dẫn đến quyết định dừng hợp tác vĩnh viễn với tài xế trên nền tảng.

Một lần nữa, ứng xử của các bên liên quan trở thành tâm điểm bàn luận.

Lời xin lỗi muộn màng

Tài xế Nguyễn Tiến Hùng chia sẻ anh đăng tải đoạn video không nhằm mục đích gây chú ý hay công kích cá nhân, mà để "tự bảo vệ mình". Anh cảm thấy không an toàn trong suốt chuyến xe khi hành khách liên tục lớn tiếng, có lời lẽ đe dọa.

Sau khi sự việc lan truyền, anh Hùng nhận được yêu cầu gỡ video từ phía nền tảng, nhưng anh không đồng ý vì cho rằng đây là bằng chứng phản ánh sự việc.

"Tôi chấp nhận bị khóa app, nhưng tôi nghĩ mình cũng cần được bảo vệ trong tình huống đó. Tôi sẵn sàng đối chất trước pháp luật", tài xế khẳng định.

Anh Hùng nói thêm đến nay, anh chưa nhận được lời xin lỗi trực tiếp từ nhạc sĩ Minh Khang. "Lời xin lỗi đó dành cho cộng đồng mạng, không phải dành cho tôi", anh bày tỏ.

Nhạc sĩ Minh Khang thừa nhận lời lẽ thiếu chuẩn mực với tài xế Nguyễn Tiến Hùng.

Theo dõi sự việc, ông Nguyễn Tùng Lâm, người chuyên xử lý khủng hoảng truyền thông, cho biết nhạc sĩ Minh Khang đã mắc sai lầm khiến sự việc đi quá xa, trong đó có việc đánh giá sai về vai trò của mình.

Theo ông Lâm, trong thời điểm nhạy cảm, người trong cuộc cần đóng vai trò là người hạ nhiệt, không phải tiếp tục đối đầu.

"Vai trò đúng của nhạc sĩ Minh Khang nên là người chấm dứt câu chuyện ồn ào, không phải là người chiến đấu với tài xế Grab để phân định sai đúng", ông Lâm nói.

Ông Dương Anh Vũ, chuyên gia tham vấn Viện Kế hoạch Giáo dục Quốc tế UNESCO, cho rằng điểm đáng chú ý trong sự việc không chỉ nằm ở hành vi cá nhân, mà còn ở cách nền tảng phản ứng. Theo ông, các công ty công nghệ thường tự định vị thương hiệu là bên trung gian, nhưng thực tế lại vận hành theo logic tối ưu hóa sự ổn định của hệ thống.

"Quyết định khóa tài khoản tài xế là cách nhanh nhất để loại bỏ rủi ro, nhưng không phải là cách công bằng nhất để giải quyết vấn đề", ông nhận định.

Ông Vũ phân tích thêm khi xung đột xảy ra, câu hỏi của nền tảng đặt ra không phải là "ai đúng, ai sai", mà là "làm thế nào để giảm thiểu thiệt hại cho hệ thống". Trong logic đó, người yếu thế, trong trường hợp trên là tài xế phụ thuộc vào ứng dụng để kiếm sống, gần như luôn là bên dễ bị loại bỏ nhất.

Tài xế có sai?

Ở góc độ pháp lý, luật sư Đặng Thị Thúy Huyền, Đoàn luật sư TP.HCM, cho rằng việc ghi hình của tài xế trong quá trình xảy ra mâu thuẫn, đặc biệt khi có dấu hiệu đe dọa hoặc xung đột, là hoàn toàn có thể chấp nhận. Đây là quyền tự bảo vệ chính đáng của cá nhân, nhằm lưu giữ chứng cứ trong trường hợp cần thiết.

Tuy nhiên, ranh giới pháp lý bắt đầu xuất hiện khi nội dung được đưa lên mạng xã hội. Khi đó, video không còn là bằng chứng cá nhân mà trở thành thông tin công khai, có khả năng lan truyền không kiểm soát. Nếu nội dung làm lộ danh tính, hình ảnh, giọng nói hoặc thông tin nhận diện của khách hàng mà chưa có sự đồng ý, hành vi này có thể bị xem là xâm phạm quyền nhân thân theo Bộ luật Dân sự.

"Hệ quả không chỉ dừng ở việc phải gỡ bỏ nội dung hay xin lỗi công khai, mà còn có thể kéo theo nghĩa vụ bồi thường thiệt hại, thậm chí rủi ro bị xử lý hình sự nếu nội dung mang tính xúc phạm hoặc sai sự thật", luật sư Huyền cho hay.

Theo luật sư Đặng Thị Thúy Huyền, ranh giới pháp lý của sự việc bắt đầu xuất hiện khi nội dung được đưa lên mạng xã hội.

Trong khi đó, luật sư Nguyễn Hùng Quân, Đoàn Luật sư TP.HCM, cho rằng hành vi chửi bới, xúc phạm của hành khách, nếu được xác định, có thể bị xử phạt hành chính. Nhưng điều đó không đồng nghĩa với việc tài xế được tự do đăng tải hình ảnh mà không cần tuân thủ quy định về quyền riêng tư và dữ liệu cá nhân.

"Hành vi thô tục của khách hàng có thể bị phạt hành chính từ 3-4 triệu đồng theo Nghị định 282/2025/NĐ-CP", luật sư Quân nói. Ông nhấn mạnh thêm hiện vẫn tồn tại "khoảng trống pháp lý" khi chưa thừa nhận quan hệ giữa tài xế và ứng dụng là quan hệ lao động, khiến tài xế luôn ở thế yếu.

Ở góc nhìn khác, luật sư Lê Ngọc Luân, đồng sáng lập Công ty Luật Chìa Khóa Vàng (Gold Key), cho rằng quyền về hình ảnh cá nhân được pháp luật bảo vệ nhưng không phải là quyền tuyệt đối.

Luật sư Luân dẫn Điều 32 Bộ luật Dân sự 2015, cho rằng trong một số trường hợp, hình ảnh cá nhân có thể được sử dụng mà không cần sự đồng ý, nếu phục vụ lợi ích công cộng hoặc xuất phát từ hoạt động mang tính cộng đồng.

Trong bối cảnh vụ việc đang gây tranh cãi trong dư luận, nhạc sĩ Minh Khang có hành vi đe dọa, xúc phạm tài xế, có dấu hiệu vi phạm pháp luật rõ ràng. Do đó, tài xế có quyền đưa lên mạng để gián tiếp tố cáo, bảo vệ mình.

"Với một hành vi vi phạm pháp luật, tài xế đã công khai nhằm mục đích bảo vệ 'lợi ích công cộng' là việc làm được phép của Bộ luật Dân sự 2015. Lợi ích công cộng ở đây là gì? Đó là giúp các tài xế khác cần bình tĩnh đối phó trước tình huống như hành khách kia (nhạc sĩ Minh Khang - PV) và lợi ích công cộng tiếp theo là cảnh báo ‘hành khách khác không có những hành vi vi phạm tương tự'", ông phân tích.

Đừng dùng MXH như một "tòa án dư luận"

Theo chính sách bảo vệ dữ liệu do Grab công bố, nền tảng yêu cầu tài xế đối tác không chia sẻ hoặc đăng tải dữ liệu của hành khách lên mạng xã hội dưới bất kỳ hình thức nào. Quy định này được liệt vào nhóm vi phạm không được xem xét khoan nhượng, tức vi phạm đồng nghĩa với chấm dứt hợp tác vĩnh viễn.

Bộ quy tắc ứng xử hiện hành cũng quy định quyền của Grab trong việc ngưng cho người dùng sử dụng dịch vụ mà không cần thông báo trước.

Nói với Tri Thức - Znews, nền tảng Grab cho biết quy tắc trên là cơ sở để Grab ra quyết định đối với anh Nguyễn Tiến Hùng. Đơn vị nói cũng đã nhiều lần liên hệ tài xế, yêu cầu gỡ video, song không nhận được sự đồng thuận.

Luật sư Nguyễn Hùng Quân cho rằng cần hoàn thiện khung pháp lý để cân bằng quyền lợi giữa các bên trong mô hình kinh tế nền tảng.

Tuy nhiên, nhiều ý kiến cho rằng vấn đề không chỉ nằm ở quy định, mà còn ở cách thực thi. Nếu việc xử lý chỉ dựa trên phản ánh một phía mà thiếu cơ chế xác minh độc lập, nguy cơ đưa ra quyết định thiếu công bằng là điều khó tránh.



Luật sư Đặng Thị Thúy Huyền nhấn mạnh các nền tảng cần xây dựng quy trình giải quyết tranh chấp minh bạch hơn, đảm bảo quyền giải trình và cơ chế kháng nghị cho tài xế.

Luật sư Nguyễn Hùng Quân cũng cho rằng cần hoàn thiện khung pháp lý để cân bằng quyền lợi giữa các bên trong mô hình kinh tế nền tảng.

Ở góc độ thực tiễn, các chuyên gia khuyến nghị tài xế nên ưu tiên kiểm soát tình huống, hạn chế đối đầu trực tiếp và tập trung đảm bảo an toàn chuyến đi. Khi xảy ra sự cố, việc ghi nhận thông tin làm chứng cứ là cần thiết, nhưng nên gửi cho nền tảng hoặc cơ quan chức năng thay vì đăng tải công khai.

Với khách hàng, việc sử dụng dịch vụ không chỉ là quyền lợi mà còn đi kèm trách nhiệm. Những hành vi xúc phạm, gây áp lực hoặc vượt quá phạm vi dịch vụ không chỉ dẫn đến mâu thuẫn mà còn có thể kéo theo hệ quả pháp lý.

Khi có tranh chấp, cách xử lý phù hợp nhất vẫn là thông qua kênh chính thức, với thông tin trung thực và đầy đủ, thay vì đối đầu trực tiếp hoặc sử dụng mạng xã hội như một "tòa án dư luận".

