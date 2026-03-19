Kết cục cay đắng của cặp đôi bị bắt quả tang ngoại tình ở concert

Kristin Cabot lần đầu cáo buộc sếp cũ Andy Byron thiếu trung thực trong vụ "kiss cam", đồng thời cho biết đã chấm dứt hoàn toàn mối quan hệ sau bê bối gây chấn động dư luận.

Kristin Cabot và Andy Byron bị bắt quả tang ngoại tình trong concert của Coldplay.

Trong cuộc phỏng vấn ngày 17/3 trên The Oprah Podcast của Oprah Winfrey, cựu giám đốc nhân sự Kristin Cabot lần đầu chia sẻ chi tiết hơn về khoảnh khắc lan truyền mạnh mẽ trên mạng, khiến cuộc sống của bà và gia đình bị đảo lộn.

Bà cho biết đã chấm dứt liên lạc với cựu CEO Andy Byron từ giữa mùa thu năm ngoái, nhấn mạnh rằng giữa hai người tồn tại vấn đề lớn về sự trung thực, theo People.

"Ông ấy không phải con người như những gì thể hiện với tôi. Với tôi, sự dối trá là điều không thể chấp nhận", Cabot nói.

Cabot cho biết bà phải đối mặt với làn sóng tấn công dữ dội trên mạng. Trong cuộc phỏng vấn trước đó với The New York Times, bà tiết lộ mình bị lộ thông tin cá nhân, nhận hàng trăm cuộc gọi, thậm chí cả lời đe dọa, và bị quấy rối bằng lời nói khi xuất hiện nơi công cộng.

"Cuối cùng, tôi là người phải gánh chịu mọi chuyện, trong khi ông ấy vẫn im lặng. Với tôi, đó không phải là phẩm chất của một người bạn, một người đồng hành hay một người sếp", Cabot nói, khẳng định hiện tại hai người "không còn bất kỳ mối quan hệ nào".

Cabot cũng cho rằng Byron đã không trung thực như đáng lẽ phải làm. Bà nói mình từng tin rằng Byron cũng đang trong quá trình ly thân, nhưng thực tế không hoàn toàn như vậy.

Trước đó, Cabot chia sẻ với báo chí rằng buổi hòa nhạc là lần đầu tiên mối quan hệ giữa hai người vượt qua mức đồng nghiệp. Bà kể rằng trong một bữa trưa năm 2025, cả hai nhận ra đều đang trong quá trình chia tay với bạn đời.

Tại thời điểm đó, Cabot đang làm thủ tục ly hôn. Bà khẳng định trước buổi hòa nhạc, hai người "chưa từng hôn nhau", càng chưa có mối quan hệ thể xác như nhiều đồn đoán.

Vụ việc bắt đầu từ tháng 7/2025, khi cả hai bị camera "kiss cam" ghi lại khoảnh khắc ôm nhau tại buổi hòa nhạc. Sau đó, tin đồn ngoại tình lan nhanh, đặc biệt khi trưởng nhóm Coldplay - Chris Martin - đùa rằng họ "đang ngoại tình" hoặc "chỉ là quá ngại ngùng".

Chỉ vài ngày sau khi đoạn video lan truyền, Byron đã từ chức, và Cabot cũng rời vị trí của mình không lâu sau đó.

Kristin Cabot trong buổi phỏng vấn ngày 17/3. Ảnh: The Oprah Podcast.

Cabot từ chối đi sâu vào chi tiết, cho biết không muốn gây thêm tổn thương cho người khác. Tuy vậy, bà khẳng định: "Nhiều điều tôi được nghe và tin tưởng trước đó thực ra không đúng sự thật".

Cựu lãnh đạo nhân sự cũng cho biết bà gặp khó khăn trong việc tìm kiếm công việc mới sau sự cố. Theo bà, mọi chuyện có thể đã diễn biến khác nếu Byron lên tiếng sớm, giống như cách chồng cũ của bà - Andrew - đã làm.

"Tôi nghĩ nếu có một lời giải thích kịp thời, mọi thứ đã khác. Nhưng dù chồng tôi đã lên tiếng, tôi vẫn là người bị nhìn nhận tiêu cực. Mọi người cho rằng tôi đã ly thân, còn ông ấy thì không. Và thế là tôi vẫn bị gọi là người phá hoại gia đình", Cabot nói.

Theo hồ sơ tòa án do NBC News thu thập, Cabot đã nộp đơn ly hôn vào ngày 13/8/2025. Tuy nhiên, người phát ngôn của Andrew nói với tạp chí People rằng cả hai đã "âm thầm và trong hòa khí ly thân từ vài tuần trước buổi hòa nhạc của Coldplay".

Kristin và Andrew không có con chung, nhưng Andrew có hai người con riêng từ mối quan hệ trước đó.

Đến nay, Byron vẫn chưa lên tiếng về sự việc. Trước đó, ông cũng từ chối bình luận với báo chí khi Cabot trả lời phỏng vấn The New York Times. Sau buổi hòa nhạc của Coldplay, Byron được nhìn thấy xuất hiện công khai cùng vợ, cả hai đều vẫn đeo nhẫn cưới.