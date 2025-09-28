Nhạc kịch 'Dế Mèn ngoại truyện' sắp ra mắt

Trong "Dế Mèn ngoại truyện", bên cạnh hát live, diễn xuất, vở diễn còn có hòa âm phối khí hiện đại, múa đương đại, cùng hiệu ứng sân khấu đa phương tiện tạo trải nghiệm đặc biệt.

Dế Mèn ngoại truyện ấn định lịch ra mắt vào ngày 25/10, tại Nhà thi đấu Quân khu 7. Câu chuyện về hành trình trưởng thành của Dế Mèn, nhân vật văn học quen thuộc với tuổi thơ nhiều khán giả, sẽ được tái hiện bằng ngôn ngữ sân khấu sinh động. Dế Mèn trải qua không ít va vấp, những hiếu động, sốc nổi của tuổi mới lớn để rồi học cách yêu thương và trưởng thành.

Dế Mèn ngoại truyện được dàn dựng theo hình thức nhạc kịch (musical) - một loại hình sân khấu tổng hợp, nơi câu chuyện được kể bằng âm nhạc, ca hát, múa và diễn xuất hòa quyện cùng nhau. Nhân vật không chỉ đối thoại bằng lời, mà còn bộc lộ cảm xúc qua ca khúc, vũ đạo và ngôn ngữ hình thể.

Bên cạnh hát live và diễn xuất, vở diễn còn sử dụng hòa âm phối khí hiện đại, múa đương đại, cùng hiệu ứng sân khấu đa phương tiện, tạo nên trải nghiệm thị giác và thính giác mới mẻ cho người xem.

Phương Vy và Đào Mác góp giọng trong vở diễn Dế Mèn ngoại truyện.

Âm nhạc của vở diễn được sáng tác riêng bởi nhạc sĩ Việt Anh, kết hợp giữa chất liệu âm nhạc Việt Nam và ngôn ngữ nhạc kịch đương đại quốc tế. Nhờ đó, khán giả vừa bắt gặp âm vang quen thuộc của đồng quê tuổi thơ, vừa được cuốn vào không khí hoành tráng, giàu kịch tính của sân khấu nhạc kịch.

"Chúng tôi tin rằng, một ngày nào đó, Dế Mèn không chỉ dừng lại ở nhân vật văn học quen thuộc, mà sẽ trở thành biểu tượng giải trí - giáo dục của Việt Nam, có thể sải bước trên những sân khấu lớn của thế giới. Một nhân vật mang tinh thần Việt, nhưng đồng thời chạm đến trái tim thiếu nhi toàn cầu", nhà sản xuất chia sẻ.

Chủ tịch hội đồng cố vấn sân khấu Dế Mèn ngoại truyện là TS. Võ Danh Hải, trong khi nghệ sĩ Phúc Hải đảm nhiệm vai trò Giám đốc nghệ thuật, giám đốc âm nhạc là Trần Nhật Minh. Dàn nghệ sĩ tham gia trình diễn cũng quy tụ nhiều gương mặt tài năng như NSƯT Khánh Ngọc, ca sĩ Đào Mác, Phương Vy, nghệ sĩ Chinh Ba, bên cạnh dàn nghệ sĩ múa và nhóm xiếc, dàn hợp xướng...