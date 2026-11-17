Ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại, được bổ nhiệm chức Chủ tịch Hội đồng thành viên kiêm Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Ông Triệu Ngọc Lâm. Ảnh: Giáo dục và Thời đại.

Theo Quyết định số 3345 ký ngày 16/11 của Bộ trưởng GD&ĐT Hoàng Minh Sơn, ông Triệu Ngọc Lâm, Tổng biên tập báo Giáo dục và Thời đại được điều động đến công tác tại Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam.

Tại đơn vị mới, ông Lâm được bổ nhiệm giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng thành viên, đồng thời là Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam. Thời hạn giữ chức vụ là 5 năm, tính từ ngày 23/11/2026.

Ông Triệu Ngọc Lâm sinh năm 1979 tại Hà Nội. Ông tốt nghiệp ngành Báo in tại Học viện Báo chí và Tuyên truyền, tốt nghiệp Lý luận chính trị cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh - Phân viện Hà Nội.

Ông từng là Trưởng phòng Pháp luật - Bạn đọc, phụ trách tổ chức nội dung mảng pháp luật, bạn đọc của báo Gia đình & Xã hội, sau đó làm Phó tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại.

Từ tháng 2/2018 đến nay, ông Lâm giữ chức Tổng biên tập Báo Giáo dục và Thời đại.

Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam thành lập năm 1957, trực thuộc Bộ GD&ĐT, có nhiệm vụ tổ chức biên soạn, biên tập, in, phát hành sách giáo khoa và các ấn phẩm giáo dục phục vụ nghiên cứu, giảng dạy, học tập của các ngành học, bậc học trên toàn quốc.

Trước đó, người tiền nhiệm của ông Lâm - ông Nguyễn Tiến Thanh - thôi giữ chức Chủ tịch hội đồng thành viên và Tổng giám đốc Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam từ ngày 5/10. Ông Thanh chuyển công tác đến Báo Văn Nghệ thuộc Hội Nhà văn Việt Nam.