Quán photocopy ở Đồng Tháp in lậu sách giáo khoa, giáo trình của 3 NXB

Công an Đồng Tháp phát hiện một quán photocopy tự ý in, sao chép 48 sách giáo khoa, giáo trình của 3 nhà xuất bản để bán cho khách hàng.

Cơ quan chức năng kiểm tra cơ sở photocopy phát hiện in nhiều sách giáo khoa trái phép.

Theo thông tin từ Công an tỉnh Đồng Tháp, qua công tác nắm tình hình, lực lượng chức năng phát hiện một cơ sở photocopy trên đường Phạm Hữu Lầu, phường Cao Lãnh, tỉnh Đồng Tháp, có dấu hiệu in, sao chép sách giáo khoa, giáo trình trái phép, vi phạm quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ.

Ngày 2/9, Phòng An ninh chính trị nội bộ phối hợp Công an phường Cao Lãnh kiểm tra cơ sở trên. Tại đây, lực lượng chức năng phát hiện ông Đ.C.T. (46 tuổi, ngụ phường Cao Lãnh), chủ cơ sở, đang in, nhân bản 48 tài liệu là sách giáo khoa, giáo trình của Nhà xuất bản Đại Học Sư Phạm, Nhà xuất bản Giáo Dục Việt Nam và Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật.

Làm việc với cơ quan Công an, ông T. thừa nhận đã in, sao chép 48 tài liệu là sách giáo khoa, giáo trình khi chưa được chủ sở hữu quyền tác giả cho phép, sau đó bán cho khách hàng có nhu cầu nhằm thu lợi.

Cơ quan chức năng nhận định hành vi của ông Đ.C.T. đã vi phạm quy định xử phạt vi phạm hành chính về quyền tác giả, quyền liên quan. Mức phạt tiền với hành vi này là từ 5-10 triệu đồng. Hiện, lực lượng chức năng đang tiếp tục củng cố hồ sơ, tài liệu để xử lý vụ việc theo quy định của pháp luật.

Từ sự việc trên, Công an tỉnh Đồng Tháp khuyến cáo các cơ sở in ấn, photocopy chấp hành quy định về quyền tác giả, không tự ý sao chép, in ấn, nhân bản sách giáo khoa, sách tham khảo, giáo trình và các tác phẩm được bảo hộ khi chưa có quyền sử dụng hợp pháp.

Theo quy định của pháp luật về sở hữu trí tuệ, việc cá nhân, tổ chức tự ý sao chép tác phẩm khi chưa được chủ thể quyền cho phép, nếu không thuộc trường hợp pháp luật cho phép, có thể bị xem xét là hành vi xâm phạm quyền tác giả. Việc khách hàng có nhu cầu photocopy tài liệu phục vụ học tập cũng không đồng nghĩa với việc cơ sở kinh doanh được tự ý sao chép toàn bộ sách giáo khoa, giáo trình để kinh doanh, hoặc cung cấp cho người khác.

Tùy theo tính chất, mức độ, hậu quả và các tình tiết cụ thể, hành vi xâm phạm quyền tác giả có thể bị xử phạt vi phạm hành chính, áp dụng các biện pháp khắc phục hậu quả hoặc bị xem xét xử lý hình sự nếu có đủ yếu tố cấu thành tội phạm. Trách nhiệm pháp lý cụ thể sẽ được xác định trên cơ sở kết quả xác minh, tài liệu, chứng cứ và các quy định pháp luật có liên quan.

Người dân, phụ huynh, học sinh và các tổ chức, cá nhân có nhu cầu sử dụng sách, tài liệu học tập cần lựa chọn các nguồn cung cấp hợp pháp; không đặt in, mua bán hoặc phát tán sách giáo khoa, tài liệu có bản quyền từ các nguồn không được phép.