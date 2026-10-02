Bộ GD&ĐT: Không xây mới chương trình và SGK từ đầu

Bộ GD&ĐT cho biết không xây dựng lại chương trình GDPT và sách giáo khoa từ đầu, mà rà soát, kế thừa và điều chỉnh trên cơ sở nội dung đang thực hiện.

Học sinh trường Tiểu học Chu Văn An, phường Việt Hưng, Hà Nội. Ảnh minh họa: Đinh Hà.

Thông tin được Bộ GD&ĐT đưa ra chiều 2/10. Cụ thể, thực hiện các chỉ đạo của Trung ương, Bộ GD&ĐT đang hoàn thiện các nội dung rà soát, cập nhật, bổ sung, điều chỉnh chương trình GDPT 2018 để trình cấp có thẩm quyền xem xét, quyết định theo quy định.

Trên cơ sở đó, bộ sẽ tổ chức triển khai việc hoàn thiện sách giáo khoa, bảo đảm tính kế thừa, ổn định, không gây xáo trộn lớn trong dạy và học; đồng thời cập nhật kịp thời những yêu cầu, định hướng mới của chương trình vào sách giáo khoa.

Việc hoàn thiện sách giáo khoa được thực hiện trên cơ sở bộ sách đã được quyết định sử dụng thống nhất trên toàn quốc, theo lộ trình để sử dụng từ năm học 2028-2029.

"Đây không phải là việc xây dựng lại chương trình và sách giáo khoa từ đầu, mà là quá trình kế thừa, rà soát, cập nhật, bổ sung và điều chỉnh trên cơ sở những nội dung đang thực hiện, phù hợp với những yêu cầu mới đặt ra trong Nghị quyết 71 và các chỉ đạo của cấp có thẩm quyền", Bộ GD&ĐT nhấn mạnh.

Theo bộ, cách tiếp cận này vừa bảo đảm yêu cầu đổi mới, cập nhật những nội dung cần thiết, vừa giữ được tính ổn định, liên tục của quá trình dạy học, hạn chế xáo trộn đối với nhà trường, giáo viên, học sinh và gia đình.

Bộ cho biết sách giáo khoa mới sẽ chú trọng các nội dung tăng cường giáo dục đạo đức, nhân cách, lòng yêu nước, ý thức trách nhiệm, khát vọng cống hiến; bổ sung, cập nhật các nội dung về lịch sử, văn hóa, truyền thống dân tộc và các nhân vật lịch sử, tiền bối cách mạng phù hợp với yêu cầu của chương trình và lứa tuổi học sinh.

Đồng thời, bộ tiếp tục rà soát nội dung sách giáo khoa theo hướng thiết thực, dễ tiếp cận, phù hợp với điều kiện dạy học thực tế ở các vùng, miền; giảm những nội dung trùng lặp, nặng về lý thuyết hoặc quá chuyên sâu, không cần thiết đối với giáo dục phổ thông.

Quá trình này cũng sẽ rà soát các vấn đề liên quan đến tác giả, chủ biên và bản quyền sách giáo khoa. Trong đó, bản quyền sách giáo khoa được xác định là tài sản của Nhà nước; Bộ GD&ĐT chỉ đạo biên soạn, chịu trách nhiệm về nội dung và giữ bản quyền; đồng thời nghiên cứu phương án phát hành miễn phí sách giáo khoa cho học sinh theo lộ trình quy định.

Cùng với đó, bộ nghiên cứu để cắt giảm khâu trung gian, đa dạng phương thức phát hành, cung ứng sách, tăng sự chủ động của địa phương và phù hợp thực tế; hoàn thiện, kết nối cơ sở dữ liệu ngành giáo dục với địa phương để xác định chính xác nhu cầu mua sách.

Ngoài ra, thời gian tới, Bộ GD&ĐT tiếp tục hoàn thiện các quy định về hoạt động giáo dục tăng cường, giáo dục theo nhu cầu người học, phù hợp với điều kiện tổ chức dạy học 2 buổi/ngày; bảo đảm nội dung giáo dục trong nhà trường được tổ chức khoa học, thiết thực, phù hợp với điều kiện của học sinh và cơ sở giáo dục.

Cùng với đó, bộ tiếp tục nghiên cứu đổi mới phương pháp dạy học, kiểm tra đánh giá, thi và tuyển sinh trên cơ sở đánh giá các yếu tố tác động. Việc này sẽ có lộ trình phù hợp, bảo đảm đánh giá đúng thực chất chất lượng dạy và học, trình độ người học và công bằng trong thi cử.