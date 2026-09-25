NXB Giáo dục Việt Nam hướng dẫn truy cập SGK điện tử

NXB Giáo dục Việt Nam đã có hướng dẫn chi tiết các thầy cô và học sinh cách truy cập, tìm kiếm và sử dụng SGK điện tử trên trang taphuan.nxbgd.vn.

Phụ huynh TP.HCM mua SGK tại điểm bán của NXB Giáo dục Việt Nam. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo hướng dẫn được NXB Giáo dục công bố, giáo viên và học sinh có thể truy cập kho sách giáo khoa điện tử trên trang taphuan.nxbgd.vn để tìm và sử dụng sách theo từng lớp, môn học.

NXB Giáo dục Việt Nam cho biết việc hướng dẫn này nhằm giúp giáo viên và học sinh dễ dàng truy cập, tìm kiếm và sử dụng sách giáo khoa điện tử trên hệ thống.

Để tìm đúng sách cần sử dụng, người dùng thực hiện lần lượt các bước trên hệ thống, cụ thể như sau.

Hướng dẫn chi tiết do NXB đăng tải.

Bước 1: Truy cập trang taphuan.nxbgd.vn

Người dùng mở trình duyệt web như Chrome, Edge hoặc Safari, sau đó nhập địa chỉ taphuan.nxbgd.vn.

Bước 2: Chọn “Bộ SGK thống nhất”

Tại trang chủ, người dùng nhấn vào nút “Bộ SGK thống nhất” để chuyển đến danh mục sách giáo khoa.

Bước 3: Chọn lớp

Trong danh mục lớp, người dùng lựa chọn khối lớp cần xem, chẳng hạn lớp 1. Hệ thống cho phép lựa chọn theo từng lớp hoặc xem danh sách lớp có trên hệ thống.

Bước 4: Chọn môn học

Sau khi chọn lớp, người dùng tiếp tục lựa chọn môn học trong danh sách được cung cấp. Ví dụ, với lớp 1, người dùng có thể chọn môn Tiếng Việt.

Bước 5: Chọn sách giáo khoa

Hệ thống hiển thị các sách giáo khoa tương ứng với lớp và môn học đã chọn. Người dùng nhấn vào cuốn sách cần xem, chẳng hạn Tiếng Việt 1, tập một.

Bước 6: Chọn tệp sách giáo khoa

Tại mục “Phiên bản sách điện tử”, người dùng lựa chọn tệp sách tương ứng. Hệ thống có thể hiển thị các phiên bản như SGK hoặc SGV để người dùng lựa chọn.

Bước 7: Đọc hoặc tải sách

Sau khi mở sách, người dùng có thể sử dụng các nút điều khiển để chuyển trang, phóng to hoặc thu nhỏ nội dung. Nếu có nhu cầu sử dụng ngoại tuyến, người dùng có thể chọn nút tải xuống để lưu tệp sách về thiết bị.

Theo thống kê từ các địa phương, tổng nhu cầu SGK phục vụ năm học 2026-2027 khoảng 245,94 triệu bản. Con số này không chỉ bao gồm sách phục vụ trực tiếp học sinh mà còn tính đến nhu cầu bổ sung cho thư viện trường học, thay thế sách bị mất, hư hỏng và chuẩn bị nguồn dự phòng trong quá trình tổ chức dạy học.

Tại báo cáo số 6402/BGDĐT-GDPT gửi Thủ tướng Chính phủ, Bộ GD&ĐT cho biết đến 17 giờ ngày 20/9, số SGK còn thiếu đã giảm mạnh, từ 2.718.946 bản vào ngày 15/9 xuống còn 776.259 bản. Như vậy, khoảng 99,69% tổng nhu cầu SGK đã được đáp ứng, số còn thiếu chiếm khoảng 0,31%.

Đến hết ngày 24/9, NXB Giáo dục Việt Nam đã phát hành bổ sung đủ 776.259 bản SGK còn thiếu, hoàn thành nội dung đã cam kết với Thủ tướng Chính phủ tại báo cáo ngày 20/9.

Bên cạnh việc xử lý số lượng sách còn thiếu, Bộ GD&ĐT chỉ đạo NXB Giáo dục Việt Nam tiếp tục in bổ sung và cung ứng khoảng 2.995.949 bản từ nay đến hết ngày 30/9. Số sách này nhằm đáp ứng nhu cầu phát sinh của học sinh, bổ sung cho thư viện trường học và chuẩn bị nguồn dự phòng trong trường hợp xảy ra thiên tai, bão lũ hoặc các tình huống phát sinh trong năm học.

Với những học sinh phát sinh nhu cầu mua sách, NXB Giáo dục Việt Nam đã bố trí các điểm cung ứng để phụ huynh có thể mua trực tiếp hoặc đặt hàng trực tuyến.