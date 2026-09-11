NXB Giáo dục Việt Nam đề nghị rà soát học sinh thiếu sách giáo khoa

NXB Giáo dục Việt Nam đề nghị các Sở GD&ĐT chỉ đạo trường học rà soát cụ thể số học sinh còn thiếu từng đầu sách, từng tập SGK để có phương án cung ứng kịp thời.

Phụ huynh mua SGK tại TP.HCM. Ảnh: Duy Hiệu.

NXB Giáo dục Việt Nam vừa có văn bản gửi các Sở GD&ĐT tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương về việc tiếp tục rà soát, bảo đảm cung ứng đầy đủ SGK cho học sinh. Nội dung này được thực hiện theo chỉ đạo của Phó thủ tướng Chính phủ Lê Tiến Châu về việc cung ứng đầy đủ, kịp thời SGK cho học sinh trước ngày 15/9.

NXB Giáo dục Việt Nam cho biết tại cuộc họp với Bộ GD&ĐT, Bộ Công an, Bộ Công Thương ngày 9/9 về tình hình cung ứng SGK, đơn vị đã được yêu cầu tiếp tục rà soát, bảo đảm cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.

Trên cơ sở đó, NXB đề nghị các Sở GD&ĐT phối hợp với đơn vị trong việc rà soát các cơ sở giáo dục, học sinh còn thiếu SGK để có phương án cung ứng đầy đủ, cụ thể.

Theo yêu cầu, các Sở GD&ĐT cần chỉ đạo các cơ sở giáo dục tập trung rà soát đến từng học sinh, nhà trường còn thiếu SGK. Con số thống kê phải cụ thể đến từng tên sách, từng tập. Đây là cơ sở để xác định chính xác nhu cầu còn thiếu thay vì chỉ thống kê chung theo trường hoặc theo khối lớp.

Sau khi rà soát, các cơ sở giáo dục có trách nhiệm tổng hợp và xác nhận số SGK còn thiếu, gửi về NXB Giáo dục Việt Nam để được cung ứng trong thời gian sớm nhất. Các thông tin cần được gửi về trước 11h ngày 12/9/2026.

Trước đó, vào chiều 9/9, Phó thủ tướng Lê Tiến Châu chủ trì cuộc họp về tình hình in, phát hành và cung ứng sách giáo khoa năm học 2026-2027.

Tại cuộc họp, Phó thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành và cơ quan liên quan báo cáo cụ thể thực trạng cung ứng SGK, những khó khăn, vướng mắc, nguyên nhân khách quan, chủ quan và giải pháp khắc phục. Mục tiêu là bảo đảm sách được cung ứng đầy đủ, ổn định cho học sinh.

Phó thủ tướng cũng yêu cầu làm rõ toàn bộ quy trình đưa SGK ra thị trường, từ khâu cung ứng đến hệ thống đại lý, nhà sách; khả năng đưa sách tới vùng sâu, vùng xa; trách nhiệm của các đại lý; cơ cấu giá sách cũng như cơ chế mua sắm, đấu thầu tài sản công đối với SGK.

Theo báo cáo của NXB Giáo dục Việt Nam tại cuộc họp, đến ngày 9/9, đơn vị đã phát hành 235,6 triệu bản SGK cùng 84 triệu bản sách bài tập, sách tham khảo. Tuy nhiên, một số địa phương vẫn xảy ra tình trạng thiếu sách cục bộ.

Kết luận cuộc họp, Phó thủ tướng cho rằng việc vẫn còn học sinh chưa có đủ SGK cho thấy những bất cập trong công tác dự báo nhu cầu, đặt hàng, sản xuất, dự trữ, điều phối và phân phối sách.

Theo đó, Phó thủ tướng giao Bộ GD&ĐT chủ trì, phối hợp với các địa phương chỉ đạo NXB Giáo dục Việt Nam rà soát cụ thể địa bàn, số lượng SGK còn thiếu và những nơi đang tồn dư sách.

Trên cơ sở đó, các đơn vị phải tổ chức in bổ sung, điều chuyển và cung ứng kịp thời, bảo đảm mọi học sinh có đủ sách, không để ảnh hưởng đến việc dạy và học.

Bộ GD&ĐT đồng thời được yêu cầu phối hợp với các nhà cung cấp, đại lý công khai những điểm bán còn sách, số điện thoại/hotline và kênh đặt hàng trực tuyến. Các địa chỉ khai thác SGK, tài liệu điện tử cũng cần được cung cấp để phụ huynh, học sinh thuận tiện tìm kiếm khi cần.