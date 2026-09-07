Ngày đầu của năm học mới, phụ huynh TP.HCM vẫn xếp hàng dài mua SGK

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Ngày 7/9, lượng phụ huynh và học sinh đến mua sách giáo khoa tại NXB Giáo dục Việt Nam ở TP.HCM tăng đột biến. Đại diện đơn vị cho biết những ngày gần đây, điểm bán vẫn ghi nhận khoảng 1.000-2.000 lượt khách mỗi ngày, kể cả vào cuối tuần. Tuy nhiên, bên cạnh phụ huynh có con học tại TP.HCM, đại diện NXB cho biết nhiều người từ các tỉnh, thành lân cận cũng đổ về điểm bán để mua sách giáo khoa, khiến lượng khách trong ngày 7/9 tăng cao.
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Theo đại diện NXB, đơn vị đã cung ứng sách giáo khoa cho các trường tại nhiều tỉnh, thành và lượng sách hiện vẫn đang được vận chuyển đến các địa phương. Tuy nhiên, do lo ngại con không có sách kịp đầu năm học, một số phụ huynh không chờ đơn hàng mà hủy mua tại địa phương, trực tiếp lên TP.HCM tìm sách. Trong khi đó, tình hình cung ứng sách giáo khoa tại TP.HCM về cơ bản đã ổn định, các trường đã nhận được nguồn sách và đang cấp phát cho học sinh, phụ huynh.
Để rút ngắn thời gian mua sách, NXB bố trí nhân sự hỗ trợ phụ huynh lấy số thứ tự và điền phiếu đăng ký sách. Đơn vị cũng lắp đặt thêm thiết bị phân luồng, bố trí lều bạt che nắng và cung cấp nước uống miễn phí cho người mua trong thời gian xếp hàng. Sau khi mua sách, phụ huynh được hướng dẫn di chuyển ra khu vực bàn đã bố trí sẵn để kiểm tra lại số lượng. NXB thông báo sách đã mua không thể đổi trả nên người mua cần kiểm tra đơn hàng trước khi rời đi.
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Võ Ngọc Như Bân, sinh viên trường Đại học Nguyễn Tất Thành, mừng rỡ rời nhà sách sau khi mua đủ bộ SGK cho em gái đang học lớp 7 tại trường THCS Phú Quốc (Kiên Giang). Chia sẻ với Tri Thức - Znews, nữ sinh cho biết ở quê, bố mẹ em chưa mua đủ sách giáo khoa cho con. Do đó, gia đình nhờ Bân tìm mua để em gái có sách sử dụng trong năm học mới. Sau khoảng một giờ xếp hàng, Bân đã mua được trọn bộ sách và dự kiến gửi theo xe khách về Kiên Giang, sau đó chuyển tiếp ra đảo Phú Quốc.
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Bên cạnh nhóm khách từ các tỉnh, một lượng lớn người mua trong ngày 7/9 tìm sách giáo khoa lớp 10. Đại diện NXB lý giải nguyên nhân là học sinh vừa vào lớp 10 mới bắt đầu lựa chọn tổ hợp môn, từ đó xác định được những đầu sách cần mua. Để giải quyết riêng nhu cầu này, NXB bố trí một khu vực xếp hàng dành cho khách mua sách lớp 10, đồng thời phát phiếu có đánh số để người mua đánh dấu những đầu sách cần mua. Nhân viên sẽ gọi theo số thứ tự để điều phối dòng người, hạn chế tình trạng chen lấn, xáo trộn tại khu vực bán sách.
Để đáp ứng nhu cầu, mỗi ngày NXB đưa thêm khoảng 15 tấn sách về điểm bán. Trước đó, trao đổi với Tri Thức - Znews, ông Ngô Văn Hoan, Phó tổng giám đốc NXB Giáo dục Việt Nam, cho biết chỉ trong 10 ngày, NXB đã đưa ra thị trường thêm 5 triệu bản sách; 3 triệu bản trong kho đang chờ điều chuyển. Ngoài ra, 8 triệu bản sách sẽ cung ứng cho thị trường từ nay tới hết tháng 9.
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Đến khoảng 11-12h, lượng người xếp hàng có thời điểm giảm do một số phụ huynh rời hàng đi ăn trưa. Tuy nhiên, từ khoảng 12h, khu vực mua sách lại bắt đầu đông trở lại. Nhân viên NXB liên tục phát loa nhắc người mua không tự ý bỏ hàng để tránh phải xếp lại từ đầu, đồng thời giúp quá trình mua sách diễn ra thuận lợi hơn.
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Do việc đăng ký SGK tại trường của con gặp trục trặc, anh Trương Hữu Tuấn (phường Bình Thạnh) phải tranh thủ xin nghỉ làm để đến mua sách cho con học lớp 8. Trước đó, vị phụ huynh đã tìm mua tại nhiều nhà sách ở khu vực Bình Thạnh nhưng đều thiếu sách. Nhờ điểm bán lẻ của NXB Giáo dục cung ứng đầy đủ, anh Tuấn mừng rỡ vì đã mua đủ bộ SGK cho con.
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Trước tình trạng phụ huynh đổ xô đi mua sách, đại diện NXB Giáo dục Việt Nam khuyến cáo người mua nên bình tĩnh, tránh tâm lý đám đông. Với những trường hợp còn thiếu một hoặc hai cuốn sách, hoặc chưa có sách học kỳ 2, phụ huynh có thể mua bổ sung sau thay vì phải tìm mua ngay toàn bộ. Trong thời gian chờ sách, học sinh có thể sử dụng sách giáo khoa điện tử để phục vụ việc học tập.
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