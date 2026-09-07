Ngày đầu của năm học mới, phụ huynh TP.HCM vẫn xếp hàng dài mua SGK

Theo đại diện NXB, đơn vị đã cung ứng sách giáo khoa cho các trường tại nhiều tỉnh, thành và lượng sách hiện vẫn đang được vận chuyển đến các địa phương. Tuy nhiên, do lo ngại con không có sách kịp đầu năm học, một số phụ huynh không chờ đơn hàng mà hủy mua tại địa phương, trực tiếp lên TP.HCM tìm sách. Trong khi đó, tình hình cung ứng sách giáo khoa tại TP.HCM về cơ bản đã ổn định, các trường đã nhận được nguồn sách và đang cấp phát cho học sinh, phụ huynh.