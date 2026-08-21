Phụ huynh TP.HCM nghỉ làm, xếp hàng cả buổi chiều để mua SGK cho con

Tranh thủ giờ làm, nhiều phụ huynh TP.HCM đến điểm bán của NXB Giáo dục xếp hàng để mua SGK. Phía NXB cũng làm việc liên tục để cung cấp đủ sách cho phụ huynh, học sinh.

“Em mua sách bộ hay sách lẻ? Sách bộ thì xếp vào đây, sách lẻ thì qua quầy kia mua nhanh hơn”.

15h ngày 20/8, tại điểm bán sách của NXB Giáo dục tại TP.HCM ở 231 Nguyễn Văn Cừ (phường Cầu Ông Lãnh), dòng phụ huynh chờ mua SGK vẫn kéo dài cho đến tận cổng. Người mới đến được những người đã xếp hàng trước chủ động hướng dẫn chọn đúng khu vực để tránh mất thời gian.

Trong lúc phụ huynh chờ đợi, nhân viên bảo vệ liên tục phân luồng, hướng dẫn để xe, lấy số và sắp xếp hàng. Dù đang trong giờ hành chính, nhiều phụ huynh tranh thủ xin nghỉ làm để mua đủ SGK cho con trước ngày tựu trường. Không khí có phần mệt mỏi vì phải chờ lâu, nhưng phần lớn phụ huynh vẫn kiên nhẫn nán lại để mua được bộ SGk cho con.

Chờ mua sách từ đầu giờ chiều

Trong những ngày gần đây, lượng người tìm đến điểm bán của NXB Giáo dục tại TP.HCM tăng lên sau khi nhiều đại lý, nhà sách trên địa bàn thành phố dần hết một số đầu SGK, chỉ còn bán lẻ từng cuốn. Không riêng phụ huynh, nhiều học sinh THPT cũng chủ động đến mua khi các nhà sách gần nhà đã hết hàng và chưa có thông báo thời điểm nhập thêm.

Cha mẹ học sinh xếp hàng dài ở NXB Giáo dục tại TP.HCM để chờ mua sách cho con. Ảnh: T.A.

Chị Trần Mến (phường Bình Thới) có mặt tại điểm bán của NXB Giáo dục từ 13h30 để tìm sách cho 3 con học lớp 4, lớp 6 và lớp 9. Sau khi mua tương đối đầy đủ sách lớp 4 và lớp 6, chị tiếp tục chờ đến lượt mua bộ sách lớp 9 nhưng được thông báo mỗi phụ huynh chỉ được mua một bộ.

Trước đó, chị Mến đã tìm đến ba điểm bán sách và thiết bị trên đường Nguyễn Tri Phương, Nguyễn Văn Cừ và một nhà sách ở gần nhà nhưng vẫn không đủ sách. Năm nay là lần đầu chị phải tự đi nhiều nơi và xếp hàng mua SGK thay vì đăng ký qua nhà trường như những năm trước.

Chia sẻ với Tri Thức - Znews, người mẹ cho biết năm nay, trường vẫn cho phụ huynh đăng ký sách nhưng sau đó thông báo chưa nhập được hàng và đề nghị gia đình chủ động tìm mua bên ngoài.

“Chưa bao giờ tôi phải đi xếp hàng mua sách như năm nay. Tôi chủ động đi mua luôn vì sợ đến lúc con vào học vẫn chưa có sách”, chị Mến nói.

Cùng cảnh phải đi mua SGK bên ngoài là anh Trần Văn Toản (phường Chánh Hưng). Người cha mất gần hai giờ xếp hàng để mua sách cho hai con học lớp 2 và lớp 7.

Ban đầu, anh Toản xếp vào khu vực mua nguyên bộ. Tuy nhiên, do chờ quá lâu, anh quyết định chuyển sang khu vực bán lẻ, chọn từng đầu sách cần thiết. Sau khi mua xong, anh vẫn còn thiếu một số cuốn và dự định sẽ tìm mua bổ sung sau.

Anh Toản cho biết đầu tháng 6, trường của các con từng thông báo bán SGK và gia đình đã đăng ký. Tuy nhiên, sau đó, trường thông báo hoàn tiền và không tiếp tục bán sách. Không còn lựa chọn khác, anh phải tự tìm mua bên ngoài.

Đến hơn 16h30, khi anh Toản rời điểm bán, hàng người phía sau vẫn kéo dài. Người cha vừa mừng vì đã mua được phần lớn sách cho con, vừa lo những phụ huynh còn đứng chờ sẽ gặp mưa. TP.HCM đang trong mùa mưa, trong khi nhiều người đã phải chờ từ đầu giờ chiều.

Để tránh chờ đợi lâu, nhiều học sinh, phụ huynh chọn phương án mua lẻ từng cuốn. Ảnh: T.A.

Không chỉ phụ huynh tại TP.HCM, tình trạng thiếu SGK còn khiến những người từ địa phương khác đến thành phố cũng tranh thủ tìm mua.

Chị Trần Thương từ Mũi Né (tỉnh Lâm Đồng) lên TP.HCM khám bệnh tại Bệnh viện Từ Dũ. Sau khi hoàn tất việc khám sớm hơn dự kiến, chị tranh thủ đến điểm bán của NXB Giáo dục để tìm sách cho con gái học lớp 12.

Ở Mũi Né, chị Thương cho biết nhiều nơi cũng không còn đủ SGK. Con út học lớp 6 đã có đủ sách, nhưng sách lớp 12 vẫn thiếu một số cuốn quan trọng. Trước đó, chị từng tìm mua trên các sàn thương mại điện tử nhưng không thể gom đủ bộ. Một số cuốn còn hàng được bán với giá cao hơn giá niêm yết.

Lên TP.HCM, chị tranh thủ gọi điện cho con để kiểm tra lại danh sách sách cần mua. Trước dòng người xếp hàng dài, người mẹ sốt ruột vì không biết có kịp mua đủ sách để mang về Mũi Né hay không.

Mỗi ngày bổ sung 25.000 bản sách

Trao đổi với Tri Thức - Znews về tình hình cung ứng SGK trong những ngày gần đây, bà Nguyễn Như Quỳnh, Trưởng ban Truyền thông Công ty Phương Nam - NXB Giáo dục tại TP.HCM, cho biết điểm bán hiện đón khoảng 2.000 lượt khách mỗi ngày. Để đáp ứng nhu cầu tăng cao, đơn vị bổ sung khoảng 25.000 bản sách/ngày, tương đương khoảng 5 tấn sách.

Nếu tính toàn khu vực TP.HCM, tính đến ngày 20/8, khoảng 24,5 triệu bản SGK đã được cung ứng đến phụ huynh, học sinh và nhà trường, đạt 98% nhu cầu. Sản lượng SGK cung ứng cho thành phố năm nay tăng khoảng 15% so với năm 2025.

Lượng khách tăng đột biến khiến đơn vị phải tăng cường nhân sự, quầy thanh toán và các khâu phục vụ. Bà Quỳnh cho biết đây vốn là đơn vị phân phối của NXB Giáo dục Việt Nam, không phải cửa hàng bán lẻ chuyên nghiệp. Tuy nhiên, do lượt khách đổ về quá lớn, đơn vị phải huy động thêm nguồn lực để đáp ứng nhu cầu trước năm học mới.

Đại diện đơn vị phân phối cho biết thêm tình trạng phụ huynh đổ dồn đi mua SGK chỉ mới trở nên đặc biệt căng thẳng trong khoảng một tuần trở lại đây. Việc nhiều người cùng lúc tìm mua một số đầu sách cũng khiến nguồn hàng tại từng điểm bán nhanh chóng cạn.

Kệ SGK trống trơn tại một nhà sách trên đường Nguyễn Thị Minh Khai. Hình ảnh được ghi nhận vào chiều 20/8. Ảnh: T.A.

Trước tình trạng này, mỗi ngày, đơn vị có thể phải tiếp nhận hai đến ba chuyến xe chở sách. Tuy nhiên, lượng hàng nhập về vẫn khó đáp ứng ngay nhu cầu tại thời điểm cao điểm.

Bên cạnh việc tăng nguồn cung, đơn vị cũng đang giới hạn số lượng SGK bán cho mỗi khách hàng ở một số thời điểm. Biện pháp này nhằm hạn chế tình trạng đại lý trà trộn vào dòng khách để mua số lượng lớn, dẫn đến thiếu sách cho phụ huynh và học sinh đến sau.

“Bán nhiều cho một người thì lại thiếu sách cho những người đến sau, như vậy sẽ không công bằng. Vì vậy, đơn vị cố gắng duy trì mức khoảng một đến hai bộ sách cho mỗi người, đồng thời vẫn bán lẻ để phụ huynh có thể mua bổ sung những đầu sách còn thiếu", bà Quỳnh thông tin.

Để đáp ứng nhu cầu phát sinh, NXB Giáo dục Việt Nam đang in bổ sung 9 triệu bản SGK, dự kiến bắt đầu cung ứng từ ngày 25/8 và hoàn thành vào khoảng ngày 5-6/9.

Ngoài số sách này, NXB sẽ tiếp tục in bổ sung khoảng 2,4 triệu bản theo nhu cầu mới phát sinh của một số nhà trường, địa phương và những đầu sách có sản lượng còn ít. Số sách này dự kiến được cung ứng từ ngày 5/9 đến 30/9. Trong đó, NXB sẽ ưu tiên các đầu sách phục vụ học kỳ một.

Đối với lượng sách do các trường học tại TP.HCM đặt bổ sung trong những ngày gần đây, Công ty Đầu tư Phát triển Giáo dục Phương Nam và Công ty Sách và Thiết bị Trường học TP.HCM sẽ cung ứng tối đa số lượng đang có trong kho. Những đầu sách còn thiếu sẽ được in bổ sung và dự kiến cung ứng xong trong tháng 9.

Trước tình trạng một số phụ huynh phải tìm nhiều nơi mới mua đủ sách, bà Nguyễn Như Quỳnh khuyến nghị phụ huynh nên đăng ký mua SGK thông qua nhà trường. Các trường có thể tổng hợp nhu cầu và gửi cho đơn vị phân phối để được cung ứng, giúp phụ huynh hạn chế tình trạng phải tự tìm mua ở nhiều điểm bán.

Đại diện NXB Giáo dục Việt Nam cũng khuyến nghị học sinh có thể tiếp tục sử dụng bộ SGK Kết nối tri thức với cuộc sống đã in từ các năm trước trong năm học này nhằm tránh lãng phí. Riêng 11 SGK được chỉnh sửa theo Thông tư 17/2025/TT-BGDĐT ngày 12/9/2025 cần sử dụng phiên bản mới. Các đầu sách được chỉnh sửa gồm Lịch sử và Địa lý lớp 4, 5, 6, 7, 8, 9; Lịch sử 10; Chuyên đề học tập Lịch sử 10; Giáo dục Kinh tế và Pháp luật 10; Địa lý 12 và Chuyên đề học tập Địa lý 12.

Trong trường hợp một vài đầu sách chưa có ngay, bà Quỳnh trấn an phụ huynh và học sinh không cần quá lo lắng. Hiện, NXB Giáo dục Việt Nam đã cung cấp bản PDF cho toàn bộ đầu SGK trên kênh trực tuyến để học sinh có thể sử dụng tạm thời trong thời gian chờ sách giấy.