TP.HCM dự kiến chi 288 tỷ đồng hỗ trợ SGK cho học sinh

TP.HCM dự kiến chi khoảng 288 tỷ đồng để trang bị sách giáo khoa cho 100% học sinh thuộc diện yếu thế và toàn bộ học sinh có nhu cầu đăng ký trong năm học 2026-2027.

Sở GD&ĐT TP.HCM vừa có báo cáo tình hình thực hiện Nghị quyết 71-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển giáo dục và đào tạo trong tháng 8/2026. Báo cáo tập trung đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ, đồng thời cập nhật tiến độ chuẩn bị các điều kiện cho năm học 2026-2027.

Hỗ trợ SGK, miễn phí xe buýt

Đáng chú ý, trong nhóm chính sách hỗ trợ người học, TP.HCM chủ trương trang cấp SGK cho 100% học sinh thuộc diện yếu thế ở tất cả khối lớp và toàn bộ học sinh có nhu cầu đăng ký. Kinh phí ước khoảng 288 tỷ đồng .

Bên cạnh SGK, học sinh, sinh viên tại TP.HCM được hỗ trợ 100% giá vé xe buýt trên 134 tuyến của thành phố và miễn phí 100% khám sức khỏe định kỳ đầu năm học.

Đây là một trong những chính sách được thành phố triển khai nhằm bảo đảm điều kiện học tập cho học sinh trước thềm năm học mới. Tuy nhiên, quá trình chuẩn bị sách giáo khoa vẫn còn vấn đề cần theo dõi. Một số đơn vị phản ánh nguy cơ chậm cung ứng sách giáo khoa khối 10 và khối 11. Sở GD&ĐT yêu cầu theo dõi sát tình hình cung ứng trong thời gian chuẩn bị năm học mới.

Học sinh tiểu học tại TP.HCM. Ảnh: Khương Nguyễn.

Việc bảo đảm sách giáo khoa được đặt cùng nhóm nhiệm vụ phải hoàn thành trước ngày khai giảng. Thành phố yêu cầu các đơn vị bảo đảm cung ứng đủ sách, đồng thời quản lý chặt chẽ và công khai các khoản thu đầu năm học. Mốc thời gian được đặt ra để hoàn thành các điều kiện chuẩn bị là trước ngày 5/9.

Nguồn lực dành cho sách giáo khoa nằm trong tổng thể khoản chi đáng kể của TP.HCM cho giáo dục. Theo báo cáo, chi ngân sách địa phương cho giáo dục và đào tạo hiện chiếm 25,2% tổng chi ngân sách thành phố. Trong đó, việc bảo đảm tỷ lệ chi đầu tư tối thiểu 5% và chi cho giáo dục đại học tối thiểu 3%. Chỉ tiêu này được xếp vào nhóm đã đạt và vượt lộ trình.

Trong năm học 2026-2027, TP.HCM cũng dành hơn 274 tỷ đồng để sửa chữa, nâng cấp cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị, cải tạo trường lớp và bổ sung điều kiện hoạt động cho các trường mới thành lập.

Một trong những áp lực lớn nhất hiện nay là phòng học. TP.HCM đặt mục tiêu đến cuối năm 2026 đạt 280 phòng học/10.000 dân trong độ tuổi 3-18 và nâng lên 300 phòng học/10.000 dân vào năm 2030. Đến ngày 11/8, thành phố đã đạt mức 280 phòng học/10.000 dân, hoàn thành chỉ tiêu năm 2026, nhưng vẫn còn thiếu 20 phòng học/10.000 dân so với mục tiêu năm 2030.

Để đạt mốc 300 phòng học/10.000 dân, toàn thành phố cần đầu tư thêm 18.962 phòng học, tương ứng 341 trường. TP.HCM đã phát động chiến dịch “150 ngày đêm hoàn thành 1.000 phòng học phục vụ năm học 2026-2027”.

Đến ngày 11/8, 43/53 dự án đã hoàn thành, đưa vào sử dụng 829 phòng học mới. 29 dự án còn lại phải bảo đảm tiến độ hoàn thành trước ngày khai giảng.

Còn nhiều việc phải hoàn tất trước năm học mới

Cùng với sách giáo khoa và phòng học, đội ngũ giáo viên là một trong những điều kiện được TP.HCM tập trung chuẩn bị. Cụ thể, số biên chế còn thiếu tại các phường, xã được báo cáo là 219 vị trí, chủ yếu ở cấp THCS và các môn đặc thù như Tin học, Ngoại ngữ, Âm nhạc, Mỹ thuật, Giáo dục quốc phòng và an ninh.

Để xử lý tình trạng thiếu cục bộ, Sở GD&ĐT đã rà soát, sắp xếp, điều động và thuyên chuyển giáo viên từ nơi thừa sang nơi thiếu, ưu tiên các khu vực có trường lớp mới xây dựng. Năm trường mới thành lập được bổ sung 111 giáo viên và 10 nhân viên, đủ điều kiện vận hành khi bắt đầu năm học mới.

Sinh viên trường Đại học Bách khoa TP.HCM. Ảnh: Phương Lâm.

Về kết quả giáo dục, báo cáo cho thấy ở bậc phổ thông, 100% cơ sở đạt chuẩn phổ cập giáo dục mức độ 3. Tỷ lệ hoàn thành tiểu học đạt 96,71%, chuyển cấp từ tiểu học lên THCS đạt 96,42% và hoàn thành THPT đạt 92,74%. Tỷ lệ học sinh tiểu học học 2 buổi/ngày đạt 83,01%.

Giáo dục mũi nhọn tiếp tục ghi nhận kết quả đáng chú ý với 288 giải học sinh giỏi quốc gia và 13 dự án đạt giải Cuộc thi khoa học kỹ thuật cấp quốc gia. Kỳ thi tuyển sinh lớp 10 có 151.557 thí sinh đăng ký, trong khi kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 có 139.678 thí sinh dự thi, tỷ lệ tốt nghiệp đạt 99,76%.

Ở bậc mầm non, tỷ lệ huy động trẻ trong độ tuổi nhà trẻ đạt 37,95%, gần sát mục tiêu 38% vào năm 2030. Tỷ lệ huy động trẻ mẫu giáo đạt 95,10%, trong khi 100% trẻ từ 3 đến 5 tuổi được học 2 buổi/ngày. Thành phố cũng đang mở rộng việc cho trẻ mẫu giáo làm quen tiếng Anh với 1.235/1.832 trường mầm non triển khai, tương đương 67,4%.

Đối với đội ngũ, TP.HCM đã khảo sát năng lực số cho 55.730 cán bộ, giáo viên, mở 135 lớp bồi dưỡng với 15.158 nhân sự đạt yêu cầu. Trong năm 2026, thành phố tổ chức nâng trình độ chuẩn cho 849 giáo viên, bồi dưỡng thường xuyên cho 101.013 lượt cán bộ quản lý, giáo viên và khảo sát năng lực tiếng Anh của 45.796 giáo viên phổ thông.

Đối với giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp, TP.HCM cho biết tổng số học sinh, sinh viên đại học, cao đẳng, trung cấp tại thành phố là 974.417 người. Trong đó, nhóm ngành khoa học cơ bản, kỹ thuật và công nghệ (STEM) có 273.713 người, chiếm 28,09%, đạt chỉ tiêu tối thiểu 28% theo kế hoạch của thành phố.

Nhìn chung, báo cáo của Sở GD&ĐT cho thấy trong 38 chỉ tiêu được TP.HCM triển khai theo Nghị quyết 71-NQ/TW, phần lớn đang bảo đảm tiến độ.

Trong đó, tỷ lệ chi ngân sách địa phương cho giáo dục đạt 25,2%, học bạ số đạt 100% với hơn 2,59 triệu học sinh, 100% trường áp dụng thanh toán học phí không dùng tiền mặt và hơn 99% cán bộ, giáo viên, người học đã được đồng bộ mã định danh.

Tuy nhiên, thành phố vẫn còn những chỉ tiêu cần tập trung nguồn lực, đặc biệt là tỷ lệ cơ sở giáo dục công lập đạt chuẩn quốc gia mới ở mức 34,54%, trong khi mục tiêu đến năm 2030 là 80%. Sở GD&ĐT đánh giá đây là chỉ tiêu duy nhất đang thuộc nhóm cần tập trung nguồn lực và đẩy nhanh tiến độ.