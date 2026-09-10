NXB cung ứng hơn 26,9 triệu cuốn SGK, vẫn còn học sinh thiếu sách

Đến ngày 8/9, NXB Giáo dục Việt Nam cung ứng hơn 26,9 triệu bản sách giáo khoa, đạt 107% nhu cầu. Dù vậy, một số học sinh vẫn thiếu một hoặc vài cuốn sách.

Phụ huynh tại TP.HCM mua SGK tại điểm bán của NXB Giáo dục. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo thông tin từ Sở GD&ĐT TP.HCM, thực hiện yêu cầu của Bộ GD&ĐT về tăng cường quản lý, thực hiện bộ sách giáo khoa thống nhất từ năm học 2026-2027, sở đã tổng hợp nhu cầu sách giáo khoa của các trường và gửi NXB Giáo dục Việt Nam thông qua Công ty CP Đầu tư và Phát triển Giáo dục Phương Nam từ ngày 4/3/2026.

Tính đến ngày 8/9, đơn vị đã cung ứng 26.931.865 bản sách giáo khoa, đạt 107% nhu cầu. Tuy nhiên, số liệu này bao gồm một số trường hợp phụ huynh mua hai bộ sách. NXB Giáo dục Việt Nam hiện vẫn tiếp tục in sách để đáp ứng nhu cầu của học sinh và các trường.

Tiếp tục cung ứng SGK

Thông tin thêm về tình hình cung ứng SGK cho năm học mới, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết trong danh sách các trường chưa đặt sách giáo khoa, đa số trường đã đặt sách hoặc có phương án bảo đảm sách cho học sinh. Một số đơn vị nằm trong danh sách này do đã sáp nhập, tổ chức lại hoặc không còn tồn tại độc lập.

Với những trường còn lại, nguyên nhân chủ yếu được xác định là phụ huynh đã tự trang bị sách cho con. Một số trường đã nhận sách nhưng vẫn thiếu một vài cuốn do quá trình cung ứng chưa đầy đủ.

Đến thời điểm hiện tại, 100% trường đã chốt nhu cầu thực tế lần 2, đăng ký mua bổ sung phần còn thiếu hoặc hoàn tất thủ tục đặt hàng. Toàn bộ lượng sách được các cơ sở giáo dục tổng hợp và đặt mua theo đúng nhu cầu thực tế của học sinh đang được khẩn trương vận chuyển, bàn giao trực tiếp về từng trường.

Các trường sẽ chủ động thông báo đến phụ huynh, học sinh về thời gian và hình thức nhận sách ngay khi tiếp nhận bàn giao. NXB Giáo dục Việt Nam cam kết giao sách đến các trường theo thời gian đã thống nhất với các đơn vị.

Sở GD&ĐT cũng phối hợp với NXB Giáo dục Việt Nam thông tin rộng rãi về địa điểm, hình thức đặt mua sách giáo khoa trực tuyến và trực tiếp nhằm hỗ trợ phụ huynh.

Sở lưu ý số liệu cung ứng nói trên bao gồm cả sách giáo khoa cho mượn, sách giáo khoa mua hộ và sách giáo khoa được trang bị cho thư viện.

Liên quan tình trạng phụ huynh xếp hàng đông tại một số khu vực mua, nhận sách, Sở GD&ĐT TP.HCM cho biết qua nắm tình hình thực tế, hiện tượng này xuất phát từ nhiều nguyên nhân.

Trong đó, nhiều phụ huynh từ các tỉnh lân cận đến TP.HCM mua sách. Một số phụ huynh sau khi mua được sách tiếp tục mua giúp người thân. Ngoài ra, sở ghi nhận có trường hợp mua sách để bán lại ra bên ngoài.

Phụ huynh xếp hàng mua SGk tại điểm bán của NXB Giáo dục ngày 7/9. Ảnh: Hoài Bảo.

Thêm phương án hỗ trợ học sinh

Tính đến thời điểm hiện tại, địa bàn TP.HCM vẫn còn một số ít học sinh thiếu một hoặc một số bản sách giáo khoa. Để bảo đảm tiến độ chương trình và quyền lợi học tập của học sinh, các phương án hỗ trợ đã được triển khai đồng bộ.

Trước mắt, các trường được yêu cầu khai thác tối đa nguồn sách đã trang bị cho thư viện để cho học sinh sử dụng. Ngành giáo dục cũng vận động những phụ huynh đã mua hai bộ sách cho học sinh chưa mua được mượn một bộ.

Bên cạnh đó, học sinh lớp trên được vận động tặng sách cũ cho học sinh lớp dưới sử dụng tạm thời trong thời gian chờ sách mới được cung ứng. Đây là những giải pháp nhằm giúp học sinh có tài liệu phục vụ việc học ngay cả khi chưa nhận đủ sách giáo khoa bản giấy.

Với những gia đình có điều kiện về thiết bị và đường truyền Internet, phụ huynh có thể hướng dẫn học sinh sử dụng sách giáo khoa điện tử. Sở GD&ĐT TP.HCM nêu rằng học sinh và phụ huynh có thể truy cập, sử dụng miễn phí sách giáo khoa PDF tại địa chỉ chính thức của NXB Giáo dục Việt Nam là taphuan.nxbgd.vn.

Song song với việc bổ sung sách, giáo viên cũng được yêu cầu chủ động chuẩn bị các phương tiện hỗ trợ giảng dạy để học sinh không bị ảnh hưởng bởi tình trạng thiếu sách trong thời gian chờ cung ứng.

Các công cụ được sử dụng gồm bài giảng điện tử, phiếu bài tập, tài liệu tóm tắt kiến thức và những phương tiện hỗ trợ khác. Việc chủ động điều chỉnh phương pháp giảng dạy trong giai đoạn này sẽ giúp học sinh vẫn tiếp thu đầy đủ nội dung bài học trên lớp.

Ngoài những phương án trên, ngành giáo dục và các đơn vị cung ứng cũng đang nỗ lực đẩy nhanh tiến độ bàn giao sách trong thời gian sớm nhất. Sở GD&ĐT TP.HCM đề nghị phụ huynh yên tâm, bình tĩnh và theo dõi các kênh thông tin chính thức từ phía nhà trường để cập nhật lịch nhận sách cho con.

Ngành giáo dục cũng khuyến nghị phụ huynh chủ động phối hợp, chia sẻ và động viên học sinh thực hiện các giải pháp do ngành và nhà trường triển khai.

Trong thời gian chờ sách giáo khoa bản giấy, việc tăng cường sử dụng công nghệ thông tin và các nguồn học liệu thay thế được kỳ vọng giúp quá trình học tập của học sinh không bị gián đoạn.