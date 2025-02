Nhà vô địch World Cup Futsal dương tính với doping

Tin xấu ập đến với Carlos Vagner Gularte Filho, hay còn được biết đến với cái tên Ferrao. Cựu cầu thủ Barcelona và hiện khoác áo CLB Semey ở Kazakhstan, dương tính với doping trong cuộc kiểm tra do FIFA thực hiện ngày 4/10 năm ngoái, chỉ 48 giờ trước trận chung kết World Cup Futsal tại Uzbekistan.

Ở trận đấu đó, Brazil giành chiến thắng 2-1 trước Argentina. Đáng chú ý, chính Ferrao là người ghi bàn, qua đó giúp đội tuyển xứ Samba lên ngôi vô địch thế giới lần thứ 6.

Cầu thủ 33 tuổi được chọn ngẫu nhiên để kiểm tra doping trong đợt xét nghiệm do Đơn vị Chống Doping của FIFA thực hiện tại khách sạn của đội tuyển Brazil ở Tashkent.

Theo quy trình tiêu chuẩn, Ferrao cung cấp hai mẫu nước tiểu. Sau khi kiểm tra mẫu A và phát hiện chất cấm, FIFA lập tức đình chỉ thi đấu tạm thời đối với cầu thủ này. Không chấp nhận kết quả ban đầu, Ferrao yêu cầu kiểm tra lại mẫu B.

Tuy nhiên, ngày 20/1 vừa qua, kết quả phân tích mẫu B cũng xác nhận có chất làm tăng hormone testosterone. Kể từ tháng 12, Ferrao phải ngừng thi đấu cho CLB Semey, một trong những đội bóng hàng đầu Kazakhstan.

Theo Relevo, Ferrao thuê hai phòng luật sư để bảo vệ mình, cho rằng đây là trường hợp nhiễm bẩn ngoài ý muốn. Đội ngũ pháp lý của anh đang tiến hành một cuộc điều tra chuyên sâu với sự hỗ trợ của các chuyên gia y tế và nhà khoa học để tìm ra nguyên nhân hormone testosterone tăng cao trong cơ thể vào thời điểm đó. Mục tiêu trước mắt là xóa bỏ lệnh đình chỉ và bảo vệ danh tiếng của Ferrao.

Tháng 10/2024, Brazil trở lại chung kết World Cup Futsal sau 12 năm và làm nên chuyện. Đội bóng này trước đó từng 5 lần vô địch World Cup Futsal, kỷ lục của giải, nhưng danh hiệu gần nhất diễn ra vào năm 2012. Hơn một thập niên qua, "Selecao" gây thất vọng ở sân chơi thế mạnh của họ.

