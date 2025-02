Hulk vẫn đáng sợ ở tuổi 38

Hôm 16/2, Hulk cho thấy sức mạnh đáng nể khi tái hiện cú sút trái phá đã làm nên thương hiệu, giúp Atletico Mineiro đánh bại Tombense 2-0 trong trận bán kết lượt đi Campeonato Mineiro.

Đây là bàn thắng thứ 7 sau 6 trận của Hulk cho Atletico Mineiro trong năm 2025. Tính từ khi gia nhập CLB ở mùa giải 2021, cựu tuyển thủ Brazil đều ghi không dưới 19 bàn mỗi mùa. Đỉnh cao của Hulk chính là vào năm 2021 khi anh ghi 36 bàn và góp 13 kiến tạo sau 68 trận cho Atletico Mineiro.

Trong năm 2024, Hulk vẫn duy trì hiệu suất ghi bàn đều đặn với 19 pha lập công và 12 kiến tạo sau 53 lần ra sân. Tổng cộng, tiền đạo này đã đóng góp 121 pha lập công cho Atletico Mineiro.

Kể từ khi khoác áo Atletico Mineiro, Hulk giành 7 danh hiệu, bao gồm một chức vô địch quốc gia vào năm 2021. Ngoài ra, anh còn giúp đội chủ nhà có 4 năm liên tiếp (2021-2024) lên ngôi tại giải đấu Liên bang Campeonato Mineiro.

Khi còn thi đấu tại châu Âu cho Porto và Zenit, Hulk cũng cho thấy tài ghi bàn đáng sợ với những cú sút xa không thể cản phá. Anh ghi tổng cộng 77 bàn cho cả Zenit và Porto trong sự nghiệp. Khi chuyển đến Trung Quốc thi đấu cho Shanghai SIPG, Hulk cũng có số pha lập công tương tự.

Hulk đang tận hưởng những ngày tháng hạnh phúc tại Brazil. Tháng trước, tiền đạo này gây chú ý khi tổ chức đám cưới với Camila Angelo - người từng là cháu gái của vợ cũ Iran Angelo.

Trước đó, Hulk và Iran từng có 12 năm bên nhau và có với nhau 3 người con: Ian, Tiago và Alice. Đáng chú ý, sau cuộc hôn nhân mới, các con của Hulk giờ đây trở thành anh em họ với người mẹ kế Camila.

