Nhà vệ sinh 30 triệu USD của phi hành đoàn Mặt Trăng hỏng liên tục

Dù hành trình quanh Mặt Trăng đạt nhiều cột mốc kỹ thuật, các phi hành gia NASA đang đối mặt với sự cố nghiêm trọng từ hệ thống vệ sinh trên tàu Orion.

Mô hình hệ thống nhà vệ sinh trên tàu vũ trụ Orion. Ảnh: Cơ quan Vũ trụ Canada.

Sứ mệnh Artemis II đánh dấu lần đầu tiên con người rời xa quỹ đạo Trái Đất sau hơn nửa thế kỷ. Để chuẩn bị cho hành trình kéo dài 10 ngày, NASA đã trang bị cho phi hành đoàn Hệ thống Quản lý Chất thải Phổ quát (UWMS) trị giá 30 triệu USD .

Tuy nhiên, thiết bị hiện đại này liên tục gặp trục trặc ngay từ những ngày đầu của chuyến bay.

Ngay trong ngày đầu tiên, quạt hút của hệ thống đã bị kẹt. Điều này khiến việc đi vệ sinh nặng gặp khó khăn do thiếu lực hút trong môi trường không trọng lực. Phi hành gia Christina Koch đã phải trực tiếp sửa chữa dưới sự hướng dẫn từ mặt đất. Ngay sau đó, phi hành đoàn còn báo cáo về mùi khét phát ra từ khu vực này, gây lo ngại về an toàn điện.

Cách các phi hành gia đi vệ sinh trên tàu Orion. Ảnh: NASA.

Vấn đề nan giải nhất hiện nay là hệ thống xả nước tiểu ra ngoài không gian bị tắc nghẽn. Theo thiết kế, nước tiểu được đẩy qua một vòi xả ra môi trường chân không. Tuy nhiên, hiệu suất của bộ phận này đang giảm sút nghiêm trọng.

Ban đầu, các kỹ sư nghi ngờ băng đá bám ở đầu vòi xả do nhiệt độ cực lạnh. Tuy nhiên, các phân tích mới cho thấy một phản ứng hóa học từ chất bảo quản nước thải có thể đã tạo ra các mảnh vụn rắn, gây tắc bộ lọc.

Để khắc phục, NASA đã thực hiện biện pháp "nướng" tàu bằng cách xoay tàu Orion về hướng Mặt Trời để dùng nhiệt làm tan băng, nhưng kết quả vẫn chưa đạt kỳ vọng.

Trong khi chờ đợi giải pháp kỹ thuật, phi hành đoàn Artemis II buộc phải sử dụng các túi đựng nước tiểu dự phòng (CCU). Việc phải lưu trữ các túi chất thải trong không gian chật hẹp của tàu Orion gây ra nhiều bất tiện. Nó không chỉ chiếm diện tích mà còn ảnh hưởng đến vệ sinh và tâm lý của các phi hành gia.

“Chúng tôi đang xem xét tất cả dữ liệu cảm biến để xác định chính xác vị trí tắc nghẽn trong đường ống”, đại diện NASA cho biết đội ngũ mặt đất đang làm việc liên tục để tìm phương án tối ưu.

Artemis II là chuyến bay thử nghiệm có người lái nhằm kiểm tra mọi hệ thống hỗ trợ sự sống trước khi con người chính thức đổ bộ xuống Mặt Trăng ở sứ mệnh Artemis III. Những rắc rối với hệ thống vệ sinh 30 triệu USD cho thấy việc duy trì các nhu cầu sinh hoạt cơ bản trong không gian sâu phức tạp hơn dự tính.