Nhà Trump bán lượng lớn cổ phần tiền số gây tranh cãi

Một công ty tiền điện tử do 3 thành viên gia đình ông Donald Trump điều hành đã bán lượng lớn cổ phần cho các nhà đầu tư UAE.

Tổng thống Mỹ Donald Trump và hai con trai Donald Trump Jr. và Eric Trump. Ảnh: Reuters.

Với khoản đầu tư khoảng 500 triệu USD , các nhà đầu tư từ UAE nắm 49% cổ phần trong World Liberty Financial. Công ty tiền điện tử này do 3 con trai Tổng thống Mỹ Donald Trump đồng sáng lập, đồng thời có mối liên hệ mật thiết với Đặc phái viên Steve Witkoff - một đồng minh lâu năm của Tổng thống Mỹ Donald Trump.

Theo thông tin từ tờ Wall Street Journal, Sheikh Tahnoon bin Zayed al-Nahyan - cố vấn an ninh quốc gia UAE - đã tham gia vào thương vụ mua bán này.

"Không xung đột lợi ích"

Từ lâu, giới phê bình đã đặt câu hỏi về những xung đột lợi ích khi ông Trump đương chức. Tiền điện tử là một trong những nguồn thu nhập sinh lợi nhất trong danh mục đầu tư của tổng thống Mỹ. Kê khai tài chính năm 2025 cho thấy tài sản của ông từ kinh doanh token đạt 57,3 triệu USD .

Ông Sheikh Tahnoon là thành viên thuộc hoàng gia UAE, điều hành đế chế đầu tư hùng mạnh và giữ chức Chủ tịch Quỹ đầu tư quốc gia lẫn G42, tổ chức hàng đầu về trí tuệ nhân tạo của UAE. Là em trai của tổng thống UAE, ông giữ chức cố vấn an ninh quốc gia của chính phủ.

Trong nhiều năm qua, ông Sheikh Tahnoon là trung gian quan trọng trong chính sách đối ngoại với Mỹ. Khi UAE tuyên bố đầu tư 1.400 tỷ USD vào Mỹ năm 2025, chính ông là người gặp ông Trump tại Nhà Trắng để thông báo về tin này.

Vài tháng sau khi đầu tư vào World Liberty Financial, UAE được cấp quyền tiếp cận các chip tiên tiến của Mỹ. Chính quyền Trump đã bãi bỏ các quy định dưới thời Tổng thống Joe Biden, mở đường cho G42 mua các chip tiên tiến sản xuất tại Mỹ.

Ông Sheikh Tahnoon là thành viên thuộc hoàng gia UAE, điều hành đế chế đầu tư hùng mạnh và giữ chức Chủ tịch Quỹ đầu tư quốc gia lẫn G42. Ảnh: WAM.

Nhà Trắng phủ nhận mối liên hệ giữa khoản đầu tư của UAE vào công ty gia đình Trump và quyết định phê duyệt bán chip. “Tổng thống không tham gia vào giao dịch kinh doanh nào vi phạm các nghĩa vụ Hiến pháp”, cố vấn Nhà Trắng David Warrington khẳng định.

Đồng thời, Nhà Trắng nhấn mạnh ông Trump đã chuyển giao hoạt động kinh doanh cho các con.

“Tổng thống Trump chỉ hành động vì lợi ích tốt nhất của người dân Mỹ. Đó là lý do người dân Mỹ tiếp tục lựa chọn ông ấy với số phiếu áp đảo, bất chấp nhiều năm các phương tiện truyền thông giả mạo đưa tin vu khống và cáo buộc sai sự thật về tổng thống và các doanh nghiệp của ông. Tài sản của Tổng thống Trump được quản lý bởi các con. Không có xung đột lợi ích nào”, phát ngôn viên Nhà Trắng Anna Kelly nói.

Về phần ông Witkoff, ông Warrington cho biết đặc phái viên tuân thủ mọi quy tắc đạo đức của chính phủ và không can thiệp bất kỳ lĩnh vực nào ảnh hưởng đến lợi ích tài chính. Một nguồn tin thân cận nói con cái ông Witkoff điều hành World Liberty Financial và ông "không liên quan gì đến công ty đó".

David Wachsman, phát ngôn viên của World Liberty Financial, bảo vệ các điều khoản của thỏa thuận.

"Chúng tôi thực hiện thương vụ này vì tin rằng đây là bước đi tối ưu nhất cho sự phát triển của công ty. Thật nực cười và trái ngược với tinh thần Mỹ khi buộc một doanh nghiệp tư nhân phải tuân thủ những tiêu chuẩn huy động vốn đặc biệt mà không một đơn vị nào khác phải gánh chịu," ông khẳng định.

Ông Wachsman cũng cho biết ông Trump và ông Witkoff không có vai trò gì trong thương vụ bán cổ phần và không tham gia vào công ty kể từ lễ nhậm chức tổng thống.

“Mọi tuyên bố khẳng định thỏa thuận này dây dưa tới quyết định bán chip là hoàn toàn sai sự thật. Là doanh nghiệp tư nhân, chúng tôi hoạt động theo các quy tắc và quy định như mọi công ty khác, không muốn hoặc nhận đối xử đặc biệt nào, đồng thời phủ nhận mọi cáo buộc vô căn cứ”, ông nói.

Thị trường tiền điện tử bớt u ám

Thông tin trên xuất hiện giữa lúc đồng Bitcoin ổn định trở lại sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ khi ông Trump quay lại nắm quyền.

Sáng 2/2 (giờ New York), đồng tiền điện tử lớn nhất thế giới đã tăng 2% lên khoảng 78.000 USD . Cuối tuần qua, bitcoin giảm gần 10% giá trị. Tính trong tháng 1, bitcoin giảm gần 11%, đánh dấu tháng thứ 4 đi xuống liên tiếp - chuỗi giảm dài nhất kể từ năm 2018. Bitcoin ảm đạm trong bối cảnh thị trường bất ổn trên diện rộng, với giá vàng tiếp tục giảm vào ngày 2/2 sau khi chịu cú trượt mạnh nhất trong hơn một thập niên vào cuối tuần trước.

“Nếu giá tiếp tục giảm xuống mức đỉnh năm 2021 khoảng 70.000 USD sẽ gây tác động tiêu cực lâu dài đến niềm tin thị trường”, Caroline Mauron - đồng sáng lập của Orbit Markets - cho biết.

Các loại tiền điện tử khác như Ether và Solana cũng phục hồi nhẹ sau khi xuống giá vào đầu ngày 2/2.

Bitcoin ảm đạm trong bối cảnh thị trường bất ổn trên diện rộng. Ảnh: Reuters.

Năm 2025, việc chính quyền Mỹ ủng hộ tiền điện tử và ngày càng nhiều tổ chức chấp nhận loại tiền này đã đẩy giá bitcoin lên mức kỷ lục 126.000 USD , nhưng sau đó bị bán tháo ồ ạt vào tháng 10. Bitcoin đã giảm khoảng 40% kể từ khi đạt đỉnh cao nhất mọi thời đại.

“Tâm lý thị trường vẫn bi quan trong ngắn hạn. Tiền điện tử đang theo sát thị trường tài sản nói chung chứ không biến động độc lập. Tôi dự đoán Bitcoin sẽ chạm đáy trong khoảng 70.000- 74.000 USD và chạm đỉnh vào khoảng 90.000 USD ” - Damien Loh , Giám đốc đầu tư của Ericsenz Capital - cho biết.

Một áp lực khác với bitcoin đến từ làn sóng rút vốn liên tục khỏi các quỹ hoán đổi danh mục (ETF). Kể từ khi ra mắt vào tháng 1/2024, các quỹ này đã trở thành một trong những động lực thúc đẩy giá bitcoin mạnh mẽ nhất. Các nhà đầu tư đã rút gần 1,5 tỷ USD khỏi các quỹ bitcoin ETF tại Mỹ vào tuần trước, đánh dấu tuần rút vốn lớn thứ hai trong lịch sử.