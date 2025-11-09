Gia đình Trump 'ăn nên làm ra' với tiền điện tử

Phóng sự gần đây của Reuters cho thấy gia đình Trump thu về hơn 800 triệu USD từ giao dịch tiền điện tử chỉ trong nửa đầu năm nay, bên cạnh tiềm năng hàng tỷ USD lợi nhuận khác trên giấy tờ.

Hai anh em nhà Trump đang đi khắp thế giới quảng bá cho dự án World Liberty Financial. Ảnh: Reuters.

Eric Trump có mặt tại Dubai để giải quyết công việc gia đình.Trong một cuộc gặp với một doanh nhân Trung Quốc và các cộng sự bên lề hội nghị tiền mã hóa vào tháng 5 năm nay, con trai của Tổng thống Mỹ Donald Trump đã trình bày những luận điểm quen thuộc về sự kém hiệu quả của các ngân hàng truyền thống và những va chạm của cha mình với giới tài chính.

Một nguồn tin cho biết ông Eric sau đó đã mời các nhà đầu tư mua ít nhất 20 triệu USD "token quản trị" (governance tokens) của World Liberty Financial, với lời quảng cáo dự án là “hiện thân của tương lai tài chính Mỹ”.

Vào thời điểm đó, World Liberty - công ty kinh doanh tiền mã hóa của gia đình Trump - là doanh nghiệp non trẻ. Công ty vẫn chưa tạo ra nền tảng tài chính dựa trên tiền mã hóa như đã hứa kể từ khi ra mắt hồi tháng 9/2024.

Mặc dù vậy, lời chào mời dường như quá hấp dẫn. Ngày 26/6, một tổ chức ít tên tuổi có tên Aqua1 Foundation - có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) - thông báo mua 100 triệu USD token tiền mã hóa từ World Liberty. Đây là thương vụ mua WLFI token lớn nhất được biết đến vào thời điểm đó.

Trong một tuyên bố, Aqua Labs Investment cho biết khoản đầu tư của Aqua1 Foundation vào token World Liberty "là quyết định thương mại phù hợp với trọng tâm thúc đẩy các hệ sinh thái tài sản kỹ thuật số có quy mô và được quy định”.

Cuộc gặp gỡ tại Dubai chỉ là một điểm dừng chân trong chuyến đi vòng quanh thế giới của hai con trai tổng thống Mỹ Eric và Donald Trump Jr. trong thời gian cha đắc cử nhiệm kỳ thứ hai. Tại châu Âu, Trung Đông và châu Á, họ quảng bá cho World Liberty và các dự án khác, đưa dòng tiền của các nhà đầu tư vào doanh nghiệp gia đình Trump, được gọi chung là Trump Organization.

Thành công vang dội

Theo ước tính của Reuters, trong nửa đầu năm 2025, thu nhập của Trump Organization tăng vọt 17 lần, lên 864 triệu USD từ mức 51 triệu USD cùng kỳ 2024. Trong số này, 802 triệu USD (hơn 90%) đến từ các dự án tiền điện tử của Trump, bao gồm bán token World Liberty.

Thu nhập từ tiền điện tử trong nửa đầu năm 2025 vượt xa hoạt động kinh doanh truyền thống: 33 triệu USD từ các câu lạc bộ golf và khu nghỉ dưỡng và 23 triệu USD từ cấp phép thương hiệu phát triển bất động sản ở nước ngoài. Hơn một nửa thu nhập của gia đình Trump ( 463 triệu USD ) đến từ giao dịch token World Liberty.

Trên trang web, World Liberty cho biết một thực thể của Trump Organization nhận được 75% doanh thu thông qua mối quan hệ hợp tác với World Liberty.

Eric Trump xuất hiện tại Hội nghị Bitcoin châu Á ở Hong Kong hồi tháng 8. Ảnh: Reuters.

Hoạt động kinh doanh tiền điện tử làm thay đổi khối tài sản của gia đình Trump. Nhờ liên tục bán token, thu nhập tiền điện tử của gia đình Trump hiện tiến gần, hoặc thậm chí có thể vượt một tỷ USD.

Ví dụ, hồi đầu tháng 8, khoảng ba tuần trước khi WLFI bắt đầu giao dịch, Alt5 Sigma - công ty dịch vụ blockchain nhỏ được niêm yết trên sàn Nasdaq - huy động được 750 triệu USD để mua 7,5% tổng số token World Liberty. Dựa trên thông tin đó, gia đình Trump có thể kiếm được khoảng 500 triệu USD .

Kể từ khi thỏa thuận được công bố, giá cổ phiếu Alt5 Sigma giảm 75%, nhưng diễn biến này không ảnh hưởng tới số tiền nhà Trump kiếm được.

Thu nhập của gia đình Trump từ tiền điện tử thậm chí còn chưa gồm giá trị tài sản tiền điện tử khổng lồ tích lũy được trong năm 2024. Ngoài meme coin $TRUMP và token World Liberty, gia đình cũng nắm giữ cổ phần Trump Media & Technology Group - đơn vị điều hành nền tảng mạng xã hội Truth Social.

Những tài sản này dễ bị ảnh hưởng bởi biến động giá mạnh, có nguy cơ sập nếu các nhà đầu tư lớn bán ra, đồng thời hạn chế bán và chuyển nhượng. Tuy nhiên, những tài sản này - ít nhất trên giấy tờ - có thể bổ sung hơn 11 tỷ USD vào khối tài sản gia đình Trump.

Carter Davis - Phó giáo sư về tài chính tại Đại học Ohio State - nhận định thu nhập khủng của gia đình Trump là “bước ngoặt lớn” với doanh nghiệp gia đình. "Ngay cả khi đưa ra ước tính thận trọng nhất, thật khó tin khi có một phần thu nhập lớn đến vậy từ tiền điện tử”, ông nói.

Danh tính của hầu hết người mua token WLFI ẩn sau các địa chỉ ví bí mật - những mã định danh giúp nhà đầu tư truy cập và quản lý tài sản. Trong số ít những người mua công khai, hầu hết từng vướng mắc pháp lý và quy định liên quan đến hoạt động kinh doanh. Các nhà đầu tư nước ngoài trở thành mục tiêu chính của các đợt bán token của World Liberty.

Một phần nhờ danh tiếng tổng thống Mỹ

Reuters nhận định gia đình Trump đang nắm giữ lượng tiền khổng lồ từ các tài sản kỹ thuật số, một phần nhờ thương hiệu cá nhân của tổng thống Mỹ.

Báo đã phỏng vấn một số doanh nhân từng gặp gỡ anh em nhà Trump. Năm người trong số họ cho biết họ chủ động tìm đến các con trai của ông Trump để tìm kiếm cơ hội kinh doanh, vì họ có mối liên hệ mật thiết với vị tổng thống 79 tuổi.

Với nhiều nhà đầu tư khác, tên tuổi gia đình Trump là điều đáng lưu tâm. Công ty đầu tư mạo hiểm Oddiyana Ventures của Dorji Rabten đã mua một lượng token WLFI hồi tháng 1. Ông Rabten chưa từng gặp anh em nhà Trump, nhưng sự tham gia của gia đình Trump là yếu tố then chốt khiến ông xuống tiền.

“Ngay khoảnh khắc đầu tiên nhìn thấy dự án, chúng tôi đã nghĩ nó sẽ rất lớn, vì con trai của tổng thống đang tiếp quản dự án đó", ông Rabten nói.

Eric Trump trong một cuộc thảo luận chuyên đề tại hội nghị TOKEN2049 ở Dubai hồi tháng 5. Ảnh: Reuters.

Chuyên gia cho rằng mối quan hệ giữa các sáng kiến tiền mã hóa của gia đình Trump với vai trò giám sát chính sách tiền mã hóa của Tổng thống Trump có khả năng dẫn tới xung đột lợi ích chưa từng có tiền lệ trong lịch sử Mỹ hiện đại.

"Những người này không đổ tiền vào quỹ của doanh nghiệp gia đình Trump chỉ vì sự nhạy bén của hai anh em. Họ muốn được miễn trừ khỏi các ràng buộc pháp lý chỉ có tổng thống mới mang lại", giáo sư luật Kathleen Clark chuyên về đạo đức chính phủ của Đại học Washington nhận định.

Tuy nhiên, các chuyên gia cũng nói thêm trừ khi anh em nhà Trump công khai hứa hẹn khả năng tiếp cận hoặc nhận ưu ái từ tổng thống trong lúc chào bán, họ không vi phạm pháp luật.

Nhà Trắng nhiều lần phủ nhận xung đột lợi ích, khẳng định tổng thống đã chấm dứt tham gia vào các doanh nghiệp sau khi nhậm chức. Song với tư cách là người thụ hưởng của quỹ tín thác kiểm soát Trump Organization, tổng thống vẫn có quyền dùng số tiền gia đình kiếm được sau khi rời nhiệm sở.

Trong mục "Gặp gỡ đội ngũ của chúng tôi" trên trang web, công ty đặt ảnh Tổng thống Trump, gọi ông là "đồng sáng lập danh dự". Một người đồng sáng lập danh dự khác là Steven Witkoff, nhà đầu tư bất động sản và đặc phái viên tổng thống tại Trung Đông.

Don Jr., Eric và Barron Trump được giới thiệu là người đồng sáng lập, cùng với hai con trai của ông Witkoff, Zach và Alex. Zach Witkoff luôn hiện diện cùng anh em nhà Trump khi họ đi khắp thế giới chào bán token.

“Nếu không có cái tên Donald Trump, World Liberty Financial sẽ khó huy động được số tiền lớn như vậy”, giáo sư tài chính Seoyoung Kim của Đại học Santa Clara cho biết không thấy giá trị đặc biệt nào trong công nghệ và dịch vụ do World Liberty công bố.

Giống hầu hết sản phẩm tiền mã hóa, token World Liberty được đăng ký trên sổ cái kỹ thuật số gọi là blockchain. Tuy nhiên, không như token quản trị của các dự án tương tự, token WLFI hầu như không mang lại cho người nắm giữ bất cứ điều gì ngoài quyền hạn chế quyết định kế hoạch kinh doanh của công ty.