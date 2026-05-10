‘Nhà Trắng di động’ của ông Trump đổ bộ Bắc Kinh

Những chiếc SUV bọc thép và xe chuyên dụng của Cơ quan Mật vụ Mỹ đã có mặt tại Bắc Kinh, sẵn sàng cho sự kiện ngoại giao quan trọng nhất trong năm giữa lãnh đạo của hai siêu cường.

Các xe SUV kính đen mang biển số của chính phủ Mỹ xuất hiện trên một tuyến cao tốc ở Bắc Kinh, dấu hiệu cho thấy công tác an ninh đang được chuẩn bị trước thềm hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung diễn ra vào tuần tới. Ảnh: SCMP.

Theo SCMP, trước chuyến thăm Bắc Kinh của Tổng thống Mỹ Donald Trump vào ngày 14-15/5 tới, đoàn xe hộ tống của ông Trump đã bắt đầu lăn bánh trên đường phố của thủ đô Trung Quốc.

Mạng xã hội Trung Quốc dậy sóng

Theo các hình ảnh lan truyền trên mạng xã hội Trung Quốc trong ngày 6/5, hai chiếc SUV màu đen với kính tối màu và biển số của chính phủ Mỹ đã xuất hiện trên một tuyến cao tốc ở Bắc Kinh. Những hình ảnh này cho thấy công tác an ninh phục vụ cho hội nghị thượng đỉnh Mỹ - Trung đang được triển khai.

Mạng xã hội Trung Quốc còn lan truyền nhiều hình ảnh về các mẫu Chevrolet Suburban bọc thép của Cơ quan Mật vụ Mỹ. Đây là dòng SUV đóng vai trò chủ lực trong đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ, thường xuất hiện bên cạnh chiếc limousine nổi tiếng mang biệt danh “The Beast” (Quái thú) chuyên dùng để phục vụ Tổng thống Mỹ.

Theo các nguồn tin SCMP tiếp cận được, những chiếc SUV này đã được vận chuyển tới Trung Quốc trong những ngày gần đây bằng máy bay vận tải quân sự Boeing C-17 Globemaster III của Không quân Mỹ.

Từ ngày 1/5, nhiều máy bay C-17 đã hạ cánh xuống sân bay quốc tế Bắc Kinh, mang theo các phương tiện vận tải và trang thiết bị chuyên dụng phục vụ cho chuyến thăm của Tổng thống Mỹ, như các xe bọc thép, thiết bị liên lạc của Mật vụ Mỹ, cùng các đội tiền trạm an ninh liên bang.

Hình ảnh biển số xe của chính phủ Mỹ gắn trên một chiếc SUV kính đen di chuyển trên tuyến cao tốc ở Bắc Kinh. Ảnh: SCMP.

Đoàn xe hộ tống Tổng thống Mỹ là đội hình xe bọc thép được Cơ quan Mật vụ Mỹ tổ chức chặt chẽ nhằm đảm bảo tối đa an ninh và hiệu quả vận hành.

Đoàn xe thường có từ 30-50 phương tiện, gồm limousine nghi binh, xe trinh sát tuyến đường, xe dọn đường, môtô hộ tống, xe tác chiến điện tử, xe của lực lượng phản ứng chống tấn công...

Đoàn xe này thường được ví như “Nhà Trắng di động”, trong đó có xe của lực lượng phản ứng khẩn cấp, nhóm phụ trách các vấn đề y tế, nhóm phụ trách hệ thống thông tin liên lạc...

Đoàn xe còn có các phương tiện chuyên dụng để đối phó với nguy cơ tấn công hạt nhân, tấn công sinh học hoặc hóa học.

Theo nguồn tin của SCMP, những chiếc SUV xuất hiện trên đường phố Bắc Kinh cũng được thiết kế để chịu tải trọng lớn, bọc thép dày, có kính chống đạn, đồng thời sử dụng lốp “run-flat”. Các xe này thường được trang bị thiết bị gây nhiễu tín hiệu nhằm vô hiệu hóa sóng dùng để kích nổ bom ven đường.

Ngoài đoàn xe hộ tống trên mặt đất, hai trực thăng thuộc dòng Marine One Sea King hoặc Black Hawk, cũng sẽ được triển khai đến Bắc Kinh trước chuyến thăm để sẵn sàng phục vụ Tổng thống Mỹ.

Theo SCMP, ông Trump chỉ ở lại Bắc Kinh trong hai ngày 14-15/5, do ông có lịch trình dày đặc và có những lo ngại về an ninh.

“Việc đưa thêm điểm đến thứ hai vào lịch trình có thể làm ảnh hưởng đến công tác bảo vệ Tổng thống, tạo ra sự xáo trộn ác mộng về công tác hậu cần, nên hai bên đã thống nhất chuyến thăm sẽ chỉ diễn ra tại Bắc Kinh”, một nguồn tin cho biết.

“Quái thú” gặp Hồng Kỳ

Tâm điểm của đoàn xe phục vụ Tổng thống Mỹ luôn là chiếc limousine được hãng Cadillac thực hiện theo đơn đặt hàng riêng của Chính phủ Mỹ. Chiếc xe này được xem như một “pháo đài di động”.

Theo General Motors - tập đoàn mẹ của hãng Cadillac, phiên bản “Quái thú” hiện tại lần đầu được vận hành để phục vụ Tổng thống Mỹ trong năm 2018, khi ông Trump có mặt tại New York.

Chiếc xe trị giá khoảng 1,5 triệu USD , nặng từ 6,8 đến 9,1 tấn, được đặt trên khung gầm xe tải hạng nặng dài khoảng 5,5 m.

Thân xe sử dụng nhiều vật liệu gồm thép, nhôm, gốm và titan, có khả năng chống đạn, chịu được các vụ nổ bom. Cửa kính sử dụng lớp kính chống đạn dày khoảng 7,6 cm, trong khi thân xe dày tới hơn 20 cm.

Phiên bản “Quái thú” hiện tại lần đầu được vận hành để phục vụ Tổng thống Mỹ hồi năm 2018. Ảnh: Reuters.

Chiếc limousine 7 chỗ còn được cho là tích hợp hệ thống lái ban đêm, súng bắn hơi cay, khả năng tạo màn khói, tay nắm cửa có khả năng phóng điện...

Khoang xe được bịt kín hoàn toàn với hệ thống cấp oxy riêng nhằm phòng tránh tấn công hóa học. Trong xe còn có tủ lạnh chứa sẵn nhóm máu của Tổng thống Mỹ để sử dụng trong trường hợp khẩn cấp.

Mỗi bánh xe đều được trang bị hệ thống “run-flat”, cho phép xe tiếp tục di chuyển ngay cả khi lốp bị hư hỏng.

Xe sở hữu hệ thống liên lạc hiện đại gồm Internet, mạng điện thoại bảo mật và các thiết bị để gửi mã kích hoạt hạt nhân trong trường hợp khẩn cấp.

Về phía nước chủ nhà, Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình cũng sử dụng một chiếc limousine do thương hiệu xe nội địa cao cấp Hồng Kỳ sản xuất. Đây là thương hiệu xe sang được chính phủ Trung Quốc ưu tiên đặt hàng đối với các xe công vụ cấp cao.

Dù thông tin về mẫu xe dành cho lãnh đạo Trung Quốc khá hạn chế, chiếc xe phục vụ ông Tập được cho là dài khoảng 5,5 m, bọc thép hoàn toàn và tích hợp hệ thống liên lạc mã hóa. Phiên bản thương mại của mẫu xe này có giá khoảng 1 triệu USD .

Dù khác biệt về thiết kế và xuất xứ, cả hai mẫu xe của hai vị nguyên thủ đều được chế tạo như những trung tâm chỉ huy di động với năng lực an ninh cao.

