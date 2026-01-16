Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nhà Trắng: Binh sĩ châu Âu không thể cản kế hoạch của Mỹ với Greenland

  • Thứ sáu, 16/1/2026 10:50 (GMT+7)
  • 9 giờ trước

Một quan chức Nhà Trắng khẳng định sự hiện diện của lực lượng châu Âu tại Greenland sẽ không làm thay đổi hay cản trở kế hoạch của Mỹ nhằm kiểm soát hòn đảo chiến lược này.

Phát biểu ngày 15/1, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt cho rằng việc các nước châu Âu triển khai binh sĩ tới Greenland “không thể tác động đến tiến trình ra quyết định của Tổng thống Mỹ, cũng như không làm lung lay mục tiêu kiểm soát Greenland” của Washington, theo Politico.

Tuyên bố trên vấp phải phản ứng mạnh mẽ từ Copenhagen. Ngoại trưởng Đan Mạch Lars Lokke Rasmussen nhấn mạnh việc Mỹ tìm cách kiểm soát Greenland là “hoàn toàn không thể chấp nhận”, đi ngược lại luật pháp quốc tế và xâm phạm chủ quyền của Đan Mạch cũng như quyền tự quyết của người dân Greenland.

Greenland anh 1

Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt trong cuộc họp báo ở Nhà Trắng hôm 15/1. Ảnh: Reuters.

Những phát biểu đối đầu được đưa ra trong bối cảnh ngày 14/1, hai máy bay vận tải quân sự chở binh sĩ Đan Mạch đã hạ cánh xuống Greenland. Cùng thời điểm, Anh, Phần Lan, Pháp, Đức, Hà Lan, Na Uy và Thụy Điển thông báo điều quân tới thủ phủ Nuuk tham gia nhiệm vụ trinh sát, trong khuôn khổ cuộc diễn tập “Arctic Endurance” với các đồng minh NATO.

Ngày 15/1, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cũng đã xác nhận nhóm binh sĩ Pháp đầu tiên đã có mặt tại hiện trường, đồng thời cho biết các lực lượng tăng viện thuộc hải quân, lục quân và không quân sẽ tiếp tục được triển khai trong những ngày tới.

Phát biểu trước các lực lượng vũ trang Pháp, ông Macron nhấn mạnh: “Pháp và châu Âu phải tiếp tục hiện diện ở bất cứ nơi nào lợi ích của chúng ta bị đe dọa, không để căng thẳng leo thang, nhưng kiên quyết không nhân nhượng trong việc tôn trọng chủ quyền lãnh thổ”.

Trong khi đó, Bộ Quốc phòng Đức cho hay mục tiêu của Berlin là đánh giá các điều kiện và “khả năng đóng góp quân sự nhằm hỗ trợ Đan Mạch bảo đảm an ninh khu vực Bắc Cực”.

Nguồn tin quốc phòng châu Âu tiết lộ đợt triển khai lần này mang tính biểu trưng và giới hạn, với Đức chỉ cử 13 binh sĩ và Hà Lan điều một sĩ quan, chủ yếu nhằm chuẩn bị cho các cuộc diễn tập quy mô lớn hơn trong tương lai tại Bắc Cực.

Ngày 14/1, giới chức Đan Mạch và Greenland đã gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance cùng Ngoại trưởng Marco Rubio tại Washington để trao đổi về tình hình.

Một ngày sau, Thủ tướng Đan Mạch Mette Frederiksen thông báo thành lập nhóm công tác chuyên trách nhằm thảo luận các biện pháp tăng cường an ninh khu vực Bắc Cực, song bà thừa nhận “những bất đồng căn bản vẫn còn nguyên vẹn, bởi tham vọng kiểm soát Greenland của Mỹ đến nay không hề thay đổi”.

Phương Linh

Greenland Mỹ Pháp Trung Đông Đức Emmanuel Macron Mỹ EU châu Âu ông Trump binh sĩ Đan Mạch Bắc Cực NATO

  • Emmanuel Macron

    Emmanuel Macron

    Emmanuel Jean-Michel Frédéric Macron tổng thống nước Pháp từ năm 2017 với 66,1% phiếu bầu ở vòng hai. Ở tuổi 39, ông trở thành tổng thống Pháp trẻ nhất trong lịch sử. Trước đây ông từng là Bộ trưởng Bộ Kinh tế, Công nghiệp và Kỹ thuật số từ năm 2014 đến năm 2016.

    • Ngày sinh: 21/12/1977
    • Nơi sinh: Amiens, Pháp
    • Vợ: Brigitte Trogneux

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

  • Pháp

    Pháp
    • Thủ đô: Paris
    • Diện tích: 549.100 km²
    • Dân số: 67,12 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 2.582 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: Euro
    • Mã điện thoại: +33
    • Ngôn ngữ: Tiếng Pháp

