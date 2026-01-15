Người Greenland 'nín thở' trước nguy cơ trở thành tâm điểm xung đột

Từ Nuuk xa xôi, người dân Greenland dõi theo từng cử chỉ tại Nhà Trắng, lo ngại tham vọng của Tổng thống Donald Trump có thể làm lung lay tương lai, bản sắc và chủ quyền của hòn đảo Bắc Cực.

Phát biểu của ông Trump về Greenland khiến người dân hòn đảo Bắc Cực sống trong bất an, lo sợ sức mạnh Mỹ có thể xóa nhòa văn hóa, ngôn ngữ và lối sống truyền thống lâu đời. Ảnh: Reuters.

Trong căn nhà gỗ sơn xanh nằm cheo leo bên vịnh hẹp trải dài của Nuuk, bà Liv Aurora Jensen ngồi trong phòng khách, xung quanh là những vật dụng đậm chất Greenland: thớt gỗ thủ công, đồ gốm, những lá cờ đỏ - trắng của Greenland được cắm khéo léo bên chậu cây cảnh, theo Reuters.

Cùng chồng là ông Peter Jensen và con trai Inuk, bà gần như nín lặng trước màn hình tivi, dõi theo cuộc gặp tại Nhà Trắng giữa Phó tổng thống Mỹ JD Vance, Ngoại trưởng Marco Rubio và các ngoại trưởng Greenland, Đan Mạch - cách nơi họ ở hơn 3.200 km.

Giống như nhiều người dân Greenland, vùng lãnh thổ tự trị với khoảng 57.000 dân, bà Jensen, 62 tuổi, hy vọng cuộc gặp được đánh giá là “cân não” này có thể giúp hạ nhiệt tham vọng của Tổng thống Donald Trump trong việc tiếp quản vùng lãnh thổ hải ngoại của Đan Mạch.

“Tôi đã ngủ rất, rất tệ”, bà Jensen nói, mô tả nỗi lo âu mà nhiều người hàng xóm của bà chia sẻ trong những tuần gần đây, khi ông Trump gia tăng sức ép với Đan Mạch liên quan đến hòn đảo này.

“Hôm qua tôi nói chuyện với chị gái và bảo rằng: ‘Em đang cố không để mình lên cơn hoảng loạn’. Tôi thực sự phải tự kiểm soát để không khóc hay hoảng sợ, để những suy nghĩ không xoáy sâu mất kiểm soát”.

Bà ngừng lời, nhìn ra vịnh qua ô cửa sổ. “Thật sự rất đáng sợ”.

“Tôi xúc động quá”

Khi cuộc họp kết thúc và máy quay cho thấy Ngoại trưởng Đan Mạch bước ra khỏi Nhà Trắng, bà Jensen nghiêng người về phía trước.

“Nét mặt ông ấy thế nào?”, bà hỏi, ám chỉ Ngoại trưởng Lars Lokke Rasmussen.

“Bà ấy mỉm cười khi bước ra khỏi xe”, Inuk, 22 tuổi, đáp, nói về bà Vivian Motzfeldt, nhà ngoại giao hàng đầu của Greenland.

Khi truyền hình chiếu cảnh Ngoại trưởng Đan Mạch đấm tay chào đại sứ nước này, cả ông bà Jensen đứng dậy, khoác tay nhau trước màn hình.

“Đó là một dấu hiệu tốt”, bà Jensen nói.

Liv Aurora Jensen cùng con trai Inuk Stender Jensen xem tin tức về cuộc gặp giữa các quan chức cấp cao của Mỹ và các bộ trưởng ngoại giao của Đan Mạch và Greenland, tại nhà riêng của họ ở Nuuk, Greenland, ngày 14/1. Ảnh: Reuters.

Sự nhẹ nhõm hiện rõ trên gương mặt cả hai. “Tôi nghĩ đây là tín hiệu tích cực cho việc đối thoại với Mỹ trong tương lai”, ông Jensen, 63 tuổi, chia sẻ.

“Tôi hy vọng kết quả sẽ là: như trước nay, Greenland không bị Mỹ tiếp quản, mà tiếp tục hợp tác với các đối tác khác như Liên minh châu Âu, Đan Mạch và tất nhiên là cả Mỹ”, ông chia sẻ.

“Chúng tôi muốn tiếp tục là một dân tộc, một đất nước như từ trước tới nay. Tôi tin điều đó là có thể”, ông nói.

Tuy vậy, bất chấp cuộc đàm phán, ông Trump ngày 14/1 vẫn nhắc lại quan điểm rằng Mỹ “cần” Greenland và cho rằng Đan Mạch không đủ năng lực bảo vệ hòn đảo, dù ông cũng nói rằng “rồi sẽ có cách giải quyết” cho tương lai quản trị vùng lãnh thổ này.

“Tôi không nghĩ họ sẽ đến đây bằng quân đội”, bà Jensen nói, rồi hạ giọng: “Nhưng nếu họ muốn, chỉ mất năm phút thôi”.

Những tuần căng thẳng vừa qua đã làm thay đổi cách bà nhìn về nước Mỹ.

Tôi đã mất đi phần nào sự tôn trọng với người Mỹ. Và tôi mất hoàn toàn sự tôn trọng dành cho Tổng thống Trump, bởi cách ông ấy phát ngôn giống như một cậu bé 14 tuổi bắt nạt tất cả mọi người”, bà nói.

Chính quyền Greenland ngày 12/1 tuyên bố sẽ tăng cường nỗ lực bảo đảm an ninh cho vùng lãnh thổ Bắc Cực này trong khuôn khổ NATO, đồng thời một lần nữa bác bỏ tham vọng tiếp quản Greenland của ông Trump.

“Một số bạn tôi nói rằng chúng ta xong rồi”

Inuk, ngồi trên ghế sofa trước tivi, cho biết anh và bạn bè theo dõi sát sao cuộc khủng hoảng.

“Khi ông Trump lần đầu nói muốn Greenland vài năm trước, chúng tôi nghĩ: ‘Ông này điên thật.’ Nhưng dần dần, mọi thứ trở nên nghiêm trọng hơn. Hôm qua, chúng tôi thực sự rất sợ điều có thể xảy ra hôm nay”, anh nói. “Một số bạn tôi bảo rằng chúng ta coi như xong rồi”.

Điều bà Jensen lo sợ nhất là sự thay đổi.

“Chúng tôi sợ rằng ông ấy có thể lấy chúng tôi nhanh như thế này”, bà nói và búng tay. “Văn hóa của chúng tôi sẽ biến mất, ngôn ngữ sẽ biến mất, cả lối sống ở Greenland cũng sẽ không còn, và chúng tôi sẽ trở thành người Mỹ”, bà Jensen nói tiếp.