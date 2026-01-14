TT Trump tuyên bố chỉ chấp nhận kịch bản Greenland thuộc về Mỹ

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố bất kỳ kịch bản nào khác ngoài việc Greenland nằm “trong tay” Mỹ đều là điều “không thể chấp nhận được”.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố không chấp nhận kịch bản nào khác ngoài việc Greenland nằm “trong tay” Mỹ. Ảnh: Reuters.

“Mỹ cần Greenland vì mục đích an ninh quốc gia. Điều này mang tính sống còn đối với hệ thống phòng thủ tên lửa Vòm Vàng mà chúng tôi đang xây dựng. NATO nên dẫn dắt các nỗ lực để chúng tôi có được Greenland”, ông Trump viết trên mạng xã hội ngày 14/1.

Tổng thống Mỹ cũng nhấn mạnh rằng NATO sẽ trở nên “mạnh mẽ và hiệu quả hơn rất nhiều” nếu Greenland nằm dưới sự kiểm soát của Mỹ.

“Bất kỳ điều gì thấp hơn kết quả này đều không thể chấp nhận”, ông Trump nói thêm.

Tuyên bố này của ông Trump tái khẳng định tham vọng Mỹ kiểm soát Greenland, phần lãnh thổ tự trị thuộc Đan Mạch. Bài đăng được viết trong bối cảnh thời gian chỉ còn được tính bằng giờ trước khi diễn ra cuộc họp quan trọng tại Nhà Trắng liên quan đến vấn đề Greenland.

Theo Reuters, Ngoại trưởng Đan Mạch và Ngoại trưởng Greenland dự kiến sẽ gặp Phó Tổng thống Mỹ JD Vance tại Nhà Trắng vào cuối ngày 14/1 (giờ địa phương).

Cuộc gặp diễn ra trong bối cảnh những tuần gần đây, ông Trump liên tục đưa ra các tuyên bố cứng rắn liên quan đến tương lai của Greenland, thể hiện rõ tham vọng kiểm soát hòn đảo có vị trí chiến lược.