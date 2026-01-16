Mỹ phải đối mặt lực lượng đáng gờm nếu dùng vũ lực kiểm soát Greenland

Giới quan sát cho rằng, với kịch bản Mỹ triển khai lực lượng tới Greenland, tình hình có thể diễn biến phức tạp và khó lường. Bất kỳ hành động quân sự nào cũng nhiều khả năng vấp phải sự đáp trả từ phía Đan Mạch.

Cuộc tranh luận xoay quanh Greenland – hòn đảo lớn nhất thế giới, nằm giữa Bắc Băng Dương và Đại Tây Dương – đang ngày càng trở nên căng thẳng. Đan Mạch - quốc gia có chủ quyền đối với Greenland với quy chế tự trị, hiện đứng trước những bất đồng sâu sắc với Mỹ sau khi Tổng thống Donald Trump bày tỏ tham vọng muốn giành quyền kiểm soát hòn đảo này, thậm chí bằng vũ lực.

Chính quyền Copenhagen coi những tuyên bố từ phía Washington là mối đe dọa đối với an ninh quốc gia. Truyền thông đưa tin Đan Mạch đã tăng cường mức độ sẵn sàng chiến đấu của các lực lượng đồn trú tại Greenland trong trường hợp xảy ra tình huống khẩn cấp. Trong khi đó, Tổng thống Trump từng công khai hoài nghi về năng lực phòng thủ của Greenland, đưa ra những phát biểu mang tính xem nhẹ hệ thống phòng vệ tại hòn đảo.

Giới quan sát cho rằng, với kịch bản Mỹ triển khai lực lượng tới Greenland – vùng lãnh thổ thuộc chủ quyền của Đan Mạch – tình hình có thể diễn biến phức tạp và khó lường. Bất kỳ hành động quân sự nào cũng nhiều khả năng vấp phải sự đáp trả từ phía Đan Mạch – quốc gia có các đơn vị chuyên trách hoạt động tại môi trường Bắc Cực.

Theo truyền thông phương Tây, lực lượng tinh nhuệ của Đan Mạch được huấn luyện để tác chiến trong điều kiện nhiệt độ xuống cực thấp, địa hình băng tuyết và thời gian triển khai dài ngày tại Bắc Cực. Những đơn vị này hiện đang tham gia bảo vệ Greenland và duy trì khả năng sẵn sàng chiến đấu trong khu vực.

Ông Trump từng cảnh báo rằng Mỹ có thể kiểm soát Greenland “theo cách dễ dàng hoặc khó khăn”, cho thấy mức độ cứng rắn trong lập trường của Washington. Giới phân tích lưu ý rằng, nếu kịch bản này xảy ra, lực lượng Mỹ có thể rơi vào tình thế phức tạp khi hiện nay quân đội Mỹ đã hiện diện tại Căn cứ Không gian Pituffik (trước đây là Căn cứ Không quân Thule) theo thỏa thuận quốc phòng ký giữa Mỹ và Đan Mạch năm 1951.

Trong khi đó, một nhóm các quốc gia châu Âu, với vai trò dẫn dắt của Anh và Đức, đang xem xét kế hoạch tăng cường hiện diện quân sự tại Greenland. Động thái này nhằm phát đi tín hiệu rằng châu Âu coi trọng việc bảo đảm an ninh tại khu vực Bắc Cực.

Ngoài khả năng triển khai lực lượng bổ sung từ các nước châu Âu, Đan Mạch cũng duy trì nhiều đơn vị quân sự tại Greenland, trong đó có Lực lượng Đặc nhiệm Jaeger, Lực lượng Người nhái và Đội tuần tra chó kéo xe Sirius, chuyên trách hoạt động trong điều kiện Bắc Cực.

Lực lượng Đặc nhiệm Jaeger

Được xây dựng theo mô hình Lực lượng Đặc nhiệm Không quân Anh (SAS) và các đơn vị đặc nhiệm của Mỹ, Lực lượng Jaeger (Thợ săn) của Đan Mạch được xem là đơn vị đặc nhiệm trên bộ tinh nhuệ nhất của quốc gia Bắc Âu này.

Theo Bộ Tư lệnh Quốc phòng Đan Mạch, Lực lượng Jaeger chuyên đảm nhiệm các nhiệm vụ trinh sát sâu, phá hoại và tác chiến có mức độ rủi ro cao phía sau phòng tuyến đối phương. Quá trình tuyển chọn và huấn luyện của đơn vị này được đánh giá là thuộc hàng khắc nghiệt nhất trong các lực lượng NATO.

Các ứng viên phải trải qua nhiều tháng sàng lọc, chẳng hạn như huấn luyện định vị trong điều kiện khắc nghiệt, học cách sinh tồn, sử dụng vũ khí và chịu đựng tình trạng thiếu ngủ kéo dài. Mỗi năm chỉ có một số ít ứng viên đủ điều kiện vượt qua toàn bộ chương trình này.

Ông Kristian Kristensen, chuyên gia thuộc Trung tâm Nghiên cứu Quân sự của Đại học Copenhagen, nhận định các thành viên Jaeger là lực lượng “đa năng, có khả năng triển khai ở nhiều môi trường khác nhau, từ Bắc Cực đến Vịnh Guinea”.

Trong điều kiện khí hậu khắc nghiệt của Bắc Cực, binh sĩ Jaeger được huấn luyện nhảy dù trong bão tuyết, hoạt động trong môi trường thiếu ánh sáng, dựng nơi trú ẩn và bảo đảm vũ khí vận hành ổn định ở nhiệt độ dưới 0 độ C. Đối với họ, Greenland không chỉ là khu vực huấn luyện mà còn là địa bàn tác chiến tiềm tàng. Trong trường hợp xảy ra hành động xâm nhập trái phép bằng đường bộ, lực lượng Jaeger được xem là một trong những đơn vị phản ứng đầu tiên.

Lực lượng Người nhái

Bên cạnh Jaeger, Lực lượng Người nhái của Đan Mạch được mô tả tương tự Lực lượng SEAL của Hải quân Mỹ hay đơn vị đặc nhiệm của Hải quân Anh. Lực lượng Người nhái được thành lập năm 1957 và trực thuộc Hải quân Đan Mạch, chuyên thực hiện các nhiệm vụ chống khủng bố trên biển, phá hoại dưới nước, đổ bộ và trinh sát bí mật.

Các binh sĩ thuộc lực lượng này được huấn luyện để hoạt động trong môi trường biển cực kỳ nguy hiểm, nơi thời gian sống sót có thể chỉ tính bằng phút. Tại Greenland, nhiệm vụ của họ bao gồm xâm nhập bí mật dưới các lớp băng, diễn tập đổ bộ lên bờ biển đóng băng và tiến hành các hoạt động phá hoại trong điều kiện nhiệt độ thấp.

Vai trò của Lực lượng Người nhái ngày càng được đánh giá cao trong bối cảnh băng tan khiến các tuyến hàng hải Bắc Cực dần mở ra, kéo theo nguy cơ gia tăng hoạt động quân sự và bí mật của các lực lượng bên ngoài khu vực.

Năm 2013, Lực lượng Người nhái Đan Mạch đã tham gia một chiến dịch chống cướp biển tại Vịnh Guinea, ngoài khơi Nigeria, vô hiệu hóa bốn đối tượng cướp biển, giành lại quyền kiểm soát tàu buôn bị chiếm giữ và giải cứu toàn bộ thủy thủ đoàn mà không ghi nhận thương vong.

Trong quá trình tuyển chọn vào Lực lượng Người nhái, các ứng viên phải trải qua một giai đoạn huấn luyện đặc biệt khắc nghiệt, thường được gọi là “tuần lễ địa ngục”, nhằm kiểm tra sức mạnh thể chất và tinh thần, trước khi bước vào các khóa huấn luyện chuyên sâu như lặn chiến đấu, nhảy dù, chiến thuật đơn vị nhỏ và tác chiến trên bộ.

Trong các kịch bản liên quan đến tiếp cận Greenland bằng đường biển hoặc tiến hành đổ bộ, Lực lượng Người nhái được xem là một trong những lực lượng giữ vai trò then chốt.

Đội tuần tra chó kéo xe Sirius

Một trong những đơn vị quân sự đặc thù nhất của Đan Mạch tại khu vực Bắc Cực là Đội tuần tra chó kéo xe Sirius. Đây được xem là một trong những lực lượng quân sự phi truyền thống hiếm hoi trên thế giới, với phương thức hoạt động phù hợp với điều kiện tự nhiên khắc nghiệt của Greenland.

Đội tuần tra Sirius được thành lập trong Thế chiến 2 với nhiệm vụ ngăn chặn nguy cơ xâm nhập của Đức Quốc xã. Cho đến nay, đơn vị này vẫn đảm nhiệm việc tuần tra khu vực đông bắc Greenland – một trong những vùng lãnh thổ xa xôi và ít người sinh sống nhất trên Trái Đất. Việc sử dụng xe trượt tuyết chó kéo không mang tính biểu tượng, mà xuất phát từ yêu cầu thực tế trong môi trường băng tuyết rộng lớn, nơi các phương tiện cơ giới khó phát huy hiệu quả.

Các đội tuần tra Sirius thường hoạt động theo nhóm hai người, được trang bị súng trường, thiết bị sinh tồn và xe trượt tuyết chó kéo. Họ di chuyển quãng đường lên tới hàng nghìn km qua băng giá và vùng lãnh nguyên hoang dã. Trong điều kiện khí hậu và địa hình như vậy, chó kéo xe được đánh giá là phương tiện di chuyển đáng tin cậy nhất.

Theo Bộ Quốc phòng Đan Mạch, mỗi chuyến tuần tra của Sirius có thể kéo dài tới 5 tháng. Trong thời gian này, các binh sĩ sống gần như hoàn toàn biệt lập, phụ thuộc vào chó kéo xe thay vì các phương tiện cơ giới hiện đại. Nhiệm vụ của Đội Tuần tra Sirius tập trung vào việc giám sát lãnh thổ, phát hiện và ngăn chặn mọi hoạt động xâm nhập trái phép.

Bên cạnh Sirius, Hải quân Đan Mạch cũng triển khai các đơn vị tinh nhuệ để tuần tra khu vực Bắc Cực ở phía bắc và phía đông Greenland, trong đó có cả Vườn quốc gia Đông Bắc Greenland – vườn quốc gia lớn nhất thế giới.

Trong bối cảnh Greenland ngày càng thu hút sự chú ý về mặt chiến lược, khu vực vốn yên tĩnh và băng giá này đang trở thành điểm nóng địa chính trị. Đan Mạch hiện duy trì hệ thống phòng thủ đa tầng tại đây, với các lực lượng chuyên trách hoạt động trên bộ, trên biển và trong môi trường băng tuyết. Theo giới quan sát, bất kỳ kịch bản leo thang nào tại Greenland cũng sẽ phải đối mặt với những thách thức lớn do điều kiện tự nhiên khắc nghiệt và sự hiện diện của các lực lượng được huấn luyện chuyên sâu cho tác chiến Bắc Cực.