Nha Trang biển động, hàng nghìn du khách xếp hàng chờ kín bến tàu

Theo anh Bắc Xuân Tiên, người sáng lập Nha Trang SUP Station, tình hình biển động khiến hoạt động chèo SUP ngưng trệ. Đơn vị buộc phải hủy các tour đã đặt trước vào sáng nay. "Buổi sáng là thời điểm thích hợp để chèo SUP, ngắm cảnh biển. Tuy nhiên, chúng tôi buộc phải hủy tour vì tình hình thời tiết không thuận lợi. Khoảng mùng 6-7 Tết, các tour mới có thể hoạt động trở lại", anh Tiên cho hay.