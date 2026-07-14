Nhà sáng lập DeepSeek trở thành tỷ phú AI giàu nhất thế giới

Nhà sáng lập DeepSeek Liang Wenfeng sở hữu khối tài sản 36 tỷ USD sau vòng gọi vốn mới, vượt các lãnh đạo OpenAI và Anthropic trong bảng xếp hạng của Bloomberg.

Người sáng lập DeepSeek Liang Wenfeng. Ảnh: China Daily.

Theo Bloomberg Billionaires Index, tài sản của Liang Wenfeng hiện đạt khoảng 36 tỷ USD , tăng hơn gấp đôi so với mức 16,7 tỷ USD trước đó. Nhờ vậy, doanh nhân sinh năm 1985 vượt Dario Amodei, đồng sáng lập Anthropic, và Greg Brockman, đồng sáng lập OpenAI, để trở thành người giàu nhất trong nhóm các nhà sáng lập doanh nghiệp phát triển mô hình trí tuệ nhân tạo.

Bloomberg cho biết bảng xếp hạng chỉ tính các công ty có hoạt động kinh doanh cốt lõi và phần lớn doanh thu đến trực tiếp từ mô hình AI. Những tập đoàn công nghệ đa ngành như Alibaba, Tencent hay các doanh nghiệp sản xuất chip, trung tâm dữ liệu không được đưa vào.

Phần lớn tài sản của Liang đến từ cổ phần tại DeepSeek. Nhu cầu đầu tư mạnh đã giúp định giá startup này tăng gấp 5 lần chỉ trong vài tháng, từ 10 tỷ USD hồi tháng 4 lên 50 tỷ USD sau vòng gọi vốn trị giá 7,4 tỷ USD vào tháng 6. Trong đợt huy động vốn, Liang cũng đầu tư thêm 3 tỷ USD vào công ty.

Theo Bloomberg, sau khi pha loãng, nhà sáng lập DeepSeek vẫn nắm khoảng 78% cổ phần, mức sở hữu được đánh giá là hiếm thấy đối với một startup AI quy mô lớn.

DeepSeek được Liang thành lập năm 2023 trên cơ sở bộ phận AI của quỹ đầu cơ Zhejiang High-Flyer Asset Management do ông đồng sáng lập. Trước khi Mỹ siết chặt các biện pháp kiểm soát xuất khẩu chip, quỹ này đã tích lũy lượng lớn GPU hiệu năng cao, tạo nền tảng tính toán cho DeepSeek phát triển các mô hình AI mà không phụ thuộc nhiều vào vốn đầu tư mạo hiểm.

Đầu năm 2025, DeepSeek gây chú ý khi ra mắt mô hình AI được đánh giá có hiệu năng cạnh tranh với các sản phẩm của OpenAI nhưng có chi phí phát triển thấp hơn đáng kể. Mới đây, công ty tiếp tục giới thiệu mô hình V4 và cho biết sản phẩm có thể vận hành trên các dòng chip do Huawei phát triển.

Bloomberg nhận định điểm khác biệt lớn nhất giữa Liang và các nhà sáng lập AI tại Mỹ nằm ở tỷ lệ sở hữu doanh nghiệp. Trong khi những công ty như OpenAI hay Anthropic phải chia sẻ quyền sở hữu cho nhiều nhà đầu tư và đồng sáng lập để mở rộng quy mô, Liang vẫn giữ gần 80% DeepSeek. Điều này giúp tài sản cá nhân của ông tăng mạnh song song với sự gia tăng định giá công ty.

Với khối tài sản 36 tỷ USD , Liang Wenfeng hiện là người giàu thứ 8 Trung Quốc, xếp sau Chen Tianshi, đồng sáng lập hãng chip AI Cambricon Technologies.