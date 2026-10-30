Nhà sáng lập đế chế giải trí đứng sau John Wick: Giàu có rồi thì sao?

Frank Giustra, nhà đầu tư từng góp phần xây dựng đế chế tài chính và đồng sáng lập hãng phim Lionsgate, sắp ra mắt hồi ký về hành trình từ làm giàu đến tìm kiếm ý nghĩa cuộc sống.

Ở tuổi 39, khi đã đạt được mục tiêu làm giàu theo đuổi từ thời trẻ, Frank Giustra quyết định nghỉ hưu. Nhưng thay vì tận hưởng thành quả tài chính, doanh nhân Canada sớm đối diện với một câu hỏi khác: Khi đã có đủ tiền, ông sẽ làm gì tiếp theo?

Đó là một trong những câu hỏi trung tâm của The Money Dilemma: My Unlikely Path to Wealth, Philanthropy, and Peace, cuốn hồi ký dự kiến phát hành ngày 3/11 thông qua nhà xuất bản Page Two.

Tác phẩm kể lại hành trình của Giustra từ một nhà giao dịch tài chính đến doanh nhân trong lĩnh vực giải trí, khai khoáng và sau đó là nhà hoạt động từ thiện.

Theo giới thiệu của nhà xuất bản, cuốn sách không chỉ nhìn lại những thương vụ giúp Giustra tích lũy tài sản, mà còn đề cập những thay đổi trong quan niệm của ông về tiền bạc, thành công và trách nhiệm xã hội.

Từ tài chính đến đế chế giải trí

Sinh ra trong gia đình có cha là thợ mỏ, Giustra lớn lên tại nhiều nơi, trong đó có miền nam Italy, Buenos Aires và British Columbia (Canada). Ông bắt đầu sự nghiệp trong ngành tài chính tại Merrill Lynch trước khi gia nhập Yorkton Securities, nơi ông góp phần đưa công ty trở thành một thế lực trong lĩnh vực tài chính khai khoáng.

Sau khi rời ngành tài chính ở tuổi 39, Giustra chuyển hướng sang lĩnh vực giải trí. Ông đồng sáng lập Lionsgate, hãng phim độc lập sau này đứng sau nhiều thương hiệu điện ảnh nổi tiếng, trong đó có The Hunger Games và John Wick.

Cuốn sách của Frank Giustra sắp được ra mắt. Ảnh: Frank Giustra.

Theo phần giới thiệu sách, quá trình xây dựng Lionsgate kéo dài khoảng 4 năm và đặt Giustra trước nhiều áp lực.

Sau giai đoạn này, ông quay lại lĩnh vực đầu tư, phát triển các doanh nghiệp khai khoáng và tham gia nhiều thương vụ trong ngành tài nguyên.

Sự nghiệp của Giustra cho thấy khả năng chuyển dịch giữa các lĩnh vực có đặc điểm rất khác nhau.

Nếu tài chính và khai khoáng đòi hỏi năng lực đánh giá tài sản, nguồn vốn và rủi ro, ngành giải trí lại phụ thuộc nhiều vào khả năng lựa chọn dự án, phát triển nội dung và tìm kiếm thị trường.

Tuy nhiên, thành công về tài chính không đồng nghĩa với việc doanh nhân đã tìm được câu trả lời cho những mục tiêu cá nhân. Đây cũng là điểm khiến hồi ký của Giustra khác với những câu chuyện khởi nghiệp thường tập trung vào hành trình tích lũy tài sản.

Khi tiền bạc không còn là đích đến

Trong hồi ký, Giustra kể rằng việc tham gia các hoạt động từ thiện đã khiến ông thay đổi cách nhìn về bất bình đẳng và mục đích của sự giàu có.

Ông từng hợp tác với cựu Tổng thống Mỹ Bill Clinton trong các sáng kiến hỗ trợ phòng chống HIV/AIDS tại châu Phi và giảm nghèo tại Mỹ Latin.

Theo thông tin từ nhà xuất bản, Giustra đã đóng góp hơn 130 triệu USD cho các sáng kiến thuộc Clinton-Giustra, trước khi phát triển những hoạt động từ thiện riêng thông qua Giustra Foundation và Acceso.

Giustra hiện điều hành Fiore Group, công ty quản lý danh mục đầu tư trong các lĩnh vực như tài nguyên, giải trí, nghệ thuật và thực phẩm. Ông cũng tham gia các sáng kiến liên quan đến giảm nghèo, hỗ trợ người tị nạn và cải thiện điều kiện sống tại những cộng đồng khó khăn.

Cuốn sách đặt ra vấn đề mà nhiều doanh nhân có thể gặp phải sau khi đạt được mục tiêu tài chính. Đó là làm thế nào để sử dụng tài sản vượt quá nhu cầu cá nhân, và liệu việc tạo ra giá trị cho cộng đồng có thể đem lại cảm giác thỏa mãn mà tiền bạc đơn thuần không mang lại?

Thay vì đưa ra một công thức làm giàu, The Money Dilemma nhìn lại những lựa chọn và trải nghiệm của chính tác giả. Tác phẩm kết hợp câu chuyện về các thương vụ tài chính, quá trình xây dựng hãng phim và hoạt động đầu tư với những suy ngẫm về trách nhiệm của người sở hữu tài sản lớn.