Nhà sáng lập đánh mất 600 tỷ USD vì rời Nvidia quá sớm

Curtis Priem, đồng sáng lập Nvidia từng nắm giữ tới 12,8% cổ phần công ty tại thời điểm IPO nhưng đã bán sạch cổ phiếu vào năm 2006. Số cổ phiếu này hiện có giá trị gần 600 tỷ USD.

Curtis Priem phát biểu trong một sự kiện tại Học viện Bách khoa Rensselaer. Ảnh: RPI.

Năm 1993, tại một cửa hàng bánh Denny’s ở Thung lũng Silicon, 3 kỹ sư trẻ đã cùng nhau phác thảo một ý tưởng táo bạo về việc xây dựng những con chip có thể mang lại đồ họa 3D chân thực cho máy tính cá nhân.

Ý tưởng đó sau này đã trở thành Nvidia – tập đoàn hiện đứng đầu cuộc cách mạng AI với giá trị vốn hóa vượt mốc 4.600 tỷ USD .

Tuy nhiên, trong khi CEO Jensen Huang trở thành gương mặt tiêu biểu cho kỷ nguyên AI với khối tài sản 150 tỷ USD , ít người biết rằng đồng sáng lập thứ ba là Curtis Priem đã đưa ra quyết định tài chính đắt giá nhất mọi thời đại.

Khi mới thành lập Nvidia, Priem là người thiết kế cấu trúc nền tảng cho phép các kỹ sư khác xây dựng thuật toán cho chip.

Khi công ty thực hiện đợt phát hành cổ phiếu lần đầu ra công chúng (IPO) vào năm 1999, Priem nắm giữ tới 12,8% cổ phần – một tỷ lệ rất lớn so với con số 3% hiện tại của Jensen Huang. Ở thời điểm đó, Nvidia mới chỉ có giá trị khoảng 1,1 tỷ USD .

Tuy nhiên, ngay sau khi Nvidia niêm yết cổ phiếu lên sàn chứng khoán, Priem bắt đầu chuyển cổ phần của mình sang một quỹ từ thiện. Đến năm 2006, ông chính thức bán sạch số cổ phiếu còn lại.

Theo Fortune, nếu Priem vẫn giữ nguyên số cổ phần 12,8% đó cho đến ngày nay, ông sẽ sở hữu khối tài sản trị giá gần 600 tỷ USD . Con số này đủ để biến vị kỹ sư này trở thành người giàu thứ hai thế giới, chỉ sau Elon Musk.

Hiện tại, trên thực tế, tài sản ròng hiện tại của Priem ước tính chỉ khoảng 30 triệu USD . Mặc dù vậy, đồng sáng lập Nvidia thừa nhận vào thời điểm đó, quyết định bán hết cổ phiếu là hợp lý.

Ông cho rằng bản thân không muốn ngồi trên một "đống tiền" và ưu tiên sự tĩnh lặng hơn là những thăng trầm của thị trường chứng khoán.

Dù không sở hữu hàng trăm tỷ USD, Priem mô tả bản thân đang sống một cuộc đời mà ông gọi là "có mục đích và tỉnh táo", với một ngôi nhà trị giá 1 triệu USD tại California và kể từ năm 2001 đã quyên góp hơn 275 triệu USD cho trường cũ Bách khoa Rensselaer (RPI).

Cho đến nay, thứ gắn kết duy nhất còn sót lại của vị kỹ sư với Nvidia là chiếc đồng hồ Omega Speedmaster X-33 Mars – món quà kỷ niệm 5 năm thành lập công ty.