Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Nhà Quốc hội mở cửa phục vụ Nhân dân tham quan dịp Quốc khánh 2/9

  • Chủ nhật, 31/8/2025 17:03 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Nhà Quốc hội (số 1 đường Độc Lập) mở cửa cho Nhân dân vào tham quan, chụp ảnh, giải quyết nhu cầu cá nhân và trú mưa tại khu vực đường Bắc Sơn và sảnh tầng 1.

Ngày 31/8, Văn phòng Quốc hội cho biết, nhân dịp kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, Nhà Quốc hội và trụ sở các cơ quan của Quốc hội mở cửa để tạo điều kiện thuận lợi, mang đến những trải nghiệm tốt nhất cho nhân dân đến tham quan tại khu vực Quảng trường Ba Đình.

Nha Quoc hoi anh 1

Hội trường Diên Hồng, Nhà Quốc hội.

Cụ thể, Nhà Quốc hội (số 1 đường Độc Lập) mở cửa cho Nhân dân vào tham quan, chụp ảnh, giải quyết nhu cầu cá nhân và trú mưa tại khu vực đường Bắc Sơn và sảnh tầng 1.

Thời gian mở cửa từ ngày 28/8 đến hết ngày 2/9. Buổi sáng từ 8h30 đến 11h30; buổi chiều từ 14h đến 16h30.

Trụ sở các cơ quan của Quốc hội (số 22 đường Hùng Vương) mở cửa cho Nhân dân giải quyết nhu cầu cá nhân và trú mưa trong khuôn viên các sảnh và sân vườn của tòa nhà.

Thời gian mở cửa từ ngày 31/8 đến hết ngày 2/9. Cụ thể, ngày 31/8 và ngày 1/9: từ 8h đến 21h30. Ngày 2/9: mở cửa từ 1h đến hết ngày.

Để đảm bảo an ninh, trật tự và vệ sinh chung, Văn phòng Quốc hội đề nghị Nhân dân nghiêm túc chấp hành hướng dẫn của lực lượng an ninh và bảo vệ.

Hà Nội trong ngày lịch sử cách đây 80 năm

Cách mạng Tháng Tám năm 1945 - Thắng lợi vĩ đại đầu tiên của dân tộc Việt Nam trong thế kỷ XX - Cuốn sách phản ánh và làm sáng rõ hơn một số vấn đề lịch sử trong toàn bộ tiến trình vận động Cách mạng Tháng Tám năm 1945. Đảng Cộng sản Đông Dương đặt nhiệm vụ giải phóng dân tộc lên hàng trước tiên, huy động tối đa sức mạnh dân tộc chuẩn bị lực lượng mọi mặt và chớp thời cơ tiến hành cuộc Tổng khởi nghĩa giành chính quyền, đến ngày 2-9-1945.

Điểm danh những loại vũ khí đoàn quân đội quốc tế mang đến A80

Các quân nhân Nga, Trung Quốc, Lào, Campuchia tham gia diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Quốc khánh Việt Nam được trang bị dòng súng khác nhau.

5 giờ trước

Tin mới nhất về dự báo mưa lớn tại Hà Nội trong ngày Tổng duyệt A80

Cơ quan khí tượng đã có những nhận định mới nhất về thời tiết Hà Nội và xác suất mưa trong ngày diễn ra tổng duyệt Lễ diễu binh, diễu hành A80.

47:2849 hôm qua

Thông báo phân luồng giao thông phục vụ Tổng duyệt Lễ kỷ niệm A80

Để bảo đảm trật tự, an toàn giao thông, phòng ngừa ùn tắc giao thông, Công an TP Hà Nội thông báo phân luồng giao thông và tổ chức hướng đi đối với các phương tiện.

14:11 29/8/2025

https://vtcnews.vn/nha-quoc-hoi-mo-cua-phuc-vu-nhan-dan-tham-quan-dip-quoc-khanh-2-9-ar962942.html

Anh Văn/VTCNews

Nhà Quốc hội Chính phủ Cách mạng Tháng Tám Quốc khánh 2/9 Tòa nhà Quốc hội

    Đọc tiếp

    Bạn có thể quan tâm

    XEM NHIỀU

    Xem thêm

    Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

    Từ chối Đồng ý