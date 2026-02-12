Hàng loạt căn nhà phố trăm tỷ trung tâm TP.HCM bất ngờ đổi chủ

Sau thời gian dài “nằm chờ” trên thị trường TP.HCM, nhiều căn nhà phố mặt tiền giá hàng trăm tỷ đồng tại các trục đường lớn bất ngờ được sang tay thành công cuối năm.

Thị trường nhà phố TP.HCM ghi nhận giao dịch sôi động trở lại tại nhiều trục đường đắc địa. Ảnh: Quỳnh Danh.

Anh M.P., một môi giới khu vực TP.HCM, cho biết trong tháng cuối năm 2025, một căn nhà phố tại số 27-27A Kỳ Đồng (phường Nhiêu Lộc) đã được chốt giao dịch với giá 460 tỷ đồng .

Đây là căn nhà có kết cấu 2 hầm, 12 tầng, tổng diện tích sàn khoảng 4.410 m2, hiện được Bệnh viện Mắt Prima Sài Gòn thuê khai thác, trước đây là Bệnh viện Mắt Quốc tế Hoàn Mỹ. Với chiều ngang lên tới 17 m, căn nhà được giới môi giới đánh giá thuộc nhóm nhà phố mặt tiền có quy mô lớn, đang được nhiều doanh nghiệp ưa chuộng khi tìm thuê mặt bằng.

Giao dịch trải rộng nhiều khu vực

Trước đó, vào tháng 11/2025, một căn góc 2 mặt tiền cao 3 tầng tại 21 Trần Não (phường An Khánh), nơi Điện Máy Xanh đang thuê với giá khoảng 400 triệu đồng/tháng, cũng đã sang tay chủ mới với mức giá 210 tỷ đồng .

Tại khu vực phố đi bộ Bùi Viện (phường Bến Thành), nơi tập trung lượng lớn khách du lịch trong và ngoài nước, một khách sạn mặt tiền có chiều ngang gần 8 m, quy mô 38 phòng phân bổ trên 6 tầng, đã chốt bán thành công với giá 145 tỷ đồng vào tháng 9/2025.

Đáng chú ý, không chỉ những căn đang cho thuê hiệu quả mới ghi nhận giao dịch thành công. Anh M.P. chia sẻ một căn nhà phố mặt tiền tại số 170-172 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (phường Xuân Hòa) cũng đã được chốt bán với giá 250 tỷ đồng trong tháng cuối năm 2025, dù tại thời điểm giao dịch đang để trống.

Căn nhà này trước đây từng được doanh nghiệp lữ hành TransViet thuê làm văn phòng, với quy mô gồm 1 hầm, 7 lầu, chiều ngang hơn 8 m và tổng diện tích sàn lên đến 1.600 m2. Nằm trên trục Nam Kỳ Khởi Nghĩa, bất động sản này sở hữu lợi thế kết nối liền kề với các tuyến đường trung tâm của quận 3 (cũ) như Nguyễn Thị Minh Khai, Võ Văn Tần, Pasteur.

Một căn nhà phố mặt tiền đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa được chốt giao dịch cuối năm qua. Ảnh: Lam Như.

Theo môi giới này, điểm chung của các tài sản trên là đã được rao bán trong 2-3 năm, nhưng chỉ đến giai đoạn cuối năm vừa qua mới ghi nhận thanh khoản tích cực khi được chào bán lại. Ông Phan Vi, chuyên môi giới nhà phố khu vực phía Nam, cũng nhìn nhận tương tự và cho rằng chính thời điểm này, khi mặt bằng giá được đánh giá là đang ở “vùng trũng”, đã thu hút sự quan tâm của người mua.

“Nhà phố vẫn luôn có khả năng hấp thụ tốt. Tuy nhiên, xét trong 5 năm qua, nhà phố trong hẻm có tốc độ tăng giá theo m2 nhanh gấp đôi, thậm chí gấp 3 do nhu cầu ở thực tăng cao. Trong khi đó, nhà phố mặt tiền chỉ tăng nhẹ, không tăng gấp đôi được”, ông Vi cho biết.

Theo ông, sự chênh lệch này khiến những căn mặt tiền trước đây khó bán thì nay lại được quan tâm trở lại và chốt giao dịch. Tốc độ tăng giá của nhà phố mặt tiền được ông đánh giá khá đồng đều giữa các khu vực TP.HCM, khác biệt chủ yếu nằm ở quy mô và tầm quan trọng của từng trục đường.

Nhà đầu tư kỳ vọng gì?

Thực tế, ông Lê Quốc Kiên, chuyên gia bất động sản độc lập nhìn nhận nhà phố mặt tiền vẫn là phân khúc thu hút sự quan tâm của giới đầu tư bởi tính khan hiếm.

Theo ông, các bất động sản nằm trên trục đường trung tâm hoặc khu thương mại trọng điểm được xem là “đất vàng" hữu hạn, gần như không thể tăng thêm nguồn cung.

Chính yếu tố khan hiếm này khiến dòng tiền vào phân khúc nhà phố mang tính “chọn lọc”. Người mua thường có tiềm lực tài chính mạnh, ít phụ thuộc vốn vay và xác định chiến lược đầu tư dài hạn. Vì vậy, yếu tố dòng tiền cho thuê không phải ưu tiên số một, mà quan trọng hơn là giữ tài sản ở vị trí tốt để bảo toàn và gia tăng giá trị theo thời gian dài.

Dãy nhà phố tại đường Nguyễn Trãi, một trong những trục đường đắc địa khu vực trung tâm TP.HCM. Ảnh: Quỳnh Danh.

Không chỉ mang ý nghĩa đầu tư, ông Kiên nhận định việc sở hữu một căn nhà hiếm, nằm trên trục đường lớn hoặc khu trung tâm còn nâng tầm vị thế của chủ sở hữu. Với nhiều doanh nhân, đây còn là tài sản thể hiện năng lực tài chính và uy tín trên thương trường.

“Đối với nhóm chủ sở hữu này, dòng tiền cho thuê không quan trọng bằng việc giữ giá trị tài sản. Họ thà để trống còn hơn chấp nhận giảm giá thuê”, ông Kiên nói với Tri Thức - Znews.

Đó cũng là một trong những lý do khiến thị trường cho thuê nhà phố hiện nay, dù nằm tại các trục đường trung tâm TP.HCM như Lý Tự Trọng, Hai Bà Trưng, Đồng Khởi hay phố đi bộ Nguyễn Huệ…, không ít mặt bằng vẫn “cửa đóng then cài” trong thời gian dài mà chưa tìm được khách.

Để dễ hình dung, ông lấy ví dụ, một tài sản trị giá 100 tỷ đồng nếu cho thuê được 120 triệu đồng/tháng thì mỗi năm mang lại khoảng 1,4 tỷ đồng , tương đương suất sinh lời 1,4%/năm.

Tuy nhiên, trong trường hợp phải giảm giá thuê xuống 80 triệu đồng/tháng để dễ tìm khách, chủ tài sản có thể cảm nhận giá trị tài sản đã giảm ít nhất 10%, tương đương 10 tỷ đồng .

“Hoạt động cho thuê, nếu có, chỉ mang tính bổ trợ. Trong nhiều trường hợp, nhà đầu tư sẵn sàng để trống, chờ chu kỳ thị trường và mặt bằng giá phù hợp hơn để khai thác. Trong tâm lý của nhiều chủ tài sản lớn, việc giảm giá thuê mạnh dễ tạo cảm giác tài sản đã suy giảm giá trị, trong khi phần thu thêm từ việc cho thuê lại không đáng kể so với quy mô tài sản hàng trăm tỷ”, ông nói.