Giá nhà phố thứ cấp tại TP.HCM đã điều chỉnh ở một số khu vực, nhưng thanh khoản vẫn chậm. Người mua có xu hướng săn tài sản giá tốt, ưu tiên vị trí đắc địa và pháp lý rõ ràng.

Một dãy nhà phố kinh doanh mô hình căn hộ dịch vụ tại khu đô thị Phú Mỹ Hưng. Ảnh: Lam Như.

Theo ghi nhận, một căn nhà mặt tiền đường Trần Khắc Chân (phường Tân Định, TP.HCM) có chiều ngang 5 m, diện tích đất 48,6 m2 đang được chủ nhà chào bán với giá 21,5 tỷ đồng . Môi giới cho biết mức giá này đã được điều chỉnh từ kỳ vọng ban đầu 25 tỷ đồng nhằm tăng khả năng giao dịch.

Giá giảm, giao dịch vẫn khó

Tương tự, một căn nhà mặt tiền đường Nguyễn Gia Trí (phường 25, quận Bình Thạnh cũ) có chiều ngang gần 4,5 m, kết cấu trệt, lửng và 3 lầu, đang được cho thuê với giá 70 triệu đồng/tháng, cũng đang rao bán với mức giá giảm so với kỳ vọng.

Theo môi giới, những căn nhà có vị trí kinh doanh sầm uất trên tuyến đường này khá hiếm, từng được giao dịch ở mức giá trên 35 tỷ đồng . Hiện chủ nhà chấp nhận chốt giá 31 tỷ đồng và không muốn thương lượng thêm.

Tuy nhiên, việc giảm giá không đồng nghĩa tài sản sẽ dễ dàng tìm được người mua. Theo ông P.V., môi giới lâu năm chuyên phân khúc nhà phố, những căn nhà nằm ở vị trí kém thuận lợi, khả năng kinh doanh hoặc cho thuê hạn chế vẫn gặp khó khăn trong việc tìm khách, ngay cả khi chủ nhà đã chủ động điều chỉnh giá bán.

Ở chiều ngược lại, thị trường vẫn có những giao dịch thành công trong thời gian ngắn nếu tài sản sở hữu lợi thế cạnh tranh rõ ràng. "Một căn nhà mặt tiền đường Ngô Văn Năm, khu vực tập trung nhiều nhà hàng Nhật Bản và hoạt động kinh doanh sôi động tại trung tâm TP.HCM, vừa được giao dịch thành công chỉ sau một ngày đăng tin", ông P.V cho hay.

Căn nhà này có diện tích khoảng 60 m2, được chào bán với giá khoảng 500 triệu đồng/m2, thấp hơn đáng kể so với mức 700 triệu đồng/m2 từng được ghi nhận trước đó. Theo môi giới, bên cạnh mức giá đã điều chỉnh, lợi thế vị trí trên tuyến đường có hoạt động kinh doanh tốt và nguồn cung nhà mặt tiền khan hiếm là những yếu tố giúp căn nhà nhanh chóng tìm được người mua.

Người mua nhà thận trọng

Không chỉ nhà đất trong dân, tình trạng thanh khoản chậm cũng được ghi nhận tại phân khúc nhà ở liền thổ thuộc các dự án ở TP.HCM trong quý III, khi sức mua suy yếu dù thị trường đã xuất hiện những động thái điều chỉnh giá.

Theo số liệu thị trường của Savills, phân khúc biệt thự, nhà phố tại các dự án ở TP.HCM ghi nhận khoảng 3.600 căn mở bán mới, trong đó hơn 50% có giá dưới 10 tỷ đồng /căn. Tuy nhiên, tỷ lệ hấp thụ chỉ đạt 14%.

Bà Cao Thị Thanh Hương, Phó giám đốc Bộ phận Nghiên cứu và Tư vấn của Savills, nhận định các khu đô thị lớn tại khu vực ngoại thành đang góp phần tái định hình thị trường bất động sản liền thổ TP.HCM. Dù vậy, chi phí vay vốn cao tiếp tục hạn chế khả năng chi trả và kìm hãm sức hấp thụ của thị trường.

Dù các chủ đầu tư tăng ưu đãi và kéo dài tiến độ thanh toán, sức mua biệt thự, nhà phố tại TP.HCM vẫn ở mức thấp. Ảnh minh họa: Quỳnh Danh.

Trong khi đó, theo Avison Young, nguồn cung nhà liền thổ tại khu vực các quận nội thành cũ gần như rất hạn chế do quỹ đất hạn hẹp và thủ tục pháp lý chặt chẽ. Các sản phẩm mới chủ yếu tập trung tại những khu đô thị sinh thái khép kín ở khu vực vệ tinh.

Đáng chú ý, mặt bằng giá sơ cấp của phân khúc nhà ở thấp tầng vẫn duy trì ổn định dù thanh khoản chưa có dấu hiệu phục hồi. Tỷ lệ hấp thụ sơ cấp toàn thị trường theo Avison Young đạt trung bình khoảng 27%, cho thấy hoạt động giao dịch vẫn diễn ra chậm.

Trước áp lực chi phí đầu vào và giá đất, các chủ đầu tư chưa có nhiều động thái giảm trực tiếp giá niêm yết. Thay vào đó, doanh nghiệp kéo dài tiến độ thanh toán từ 3-5 năm, với mức thanh toán mỗi tháng khoảng 1-1,5%, hoặc áp dụng chiết khấu 15-20% thông qua voucher cho khách hàng thanh toán sớm.

Ở thị trường thứ cấp, một số người mua sử dụng vốn vay lớn bắt đầu chịu áp lực trả nợ khi hết thời gian hỗ trợ lãi suất. Nhóm này chấp nhận thương lượng giảm giá khoảng 5-10% để tìm người mua và thu hồi dòng tiền.

Ông David Jackson, Tổng giám đốc Avison Young Việt Nam và Campuchia, cho rằng lãi suất vay mua nhà vẫn neo ở mức 12-15%/năm, khiến nhóm khách hàng sử dụng đòn bẩy tài chính trở nên dè dặt hơn. Tỷ suất cho thuê nhà phố hiện chỉ khoảng 2-3%/năm, chưa đủ hấp dẫn so với chi phí vốn. Vì vậy, người mua có xu hướng ưu tiên tài sản phục vụ nhu cầu tích lũy dài hạn, có pháp lý minh bạch, môi trường sống tốt và kết nối hạ tầng thuận lợi.