Nhà ngoại giao ba đời lãnh đạo Triều Tiên qua đời

Hãng Thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ngày 4/11 đưa tin ông Kim Yong Nam, nhà ngoại giao kỳ cựu của Triều Tiên trong ba đời lãnh đạo, đã qua đời ở tuổi 97.

Ông Kim Yong Nam trong chuyến thăm Venezuela hồi năm 2018. Ảnh: Reuters.

Ông Kim Yong Nam, nguyên Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên (cơ quan lập pháp của Triều Tiên), cựu Ngoại trưởng Triều Tiên, mất ngày 3/11, thọ 97 tuổi.

Sáng 4-11, Nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong Un đã đến viếng linh cữu và bày tỏ “niềm thương tiếc sâu sắc” trước sự ra đi của ông Kim Yong Nam.

Theo hãng tin Yonhap, Triều Tiên sẽ tổ chức quốc tang đưa tiễn ông Kim Yong Nam vào ngày 4/11, linh cữu ông sẽ được an táng vào ngày 5/11.

Năm 1978, ông Kim Yong Nam được bổ nhiệm vào Bộ Chính trị, sau đó trở thành Ngoại trưởng Triều Tiên năm 1983 và giữ cương vị này suốt 15 năm.

Theo giới quan sát, ông Nam có kinh nghiệm sâu rộng trong lĩnh vực ngoại giao. Những người từng gặp ông mô tả ông là người điềm đạm nhưng rất kiên định trong quan điểm.

Từ năm 1998 đến năm 2019, ông Kim Yong Nam giữ vị trí Chủ tịch Ủy ban Thường vụ Hội nghị Nhân dân Tối cao Triều Tiên, thường xuất hiện trong các sự kiện cấp nhà nước khi tiếp đón phái đoàn nước ngoài. Ông Kim Yong Nam từng đảm nhiệm các trọng trách ngoại giao dưới thời nhà lãnh đạo Triều Tiên Kim Il Sung, Kim Jong Il và Kim Jong Un.

Sinh tại Bình Nhưỡng, ông Kim Yong Nam từng học tại Đại học Kim Il Sung (Triều Tiên) và Đại học Quốc gia Moscow (Nga), trước khi bước vào sự nghiệp chính trị.

Trước thông tin về sự ra đi của ông Kim Yong Nam, đại diện phía Hàn Quốc - Bộ trưởng Thống nhất Hàn Quốc Chung Dong Young - bày tỏ sự thương tiếc, đồng thời ca ngợi ông Kim Yong Nam là người đã có nhiều đóng góp cho quan hệ liên Triều.