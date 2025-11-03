Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ đến làng đình chiến Triều Tiên - Hàn Quốc

Ngày 3/11, Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth bắt đầu chuyến thăm Hàn Quốc để thảo luận về vai trò của binh lính Mỹ tại bán đảo Triều Tiên và dự kiến thăm khu phi quân sự (DMZ) giáp Triều Tiên.

Bộ trưởng Chiến tranh Mỹ Pete Hegseth phát biểu tại cuộc họp báo với Bộ trưởng Quốc phòng Nhật Bản Shinjiro Koizumi ở Tokyo (Nhật Bản) ngày 29/10. Ảnh: Reuters.

Theo Reuters, ông Pete Hegseth sẽ cùng Bộ trưởng Quốc phòng Hàn Quốc Ahn Gyu-back tham dự Hội nghị Tham vấn An ninh (SCM) thường niên vào ngày 4/11. Đây là diễn đàn cấp cao nhất giữa hai nước nhằm định hướng cho liên minh quân sự song phương, cũng như năng lực phòng thủ của Hàn Quốc trước những nguy cơ đối với an ninh quốc phòng.

Bộ Quốc phòng Hàn Quốc cho biết thêm rằng hai bên sẽ bàn về khả năng sẵn sàng chiến đấu phối hợp, hợp tác an ninh trong khu vực, cùng một số nội dung về phòng thủ tên lửa và an ninh mạng.

Washington đang cân nhắc điều chỉnh vai trò của 28.500 binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc theo hướng linh hoạt hơn, mục tiêu là để duy trì cân bằng quyền lực tại châu Á giữa một số biến động trong khu vực.

Một số quan chức Mỹ cho biết lực lượng binh sĩ Mỹ tại Hàn Quốc có thể được mở rộng phạm vi hoạt động để đối phó với các mối đe dọa lớn hơn trong khu vực.

Tuy nhiên, phía Hàn Quốc hiện vẫn thận trọng với ý tưởng thay đổi vai trò của binh sĩ Mỹ, đồng thời tiếp tục chú trọng nâng cao năng lực quốc phòng hướng tới mục tiêu giành quyền chỉ huy tác chiến liên quân - một lực lượng bao gồm khoảng 450.000 quân nhân Hàn Quốc nếu có xung đột xảy ra.

Seoul hiện có kế hoạch tăng ngân sách quốc phòng trong năm 2026 ở mức lớn nhất trong nhiều năm. Một phần lý do là để đáp ứng yêu cầu của Tổng thống Mỹ Donald Trump rằng các nước đồng minh cần tăng chi tiêu quốc phòng.

Theo kế hoạch, ông Pete Hegseth sẽ cùng ông Ahn Gyu-back thị sát làng đình chiến Bàn Môn Điếm (Panmunjom), ở phía Tây Bắc tỉnh Gyeonggi thuộc Khu phi quân sự (DMZ) tại Hàn Quốc. Hiện Bàn Môn Điếm vẫn đóng vai trò như “Cột mốc số 0” của Bán đảo Triều Tiên trong suốt 7 thập kỷ qua.

Ban đầu, phòng họp ở Bàn Môn Điếm chỉ là một chiếc lều tồi tàn. Sau khi có lệnh ngừng bắn, các tòa nhà mới bắt đầu được xây dựng, gồm cả Hội trường của Ủy ban đình chiến quân sự Bộ Tư lệnh Liên hợp quốc và Ủy ban giám sát các quốc gia trung lập Liên Hợp Quốc.

Trong các năm 1965 và 1969, các tòa nhà lớn như: Ngôi nhà tự do, Panmungak (bên phía Triều Tiên) cũng lần lượt được xây dựng. Vào những năm 1980, khi đối thoại giữa hai miền Triều Tiên được tiến hành thường xuyên hơn, Ngôi nhà Hòa Bình và Lầu gác Thống nhất (Tongilgak) được xây dựng để làm địa điểm tổ chức các cuộc đàm phán giữa hai miền.

Trong khi đó, Triều Tiên vẫn duy trì sự im lặng, không đáp lại những nỗ lực đối thoại từ Tổng thống Mỹ Donald Trump và Tổng thống Hàn Quốc Lee Jae Myung. Theo giới quan sát, Triều Tiên cũng đang tập trung đẩy mạnh phát triển năng lực quân sự ở mức “chưa từng thấy”.