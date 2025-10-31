Mỹ gửi thông điệp cứng rắn tới Trung Quốc

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Washington sẽ "kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình", đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì cân bằng quyền lực trong khu vực.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth. Ảnh: Reuters

Trong cuộc họp với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc Đổng Quân ngày 31/10 tại Kuala Lumpur, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth cho biết Washington sẽ "kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình", đồng thời nhấn mạnh tầm quan trọng của việc duy trì cân bằng quyền lực trong khu vực.

Cuộc họp diễn ra sau hội nghị trực tuyến hồi tháng 9, là dấu hiệu mới nhất cho thấy trao đổi quốc phòng giữa hai bên đang dần được cải thiện, trong bối cảnh căng thẳng khu vực leo thang và việc triển khai quân sự gia tăng trên khắp Đông Á.

Ông Hegseth nói với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Quốc rằng Mỹ lo ngại về các hoạt động của Trung Quốc tại Biển Đông đang tranh chấp và xung quanh Đài Loan (Trung Quốc). Trong một bài đăng trên mạng xã hội X, Bộ trưởng Hegseth mô tả cuộc họp của họ là "tốt đẹp và mang tính xây dựng".

"Chúng tôi sẽ tiếp tục thảo luận với Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc về các vấn đề quan trọng chung", ông viết sau khi họ gặp nhau bên lề hội nghị các bộ trưởng quốc phòng ASEAN tại thủ đô Malaysia.

Quan chức này nói thêm Mỹ không tìm kiếm xung đột. “Mỹ sẽ tiếp tục kiên quyết bảo vệ lợi ích của mình và đảm bảo Mỹ có đủ năng lực trong khu vực để làm như vậy”.

Về phía Trung Quốc, Bộ Quốc phòng nước này cho biết ông Đổng Quân đã nói với người đồng cấp Mỹ rằng Washington phải thận trọng trong cả lời nói và hành động liên quan đến Đài Loan. Bộ Ngoại giao Trung Quốc dẫn lời ông Đổng nói rằng Trung Quốc cam kết phát triển hòa bình, đồng thời kiên quyết bảo vệ lợi ích an ninh quốc gia.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth gặp người đồng cấp Trung Quốc Đổng Quân tại Kuala Lumpur, Malaysia, ngày 31/10/2025. Ảnh: X/Bộ trưởng Pete Hegseth

Những phát biểu này được đưa ra sau khi Tổng thống Donald Trump ngày 30/10 tuyên bố Đài Loan không nằm trong chương trình nghị sự cuộc gặp của ông với Chủ tịch Tập Cận Bình tại thành phố Busan, Hàn Quốc.

Trong cuộc gặp, Bộ trưởng Hegseth cũng cho biết ông bày tỏ quan ngại về các hành động của Trung Quốc đối với các đồng minh và đối tác khu vực của Washington, dường như ám chỉ đến các cuộc đụng độ liên tục với Philippines ở Biển Đông và căng thẳng với Australia về các chuyến bay giám sát.

Lầu Năm Góc đã thúc đẩy việc cải thiện liên lạc với Trung Quốc về hiện đại hóa quân sự và vị thế khu vực của nước này, bao gồm việc minh bạch hơn về việc tăng cường vũ khí hạt nhân và các cuộc thảo luận ở cấp chiến trường hơn với các chỉ huy quân sự.

Bộ Quốc phòng Trung Quốc cho biết cuộc gặp giữa hai nhà lãnh đạo Mỹ, Trung Quốc đã đưa ra "hướng dẫn chiến lược" để cải thiện quan hệ quốc phòng và các bước đi thực tế hiện nên được thực hiện.

Trong một tuyên bố riêng biệt, ngay trước khi gặp Chủ tịch Tập Cận Bình, Tổng thống Trump cho biết ông đã ra lệnh cho quân đội Mỹ tiếp tục thử nghiệm hạt nhân nếu Nga và Trung Quốc khởi động lại các cuộc thử nghiệm của riêng họ.

Ông Trump đã mô tả Trung Quốc là "một cường quốc hạt nhân thứ ba" sau Nga nhưng cho biết họ sẽ đuổi kịp trong vòng 5 năm.