Nhà máy lọc dầu 'nổ như bom nguyên tử' tại Mỹ

Ngọn lửa bùng lên cao gần 100 m tại nhà máy Chevron El Segundo, rung chuyển cả khu vực, khiến hàng nghìn cư dân quanh Los Angeles hoảng loạn và phải trú ẩn khẩn cấp.

Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Chevron ở El Segundo, ngoại ô Los Angeles, ngày 2/10. Ảnh: Reuters.

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng kèm tiếng nổ lớn xảy ra tại nhà máy lọc dầu Chevron El Segundo, bang California, Mỹ, đêm 2/10, khiến bầu trời rực sáng, khói đen cuồn cuộn và buộc người dân lân cận phải trú ẩn khẩn cấp trong ba giờ.

Đám cháy bùng phát vào khoảng 21h30 tại khu phức hợp Chevron, ngoại ô Los Angeles. Cột lửa khổng lồ bốc cao kèm vụ nổ dữ dội khiến nhiều người dân xung quanh hoảng loạn. “Tôi cứ ngỡ rằng chúng tôi bị tấn công hạt nhân”, Mark Rogers, một cư dân địa phương, chia sẻ với Los Angeles Times.

Nhiều video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh quả cầu lửa khổng lồ bùng nổ. “Ngọn lửa cao đến gần 100 m”, Kevin Mohr, sống ở Manhattan Beach gần đó, kể lại.

Ngay sau vụ nổ, lực lượng cứu hỏa phát lệnh yêu cầu người dân trong khu vực đóng kín cửa, đưa tất cả thành viên trong gia đình và vật nuôi vào nhà, đồng thời duy trì lệnh trú ẩn trong vòng ba giờ. Nhờ nỗ lực ứng cứu, ngọn lửa sau đó đã được khống chế.

Nhà máy lọc dầu Chevron El Segundo rộng hơn 400 hecta, nằm ven Thái Bình Dương, giữa hai khu dân cư đông đúc. Hiện nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo dữ liệu, đây là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất khu vực, với công suất khoảng 290.000 thùng mỗi ngày. Các sản phẩm chủ yếu gồm xăng, dầu diesel và nhiên liệu phản lực. Hệ thống lưu trữ của Chevron tại đây có sức chứa lên tới 12,5 triệu thùng, phân bổ trong khoảng 150 bể chứa cỡ lớn.