Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Thế giới

Nhà máy lọc dầu 'nổ như bom nguyên tử' tại Mỹ

  • Thứ bảy, 4/10/2025 09:26 (GMT+7)
  • 23 phút trước

Ngọn lửa bùng lên cao gần 100 m tại nhà máy Chevron El Segundo, rung chuyển cả khu vực, khiến hàng nghìn cư dân quanh Los Angeles hoảng loạn và phải trú ẩn khẩn cấp.

Hỏa hoạn tại nhà máy lọc dầu Chevron ở El Segundo, ngoại ô Los Angeles, ngày 2/10. Ảnh: Reuters.

Một vụ hỏa hoạn nghiêm trọng kèm tiếng nổ lớn xảy ra tại nhà máy lọc dầu Chevron El Segundo, bang California, Mỹ, đêm 2/10, khiến bầu trời rực sáng, khói đen cuồn cuộn và buộc người dân lân cận phải trú ẩn khẩn cấp trong ba giờ.

Đám cháy bùng phát vào khoảng 21h30 tại khu phức hợp Chevron, ngoại ô Los Angeles. Cột lửa khổng lồ bốc cao kèm vụ nổ dữ dội khiến nhiều người dân xung quanh hoảng loạn. “Tôi cứ ngỡ rằng chúng tôi bị tấn công hạt nhân”, Mark Rogers, một cư dân địa phương, chia sẻ với Los Angeles Times.

Nhiều video lan truyền trên mạng xã hội ghi lại cảnh quả cầu lửa khổng lồ bùng nổ. “Ngọn lửa cao đến gần 100 m”, Kevin Mohr, sống ở Manhattan Beach gần đó, kể lại.

Vụ nổ như 'bom nguyên tử' biến bầu trời California thành biển lửa Vụ nổ lớn kèm hỏa hoạn dữ dội tại nhà máy lọc dầu Chevron ở California thổi bùng cột lửa cao gần 100m, khói đen cuồn cuộn bao trùm, buộc hàng nghìn cư dân quanh Los Angeles hoảng loạn trú ẩn khẩn cấp.

Ngay sau vụ nổ, lực lượng cứu hỏa phát lệnh yêu cầu người dân trong khu vực đóng kín cửa, đưa tất cả thành viên trong gia đình và vật nuôi vào nhà, đồng thời duy trì lệnh trú ẩn trong vòng ba giờ. Nhờ nỗ lực ứng cứu, ngọn lửa sau đó đã được khống chế.

Nhà máy lọc dầu Chevron El Segundo rộng hơn 400 hecta, nằm ven Thái Bình Dương, giữa hai khu dân cư đông đúc. Hiện nguyên nhân vụ nổ vẫn đang được cơ quan chức năng điều tra.

Theo dữ liệu, đây là một trong những nhà máy lọc dầu lớn nhất khu vực, với công suất khoảng 290.000 thùng mỗi ngày. Các sản phẩm chủ yếu gồm xăng, dầu diesel và nhiên liệu phản lực. Hệ thống lưu trữ của Chevron tại đây có sức chứa lên tới 12,5 triệu thùng, phân bổ trong khoảng 150 bể chứa cỡ lớn.

Nổ súng tại bang North Carolina, ít nhất 3 người thiệt mạng

Ít nhất 3 người đã thiệt mạng và 8 người bị thương trong một vụ nổ súng xảy ra tối 28/9 tại quán bar ven sông ở thành phố Southport, bang North Carolina của Mỹ.

16:43 28/9/2025

Nổ lớn tại thủ đô Tây Ban Nha, 26 người thương vong

Một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại tầng trệt tòa nhà 3 tầng ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha), khiến 1 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

18:21 14/9/2025

Một năm sau loạt vụ nổ máy nhắn tin rung chuyển cả Lebanon

Kể từ loạt vụ nổ máy nhắn tin trên khắp Lebanon hồi tháng 9/2024, Israel đã kìm hãm ảnh hưởng của lực lượng Hezbollah và tiếp tục hiện diện tại miền Nam nước này bất chấp thỏa thuận trước đó.

05:51 19/9/2025

Đọc để hiểu rõ hơn lịch sử nước Mỹ

Mục Thế giới giới thiệu cuốn sách "Lẽ thường" - cuốn sách của tác giả Thomas Paine được xuất bản lần đầu vào năm 1776 và đã có vai trò quan trọng trong thời kỳ lập quốc của Mỹ. Cho đến hôm nay, cuốn sách vẫn còn nguyên giá trị lịch sử đối với những ai quan tâm đến lịch sử nước Mỹ.

Phương Linh

nổ nhà máy dầu Mỹ Chevron Los Angeles nhà máy lọc dầu Chevron El Segundo California

  • Mỹ

    Mỹ
    • Thủ đô: Washington, D.C.
    • Diện tích: 9.833.520 km²
    • Dân số: 325,72 triệu (WorldBank, 2017)
    • GDP: 19.390 tỷ USD (WorldBank, 2017)
    • Đơn vị tiền tệ: USD
    • Mã điện thoại: +1
    • Ngôn ngữ: Tiếng Anh

Đọc tiếp

Ong Trump lai gay tranh cai voi video AI hinh anh

Ông Trump lại gây tranh cãi với video AI

27 phút trước 09:21 4/10/2025

0

Ông Trump tiếp tục khuấy động dư luận với video AI trêu chọc đối thủ là lãnh đạo Dân chủ Hakeem Jeffries, đồng thời khéo léo nhắc tới khả năng tranh cử năm 2028.

Trung Quoc tranh thu tan dung 'mon qua tu Trump' hinh anh

Trung Quốc tranh thủ tận dụng 'món quà từ Trump'

1 giờ trước 08:47 4/10/2025

0

Chính phủ lẫn các trường đại học Trung Quốc đang nhanh chóng chiêu mộ nhiều chuyên gia hàng đầu về khoa học - công nghệ giữa lúc Nhà Trắng thay đổi chính sách trong lĩnh vực học thuật.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý