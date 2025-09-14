Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Nổ lớn tại thủ đô Tây Ban Nha, 26 người thương vong

  • Chủ nhật, 14/9/2025 18:21 (GMT+7)
  • 46 phút trước

Một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại tầng trệt tòa nhà 3 tầng ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha), khiến 1 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

no lon o Madrid anh 1

Hiện trường vụ nổ. Ảnh: Reuters.

Chiều 13/9, một vụ nổ nghiêm trọng xảy ra tại tầng trệt tòa nhà 3 tầng ở thủ đô Madrid (Tây Ban Nha), khiến 1 người thiệt mạng và 25 người bị thương.

Lực lượng cứu hộ đã nhanh chóng có mặt, huy động chó nghiệp vụ tham gia công tác cứu hộ cứu nạn.

Bước đầu đã tìm thấy thi thể một người đàn ông nhờ chó nghiệp vụ và đưa 4 người ra khỏi đống đổ nát.

Vụ nổ cũng gây hư hại quán càphê, cửa hàng và nhiều công trình lân cận.

Theo hãng tin EFE, nguyên nhân ban đầu được cho là rò rỉ khí gas.

Cảnh sát đang điều tra vụ việc.

https://www.vietnamplus.vn/no-lon-tai-thu-do-tay-ban-nha-khien-26-nguoi-thuong-vong-post1061760.vnp

TTXVN

