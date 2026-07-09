Nhà máy điện hạt nhân của Iran bị tấn công

Một quan chức địa phương tại Bushehr (Iran) cáo buộc Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích gần nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran.

Cầu trên tuyến đường sắt Iran trúng không kích của Mỹ

Iran cáo buộc Mỹ tấn công gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr

IRGC: Các cuộc tấn công sẽ "gây gián đoạn" trên eo biển Hormuz

Mỹ không kích gần 90 mục tiêu quân sự tại Iran Ngày 8/7, CENTCOM công bố video các cuộc không kích mới đã nhắm vào hệ thống phòng không, kho tên lửa, máy bay không người lái và hạ tầng quân sự dọc bờ biển Iran.

Cầu trên tuyến đường sắt Iran trúng không kích của Mỹ

Theo hãng thông tấn Fars, các cuộc không kích của Mỹ nhằm vào Iran đã đánh trúng cầu đường sắt Aq Taqeh Khan ở tỉnh Golestan, miền bắc Iran.

Cây cầu này kết nối các tuyến thương mại quan trọng của Tehran và các đối tác thương mại lớn nhất của Iran tại khu vực. Fars cho biết công tác sửa chữa cây cầu sẽ sớm được hoàn tất.

Vì tuyến đường sắt đến thành phố Mashhad bị ảnh hưởng, giới chức Iran phải điều xe buýt chở người dân tới Mashhad dự các nghi thức trong ngày cuối của lễ tang cố Lãnh tụ Tối cao Iran. Ảnh: Reuters.

Theo Al Jazeera, Bộ Ngoại giao Iran lên án các cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào lãnh thổ nước này là "tội ác chiến tranh", cáo buộc Washington vi phạm thỏa thuận sơ bộ đã ký kết giữa hai nước.

Iran cho biết các cuộc tấn công của quân đội Mỹ nhằm vào nhiều địa điểm trên lãnh thổ nước này, trong đó, hai cây cầu đường sắt trên tuyến dẫn tới thành phố Mashhad ở đông bắc Iran bị hư hại.

Các vụ tấn công khiến ít nhất 14 người thiệt mạng và hàng chục người bị thương. Trước đó, hôm 8/7, Tổng thống Donald Trump tuyên bố bản ghi nhớ này "đã chấm dứt hiệu lực".

Iran cáo buộc Mỹ tấn công gần nhà máy điện hạt nhân Bushehr

Hãng thông tấn nhà nước IRNA dẫn lời ông Ehsan Jahanian, một quan chức địa phương tại Bushehr (Iran), cáo buộc Mỹ đã tiến hành một cuộc không kích gần nhà máy điện hạt nhân duy nhất của Iran.

Nhà máy điện hạt nhân Bushehr của Iran. Ảnh: Reuters.

Theo ông Jahanian, vụ tấn công xảy ra vào khoảng giữa trưa 9/7 theo giờ địa phương, vài giờ sau khi Bộ Tư lệnh Trung tâm Mỹ (CENTCOM) tuyên bố đã kết thúc chiến dịch tấn công Iran. Phía Mỹ hiện chưa đưa ra phản hồi.

Là nhà máy điện hạt nhân duy nhất đang hoạt động của Iran, cơ sở Bushehr nhiều lần trở thành mục tiêu tấn công của Israel và Mỹ trong thời gian xung đột với Iran, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ xảy ra sự cố hạt nhân. Hiện giới chức Tehran cho biết nhà máy điện Bushehr không bị thiệt hại.

IRGC: Các cuộc tấn công "gây gián đoạn" trên eo biển Hormuz

Theo Al Jazeera, Lực lượng Vệ binh Cách mạng Hồi giáo Iran (IRGC) cho biết các cuộc không kích của Mỹ không chỉ kéo theo "các đòn đáp trả mạnh mẽ" từ Iran, mà còn làm gián đoạn hoạt động hàng hải qua eo biển Hormuz.

Trong tuyên bố mới nhất, IRGC cho biết trước khi Mỹ bắt đầu tiến hành không kích Iran trong ngày 7/7, lưu lượng tàu thuyền qua eo biển Hormuz đã được khôi phục đáng kể, nhưng các diễn biến mới nhất sẽ gây ảnh hưởng tới việc khôi phục hoạt động hàng hải tại eo biển.

Bên cạnh đó, dường như các đòn tấn công đáp trả của Iran vẫn đang tiếp diễn. Al Jazeera cho biết phóng viên của họ đang ghi nhận còi báo động đã vang lên tại nhiều khu vực ở Jordan.

Bộ Ngoại giao Kuwait cũng cho biết từ rạng sáng 9/7, nước này đã phát hiện 3 tên lửa đạn đạo, một tên lửa hành trình và 10 máy bay không người lái đi vào không phận. Các mối đe dọa đều đã được xử lý, nhưng mảnh văng từ quá trình đánh chặn khiến một người bị thương. Những vụ việc tương tự cũng xảy ra tại Bahrain và Qatar vào khoảng 3h30 sáng 9/7.

Cảng Iran bốc khói sau đợt không kích mới của Mỹ Nhiều vụ nổ được ghi nhận dọc bờ biển Vùng Vịnh, trong đó có cảng Kuhestak. Video hiện trường cho thấy cột khói lớn xuất hiện sau đợt không kích mới của Mỹ ngày 8/7.

Ngày 17/6, Mỹ và Iran ký Bản ghi nhớ Islamabad với sự trung gian của Pakistan, cam kết giải quyết bất đồng bằng đối thoại và giảm căng thẳng khu vực. Thỏa thuận được cộng đồng quốc tế, trong đó có Việt Nam, hoan nghênh như một bước tiến quan trọng nhằm duy trì hòa bình, ổn định ở Trung Đông và bảo đảm an ninh hàng hải, năng lượng toàn cầu. Tại vòng đàm phán cấp cao ở Thụy Sĩ ngày 22/6, cả Washington và Tehran đều đánh giá các cuộc thảo luận đạt kết quả tích cực, mở đường cho một thỏa thuận toàn diện về an ninh khu vực, tự do hàng hải qua eo biển Hormuz. Hai bên cũng nhất trí thành lập cơ chế giảm xung đột liên quan Lebanon dưới sự hỗ trợ của Qatar và Pakistan.