Nhà mạng phải bảo đảm thông tin liên lạc cho sự kiện A80

Bộ Khoa học và Công nghệ chỉ đạo các doanh nghiệp mở rộng dung lượng đường truyền, băng thông kết nối trong nước và quốc tế, sẵn sàng xử lý sự cố, ứng cứu thông tin.

Ảnh minh hoạ: Minh Sơn/Vietnam+.

Bộ Khoa học và Công nghệ vừa có văn bản đề nghị các doanh nghiệp viễn thông tăng cường phương án bảo đảm thông tin liên lạc để đảm bảo thông tin thông suốt, không nghẽn mạng tại các sự kiện, khu vực tập trung đông người trong dịp Kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9 (sự kiện A80).

Bộ Khoa học và Công nghệ đã chỉ đạo các doanh nghiệp mở rộng dung lượng đường truyền, băng thông kết nối trong nước và quốc tế. Triển khai xe BTS lưu động, sẵn sàng xử lý sự cố, ứng cứu thông tin. Các doanh nghiệp phải phối hợp ngăn chặn, cảnh báo các hành vi lợi dụng mạng viễn thông để lừa đảo, phát tán thông tin trái pháp luật. Bảo đảm an ninh, an toàn, phòng chống cháy nổ, thiên tai, cứu nạn.

Các doanh nghiệp viễn thông phải xây dựng kế hoạch mở rộng dung lượng đường truyền, băng thông kết nối trong nước và quốc tế, bảo đảm không bị nghẽn mạng tại các thời điểm có lượng thuê bao truy cập lớn.

Phải tăng cường các xe BTS lưu động đến các khu vực tập trung đông người như quảng trường, công viên, vườn hoa, phố đi bộ, các khu vực bắn pháo hoa... đặc biệt là tại các khu vực tổ chức lễ diễu binh, diễu hành của các lực lượng để sẵn sàng bổ sung lưu lượng phát sinh, bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, không bị nghẽn mạng, đáp ứng tối đa nhu cầu liên lạc của người sử dụng dịch vụ viễn thông.

Ảnh minh hoạ: Minh Sơn/Vietnam+.

Bộ Khoa học và Công nghệ cũng chỉ đạo các đơn vị sẵn sàng các phương án xử lý sự cố, ứng cứu thông tin, ứng cứu lẫn nhau giữa các doanh nghiệp trên cùng địa bàn khi cần thiết như roaming, chia sẻ, sử dụng chung hạ tầng... nhằm bảo đảm đáp ứng tối đa nhu cầu phát sinh về dịch vụ viễn thông của các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và người sử dụng dịch vụ.

Phối hợp với các đơn vị liên quan nhằm kịp thời phát hiện, ngăn chặn các hành vi lợi dụng mạng lưới viễn thông và Internet để gửi, phát tán thông tin có nội dung trái pháp luật, phát tán virus phá hoại các cổng/trang thông tin điện tử. Sẵn sàng hỗ trợ, hướng dẫn, cảnh báo người sử dụng dịch vụ về các hành vi lừa đảo trên không gian mạng của các đối tượng lợi dụng mạng viễn thông thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản để chủ động phòng, tránh.

Theo dự kiến, sẽ có khoảng 2,9 triệu người đổ về khu vực diễu binh, diễu hành, trong đó có khoảng 900.000 người di chuyển từ các tỉnh thành khác. So với ngày thường, nhu cầu của người dân không chỉ là lướt web hay xem phim, mà sẽ là livestream, gọi video, đăng ảnh, video chất lượng cao.

Phía Viettel cho biết sẽ phát sóng mới 500 trạm BTS 5G, và lần đầu tiên tại Việt Nam, 1.200 trạm nhỏ 5G (smallcell 5G) được triển khai tại các địa điểm tập trung đông người. Bên cạnh đó, 700 trạm 4G tạm thời, 25 xe phát sóng cơ động cũng được huy động để phục vụ nhân dân dịp Đại lễ 2/9.

Như vậy, với 1.700 trạm 5G cả lớn và nhỏ được lắp mới phục vụ Đại lễ, 5G Viettel sẽ phủ sóng toàn bộ các địa điểm diễu binh, diễu hành cũng như các sự kiện chào mừng trước thềm ngày Quốc khánh.

Các trạm nhỏ 5G được triển khai dọc các tuyến đường giúp nâng cao dung lượng và tốc độ Internet tại các điểm tập trung đông người, chia sẻ tải cho mạng 4G.

Lần đầu tiên, AI được Viettel sử dụng để dự đoán tương lai. Dựa vào các dữ liệu lịch trình sự kiện, lượng vé máy bay, phòng khách sạn, bài viết, lượt yêu thích trên mạng xã hội, các kỹ sư Viettel đã sử dụng các mô hình AI để dự đoán vị trí đông người nhất, thời điểm lưu lượng lớn nhất, hành vi di chuyển. Từ đó, tài nguyên mạng lưới sẽ được đảm bảo hợp lý.

Cứ 5 phút, AI sẽ tự động điều chỉnh vùng phủ sóng, hướng sóng đến đúng nơi có người dùng, giảm nhiễu cho các khu vực lân cận. Bên cạnh đó, khi các trạm phát sóng có dấu hiệu quá tải, hệ thống sẽ lập tức điều hướng bớt người dùng sang các trạm bên cạnh.

Đại diện VNPT cho hay để tăng cường năng lực mạng di động VinaPhone tại 10 khu vực trọng điểm ở Hà Nội, nơi diễn ra các hoạt động trọng tâm như Lễ diễu binh, diễu hành và các chương trình nghệ thuật lớn, VNPT đã đưa 5.500 trạm phát sóng di động 3G/4G/5G ở Hà Nội để phục vụ khách hàng.

Bên cạnh đó, VNPT đã phát sóng bổ sung 1.100 cell 4G, đưa thêm xe phát sóng lưu động tại 106 điểm và triển khai lắp đặt hệ thống IBS/smallcell tại các vị trí trọng yếu như Trung tâm Triển lãm Quốc gia, Nhà ga T2 Nội Bài.

Phía MobiFone cho biết đã triển khai loạt giải pháp công nghệ tiên tiến nhằm đảm bảo cung cấp dịch vụ liên lạc, tối ưu hóa chất lượng kết nối đồng thời mang lại những trải nghiệm công nghệ tiên tiến bậc nhất.

Ảnh minh hoạ: PV/Vietnam+.

Với việc triển khai 5G thế hệ mới kết hợp với AI, công nghệ mới của MobiFone có khả năng dự báo và xử lý lưu lượng mạng trong thời gian thực, qua đó giúp tối ưu hóa các điểm phát sóng, tự động điều chỉnh các tham số mạng, giúp nâng cao hiệu suất và giảm thiểu hiện tượng nghẽn mạng. Bên cạnh đó, MobiFone cũng đã phối hợp với nhà mạng Rakuten của Nhật Bản để đưa giải pháp Open RAN 5G vào triển khai trên mạng lưới để mang lại trải nghiệm tốt nhất cho khách hàng.

Song song với các giải pháp công nghệ, MobiFone đã lắp đặt hơn 200 trạm phát sóng lưu động tại các điểm tổ chức sự kiện, đồng thời huy động hàng trăm kỹ sư và nhân viên kỹ thuật được trang bị đầy đủ và luôn túc trực 24/7 tại hiện trường, bảo đảm dịch vụ viễn thông và Internet luôn thông suốt trong thời gian diễn ra Đại lễ.