‘Nhà ma’ lên ngôi ở Hong Kong

Trong bối cảnh Hong Kong (Trung Quốc) được mệnh danh là thành phố có giá bất động sản đắt đỏ hàng đầu thế giới, nhiều người sẵn sàng ở những căn hộ “bị ma ám” để giảm giá thuê nhà.

Giá bất động sản ở Hong Kong giảm trung bình 20% nếu bị đồn thổi "bị ma ám", và lên tới 34% trong trường hợp có án mạng. Ảnh: SCMP.

Đặc khu Hong Kong của Trung Quốc với đặc điểm đất chật người đông là một trong những thị trường bất động sản đắt đỏ nhất thế giới. Thuê một căn hộ nhỏ và xa trung tâm có thể tiêu tốn cả nửa tháng lương. Với một số người, họ đã tìm ra một cách chắc chắn có thể mặc cả giá thuê: Chọn căn nhà từng xảy ra vụ giết người hoặc cái chết bất thường.

Những căn nhà kiểu này, thường là căn hộ bên trong các tòa chung cư cao tầng, thường ế ẩm tới mức bất cứ ai sẵn sàng chuyển vào trong đều có thể thương lượng giá.

“Mức giảm có thể rất lớn. Nhiều người không ngần ngại thuê những căn hộ như vậy với giá thấp hơn thị trường”, Ng Goon-lau, nhà đầu tư được mệnh danh là “Vua nhà ma”, chia sẻ với CNN.

Niềm tin tâm linh

Danh sách các ngôi nhà “bị ma ám” xuất hiện trên trang web của hầu hết đại lý bất động sản. Những ngôi nhà này từng là hiện trường án mạng hoặc có người qua đời một cách bất thường.

Trang web rao vặt bất động sản Spacious.hk đã biên soạn một danh sách dài 92 trang có từ năm 2006, nêu chi tiết về nguyên nhân tử vong của từng trường hợp. Tại một thành phố nổi tiếng với những tòa nhà chung cư san sát, nhiều trường hợp ghi nhận nguyên nhân tử vong là "ngã từ trên cao".

Các công ty bất động sản khác cũng đưa ra lời khuyên về cách nhận biết căn hộ “bị ma ám”, trong đó có kiểm tra giấy chứng tử và hỏi han hàng xóm xung quanh về lịch sử căn hộ.

Hong Kong chịu ảnh hưởng nặng nề của Phật giáo và Đạo giáo. Do đó, việc sinh sống trong căn nhà gắn liền với những cái chết kinh hoàng khơi dậy nhiều nỗi sợ.

Theo thầy phong thủy Andrew Kwan, nhiều cá nhân tin rằng những người chết một cách bi thảm sẽ không bao giờ nguôi ngoai. “Họ sẽ nung nấu lòng căm thù. (Linh hồn) có thể vẫn loanh quanh trong căn hộ”, ông Kwan chia sẻ.

Luật pháp Hong Kong không quy định tiết lộ thông tin, nhưng các cơ quan quản lý yêu cầu đại lý bất động sản cung cấp thông tin chính xác khi khách hàng hỏi. Ảnh: Reuters.

Nỗi sợ này biến thành một thị trường bất động sản béo bở cho các nhà đầu tư và người thuê nhà săn lùng bất động sản giá rẻ.

“Giá bất động sản trung bình giảm 20% nếu bị đồn ‘ma ám’, và lên tới 34% trong trường hợp xảy ra án mạng”, Utpal Bhattacharya, giáo sư tài chính tại Đại học Khoa học và Công nghệ Hong Kong, cho biết.

Những bất động sản nằm trên cùng một tầng cũng bị ảnh hưởng tới 10%, còn cùng một tòa nhà có thể giảm 7%, ông Bhattacharya nói.

“Người Trung Quốc có niềm tin khá mạnh mẽ vào phong thủy. Hầu hết người mua rất ghét những ngôi nhà ‘bị ma ám”, vị giáo sư cho biết thêm.

Luật pháp Hong Kong không quy định tiết lộ thông tin xoay quanh bất động sản, nhưng các cơ quan quản lý yêu cầu đại lý bất động sản cung cấp thông tin chính xác về mọi trường hợp tử vong khi khách hàng hỏi. Những chi tiết này rất quan trọng vì nguyên nhân cái chết, từ tai nạn đến giết người có chủ đích, đều có thể quyết định mức giá.

Biến nỗi sợ thành tiền

Trong bối cảnh đó, Ng nhìn thấy cơ hội. Anh mua lại những nhà “bị ma ám” và cho thuê với giá thấp hơn giá thị trường tới 30%. Tuy nhiên, tâm lý chung của người dân thành phố là tránh xa, hoặc ít nhất là thận trọng. Điều này đặc biệt đúng với bất động sản liên quan đến một số vụ án mạng rùng rợn nhất thành phố.

Năm 2014, chủ ngân hàng người Anh Rurik Jutting đã sát hại dã man hai phụ nữ Indonesia và giấu một thi thể trong vali tại căn hộ cao cấp ở J Residence. J Residence tọa lạc ở Wan Chai, một khu phố đêm nổi tiếng ở Hong Kong.

Sau khi những chi tiết rùng rợn về vụ giết người được tiết lộ, giá trị căn hộ đã giảm từ 1,16 triệu USD xuống còn 770.000 USD , với giá thuê hàng tháng 3.740 USD giảm 50%, Bloomberg đưa tin thời điểm đó.

Bên trong khu nhà ở J Residence ở Wan Chai, nơi Rurik Jutting sát hại hai phụ nữ Indonesia. Ảnh: SCMP.

Một căn hộ khác ở Tsuen Wan, một khu dân cư tại Tân Giới, được bán với giá lỗ 142.000 USD , giảm 40% so với giá gốc. Căn hộ này là hiện trường của vụ giết người vì tiền vào năm 2016, liên quan đến ba người đàn ông giết bạn, rồi chôn xác nạn nhân trong một khối xi măng và cất giữ trong căn hộ.

Chủ sở hữu của những căn hộ này gần như chắc chắn sẽ mất tiền. Họ rất khó thuyết phục người mua, một phần vì các ngân hàng cũng có xu hướng dè dặt.

Eric Pau - Phó giám đốc cấp cao tại Ricacorp Properties, một công ty bất động sản lớn ở Hong Kong - cho biết nhiều ngân hàng coi mua nhà từng xảy ra án mạng là khoản đầu tư rủi ro cao. “Trong hầu hết trường hợp, các khoản thế chấp sẽ không được chấp thuận”, ông nói.

Tuy nhiên, Pau cho rằng nhiều người lại coi đây là cơ hội. Là một nhà đầu tư, Ng có chiến lược chọn lọc loại “nhà bị ma ám”. Ông hạn chế mua những bất động sản liên quan tới giết người và tìm kiếm những nơi đã xảy ra sự việc từ lâu.

“Một số ‘ngôi nhà ma’ tồn tại lâu đến nỗi mọi người quên mất chuyện gì đã xảy ra. Điều quan trọng nhất là khiến mọi người không cảm thấy buồn bã hay khó chịu”, ông nói.

Nhưng giống mọi khoản đầu tư, rủi ro luôn đi kèm, và Ng cũng từng thất bại nặng nề.

Ông kể có lần, một người thuê nhà phá hợp đồng chỉ vài ngày sau khi chuyển đến. Người thuê nhà không tiết lộ cho Ng lý do, nên ông đã hỏi hàng xóm.

“Hàng xóm kể lại cậu con trai 3 tuổi của người thuê nhà này đã mở một cuốn sách rất khó vào giữa đêm và ngồi đọc chăm chú. Anh ấy nghĩ con trai mình bị ma ám”, Ng nói.