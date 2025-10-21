Bị lừa tình trên mạng, cụ bà 81 tuổi ở Hong Kong mất hơn 640.000 USD

Một cụ bà 81 tuổi ở Hong Kong (Trung Quốc) đã bị lừa mất hơn 5 triệu HKD (khoảng 643.445 USD) sau khi trở thành nạn nhân của một vụ lừa đảo tình cảm tinh vi trên mạng.

Cụ bà nhận được tin nhắn WhatsApp từ một người đàn ông tự xưng là sĩ quan PLA. Ảnh: Reuters.

Theo bài đăng trên trang CyberDefender hôm 20/10, cảnh sát cho biết cụ bà nhận được tin nhắn WhatsApp từ một người đàn ông tự xưng là sĩ quan Quân Giải phóng Nhân dân Trung Quốc (PLA), mời bà đến thăm doanh trại quân đội.

Hai người nhanh chóng nảy sinh “tình cảm” qua những tin nhắn thân mật, ngọt ngào được trao đổi thường xuyên, theo South China Morning Post.

Sau đó, đối tượng lừa đảo nói muốn rời quân ngũ để bắt đầu kinh doanh và nhờ bà hỗ trợ tài chính. Tin tưởng người đàn ông này, bà đã làm theo hướng dẫn, nhiều lần chuyển tiền vào tài khoản do đối tượng chỉ định.

Vụ việc trở nên nghiêm trọng hơn khi một người khác giả làm “cấp trên” của đối tượng này liên lạc với bà, thông báo rằng người đàn ông đã qua đời và để lại cho bà một khoản thừa kế hơn 9 triệu HKD.

Tuy nhiên, bà phải nộp nhiều khoản phí để nhận được số tiền đó.

Tin tưởng hoàn toàn, bà tiếp tục chuyển tiền cho đến khi toàn bộ tiền tiết kiệm của bà cạn sạch. Chỉ đến khi tâm sự với con trai, bà mới phát hiện mình đã bị lừa. Tổng cộng, thiệt hại của bà lên tới hơn 5 triệu HKD.

Theo cảnh sát Hong Kong, chỉ trong 10 ngày qua, đã có hơn 40 vụ lừa đảo tình cảm qua mạng được báo cáo, với tổng thiệt hại gần 40 triệu HKD. Trong đó, hơn 40% nạn nhân trên 55 tuổi, chiếm hơn 24 triệu HKD trong tổng số thiệt hại.

“Cô đơn chính là điểm yếu mà kẻ lừa đảo lợi dụng trong các vụ lừa tình qua mạng. Các gia đình nên dành nhiều thời gian hơn cho người thân lớn tuổi để họ không bị mê hoặc bởi lời nói của người lạ”, cảnh sát cảnh báo.

Cảnh sát cũng kêu gọi cộng đồng chú ý đến thói quen sử dụng Internet của người cao tuổi, thường xuyên cập nhật thông tin về những chiêu trò lừa đảo mới và khuyến khích họ tham khảo ý kiến người thân trước khi thực hiện giao dịch tài chính.

